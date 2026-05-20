Mundo

La OMS declaró que la vacuna contra el brote de ébola tardará meses, pero aseguró que el riesgo global es bajo

Las autoridades sanitarias han indicado que la identificación de la enfermedad fue dificultada por factores locales del Congo, incluyendo el conflicto armado y la presencia de patologías con síntomas iniciales similares

Guardar
Google icon
Bahati Erasto Musanga, gobernador provincial, camina junto a otros funcionarios al salir del Laboratorio Rodolphe Merieux del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB), donde se examinan muestras de casos sospechosos de ébola, como parte de la respuesta a la epidemia en Goma, provincia de Kivu del Norte, República Democrática del Congo, 19 de mayo de 2026. REUTERS/Arlette Bashizi
Bahati Erasto Musanga, gobernador provincial, camina junto a otros funcionarios al salir del Laboratorio Rodolphe Merieux del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB), donde se examinan muestras de casos sospechosos de ébola, como parte de la respuesta a la epidemia en Goma, provincia de Kivu del Norte, República Democrática del Congo, 19 de mayo de 2026. REUTERS/Arlette Bashizi

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció este miércoles que desarrollar una vacuna para el virus Bundibugyo, causante del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) del que se han reportado 600 casos y 139 muertes, llevará meses, pero afirmó que el riesgo para el mundo puede considerarse bajo.

Por su parte, el Comité de Emergencia de la OMS, un grupo internacional de expertos que asesora a la organización en estas situaciones, confirmó la decisión del director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de declarar este brote como una emergencia internacional de salud pública, y una amenaza importante a nivel nacional (en la RDC) y regional (en África).

PUBLICIDAD

Asimismo, los expertos han avalado que esta no es una emergencia pandémica, el grado más elevado de alarma que puede utilizar la OMS y que implicaría repercusiones a nivel mundial.

Los casos confirmados mediante pruebas de laboratorio se limitan por ahora a 51, lo que se debe a que este brote ocurre en una región remota de la RDC, donde la plataforma de laboratorio existente permite detectar la variante habitual del ébola (Zaire), pero no el virus Bundibugyo, que es de un tipo poco frecuente y para el que no existe tratamiento ni vacuna.

PUBLICIDAD

Varias personas descargan un envío de más de 15 toneladas de suministros donados por UNICEF como parte de la respuesta al brote de ébola, en el aeropuerto nacional de Bunia, en Bunia, República Democrática del Congo, el 19 de mayo de 2026. (AP Foto/Moses Sawasawa)
Varias personas descargan un envío de más de 15 toneladas de suministros donados por UNICEF como parte de la respuesta al brote de ébola, en el aeropuerto nacional de Bunia, en Bunia, República Democrática del Congo, el 19 de mayo de 2026. (AP Foto/Moses Sawasawa)

En realidad, cada día los casos sospechosos y las muertes se multiplican y aunque los casos confirmados corresponden a las provincias de Ituri y Kivu Norte -incluyendo sus capitales, Bunia y Goma, respectivamente- “sabemos que la escala de la epidemia es mucho mayor”, reconoció Tedros en una rueda de prensa en Ginebra.

Los expertos de la OMS estiman que el brote empezó hace alrededor de dos meses y han enfatizado que la prioridad ahora es romper la cadena de transmisión del virus.

Asimismo, se tiene la convicción de que hubo al menos un evento “superpropagador” -pero quizás más- del virus, ya fuera en un centro médico o en un funeral.

Tedros reconoció que se ha tardado en detectar este brote, pero frente a las críticas al respecto, recordó que la OMS existe para dar apoyo a los países, no para reemplazarlos en sus funciones y responsabilidades.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Un golpe a las zonas más afectadas por la guerra

También se refirió a las condiciones particulares de un país como la RDC, con un conflicto armado que ha ganado en intensidad justamente en las provincias donde se registra el brote epidémico, donde en abril hubo un número significativo de civiles asesinados.

“Cuando hay un conflicto, todos los sistemas de vigilancia y el acceso se ven afectados”, reflexionó, tras enfatizar que el país tiene “buenas capacidades y experiencia” en casos como éste, pero que el hecho de que el virus que circula sea poco común agrega una capa de dificultad a la situación.

Otro elemento que complicó la detección temprana es que los primeros síntomas del Bundibugyo son similares a los que pueden causar la tifoidea o la malaria, enfermedades endémicas en la zona, con lo cual el diagnóstico era aún más difícil.

“Es importante entender la complejidad, no era tan fácil”, comentó Tedros, quien rechazó los comentarios simplistas que culpan a la RDC de haber dejado que el brote se extienda.

Los expertos de la OMS estiman que el brote empezó hace alrededor de dos meses y han enfatizado que la prioridad ahora es romper la cadena de transmisión del virus.
Los expertos de la OMS estiman que el brote empezó hace alrededor de dos meses y han enfatizado que la prioridad ahora es romper la cadena de transmisión del virus.

