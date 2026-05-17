Ciencia

Cómo los pulmones ajustan su respuesta inmunitaria sin dañar sus propios tejidos

Un reciente estudio reveló de qué forma estos órganos gradúan su alarma inmunitaria según la profundidad a la que penetra una amenaza, lo que les permite separar los simples irritantes de los agentes infecciosos de mayor riesgo

Guardar
Google icon
Ilustración de pulmones humanos en el centro, rodeados por virus, células y anticuerpos que interactúan con flechas en un fondo azul claro brillante
Un estudio demuestra cómo los pulmones adaptan su respuesta inmunitaria según la profundidad de la amenaza en el tejido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio reveló cómo los pulmones logran proteger al organismo sin provocar daños innecesarios, al ajustar la intensidad de sus respuestas inmunitarias según la profundidad a la que una amenaza penetra en sus tejidos, informó el portal especializado en información científica Medical Xpress.

Esta investigación, publicada en la revista científica Cell Systems, muestra que la localización celular dentro del pulmón determina la magnitud de la alarma inmunitaria, lo que permite al órgano distinguir entre simples irritantes y amenazas graves.

PUBLICIDAD

El equipo, dirigido por Pulin Li, profesor de biología del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y miembro del Instituto Whitehead de Investigación Biomédica, y Diep Nguyen, estudiante de posgrado en el laboratorio del profesor, detectó que la activación inmunitaria no es uniforme en el tejido pulmonar.

En particular, descubrieron que las células epiteliales de la superficie, que recubren las vías respiratorias y los alvéolos y constituyen el punto de primer contacto con virus, microbios, alérgenos y partículas inhaladas, son “deliberadamente cautelosas” y poco propensas a desencadenar una fuerte respuesta defensiva.

PUBLICIDAD

En tanto, las células más profundas, como las endoteliales que recubren los vasos sanguíneos, resultan mucho más reactivas una vez que un agente patógeno atraviesa la barrera inicial.

El estudio utilizó modelos murinos infectados con influenza y técnicas de imagen para observar la dinámica de la infección y la inmunidad a nivel de células individuales.

Esta organización estratificada implica que el pulmón se vale de la ubicación para calibrar su reacción inmunológica: un agente que permanece en la superficie tal vez no active una respuesta potente, pero si progresa hacia capas internas, el órgano interpreta que representa un riesgo mayor.

Infografía vertical con ilustraciones de pulmones y células que detallan la defensa inmunitaria estratificada y el equilibrio entre protección y daño.
Esta infografía detalla cómo los pulmones ajustan su respuesta inmunitaria según la profundidad de la amenaza, evitando inflamación y daños innecesarios al tejido sano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mecanismos celulares y efectos experimentales

Las diferencias de sensibilidad observadas se atribuyen a los receptores de reconocimiento de patrones, proteínas que identifican señales moleculares propias de infecciones o lesiones. El receptor RIG-I, clave en la identificación de ARN viral, está presente en bajos niveles en las células superficiales, pero mucho más abundante en las células estromales internas.

Cuando los investigadores modificaron genéticamente ratones para que sus células epiteliales pulmonares portaran mayores niveles de RIG-I, el resultado fue una reacción inmunitaria más fuerte incluso frente a estímulos no infecciosos, lo que llevó a un daño tisular superior e impidió una reparación adecuada, informó el propio portal.

Este modelo ayuda a entender la programación cautelosa de las células externas: al estar los pulmones expuestos de forma constante a partículas inocuas o irritantes de baja intensidad, una reacción inmunitaria prematura podría transformar molestias menores en falsas alarmas con consecuencias nocivas para el tejido.

Ilustración de un pulmón seccionado. Células epiteliales, microbios, partículas, flechas rojas indicando avance a capas internas y vasos sanguíneos con símbolos de alarma
La respuesta inmunitaria en los pulmones se intensifica cuando los patógenos superan la barrera superficial y alcanzan capas internas del tejido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Potencial alcance en otros órganos

De acuerdo con los autores, el hallazgo podría extenderse más allá de los pulmones, dado que patrones similares se observaron en órganos de frontera como el intestino y la tráquea, lo que sugiere la existencia de una estrategia evolutiva compartida para proteger los puntos de contacto entre el cuerpo y el entorno.

Nguyen indicó que los resultados “ayudan a abordar desde una nueva perspectiva cómo equilibran los tejidos la protección con el daño tisular”, al analizar la función de cada tipo celular y sus interacciones.

Para Li, entender los tejidos como comunidades multicelulares, en vez de conjuntos homogéneos, permite acceder a nuevas perspectivas sobre la fisiología y los mecanismos de defensa: “Para comprender la fisiología, hay que adoptar un enfoque multicelular. Considerar los tejidos como comunidades de células puede revelar nuevos aspectos de su funcionamiento”.

Temas Relacionados

PulmonesInmunidad CelularDaño TisularInstituto WhiteheadNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Raquel Chan, la científica que creó soluciones para combatir el hambre: “Descubrimos un gen que permite a las plantas vivir bajo estrés ambiental”

La doctora en biotecnología agrícola argentina ganó el Premio Internacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” 2026, que destaca a las 5 mejores científicas del mundo. “Hacer ciencia es una construcción colectiva”, expresó en diálogo exclusivo con Infobae. Es la primera vez que la disciplina de Chan es distinguida por el premio

Raquel Chan, la científica que creó soluciones para combatir el hambre: “Descubrimos un gen que permite a las plantas vivir bajo