Por ahora, Uganda es el único país donde se han confirmado casos (dos) fuera de la RDC.

Las posibles vacunas

Para hacer frente a la situación, la OMS ya está valorando las opciones de vacunas, de las que se ha estado investigando con dos, aunque ninguna ha llegado a la etapa de producción.

La “candidata más prometedora” es una de la que no hay dosis disponibles para poder empezar de inmediato los ensayos clínicos (en personas), a pesar de lo cual la OMS considera que debe ser la prioritaria.

En este caso, su producción podría tardar de seis a nueve meses, dijo el experto Vasee Moorthy, de la División de Investigación y Desarrollo Blueprint de la OMS.

Un hombre se lava las manos mientras las agencias de ayuda intensifican sus esfuerzos para contener un nuevo brote de ébola de la cepa Bundibugyo, cerca del aeropuerto nacional de Bunia, en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, 19 de mayo de 2026. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere
Un hombre se lava las manos mientras las agencias de ayuda intensifican sus esfuerzos para contener un nuevo brote de ébola de la cepa Bundibugyo, cerca del aeropuerto nacional de Bunia, en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, 19 de mayo de 2026. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere

La segunda es una vacuna candidata de la que aún no existen datos en animales que la respalden.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

ébolaOMSÁfricaviruscontagios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Meloni y Modi acordaron incrementar el volumen de negocios entre Italia e India

Los líderes de ambas naciones han establecido compromisos y han demostrado sintonía en temas internacionales de interés común, además de priorizar la cooperación económica futura

Meloni y Modi acordaron incrementar el volumen de negocios entre Italia e India

El jurado premia la colaboración internacional en la protección de semillas con el galardón Princesa de Asturias

Este reconocimiento destaca la importancia de una reserva ubicada en Noruega, que protege variedades agrícolas fundamentales para la biodiversidad y la seguridad alimentaria

El jurado premia la colaboración internacional en la protección de semillas con el galardón Princesa de Asturias

El curioso caso legal que atrapa a Sudáfrica: aseguran que hay tres elefantes deprimidos y exigen su liberación

La demanda impulsada por los defensores de animales reclama evaluar si las autoridades respetan la normativa que protege a especies en cautiverio, ante presuntos signos de angustia en paquidermos

El curioso caso legal que atrapa a Sudáfrica: aseguran que hay tres elefantes deprimidos y exigen su liberación

Italia y Francia convocaron a los embajadores de Israel para protestar por el trato a los activistas de la Global Sumud Flotilla

La primera ministra Giorgia Meloni calificó de “inaceptable” la conducta del ministro Ben Gvir ante los manifestantes detenidos. El propio canciller israelí criticó al funcionario: “Tú no eres el rostro del país”

Italia y Francia convocaron a los embajadores de Israel para protestar por el trato a los activistas de la Global Sumud Flotilla

El Gobierno de Netanyahu impulsó la disolución del Parlamento israelí para convocar elecciones

La iniciativa fue registrada por el presidente del Legislativo de la coalición, Ofir Katz, junto a diputados de las formaciones que integran el Gobierno

El Gobierno de Netanyahu impulsó la disolución del Parlamento israelí para convocar elecciones
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Anulación de fotomultas: el proceso oficial para impugnar comparendos en Bogotá a través del Simit, según el Ministerio de Transporte

Anulación de fotomultas: el proceso oficial para impugnar comparendos en Bogotá a través del Simit, según el Ministerio de Transporte

Qué está pasando en Puy du Fou: animales muertos, entierros ilegales en el recinto y tres trabajadores despedidos

Detuvieron a dos exfutbolistas de Independiente por pelear con la Policía e intentar llevarse un auto por la fuerza

Registro de celular con CURP: qué pasa si mi línea está a nombre de un familiar o conocido

Katopodis quedó en el medio de una pelea con la Policía en una manifestación de ATE

INFOBAE AMÉRICA

Meloni y Modi acordaron incrementar el volumen de negocios entre Italia e India

Meloni y Modi acordaron incrementar el volumen de negocios entre Italia e India

El jurado premia la colaboración internacional en la protección de semillas con el galardón Princesa de Asturias

El curioso caso legal que atrapa a Sudáfrica: aseguran que hay tres elefantes deprimidos y exigen su liberación

Un arlequín de Picasso superó los USD 42 millones en una subasta

El Comité Olímpico y el Comité Paralímpico de El Salvador firman convenio de cooperación

ENTRETENIMIENTO

John Travolta explicó su nuevo look tras causar sensación con su aparición en Cannes

John Travolta explicó su nuevo look tras causar sensación con su aparición en Cannes

Billy Joel se pronuncia en contra de su próxima película biográfica: “No podrán obtener los derechos musicales”

Una película biográfica de Billy Joel está en camino: todos los detalles y la controversia de 'Billy & Me'

Slash revela la canción que encendió su amor por la música y definió el ADN de Guns N’ Roses

“La película llegó cuando lo había perdido todo”: Miles Teller recordó el momento personal que marcó Paper Tiger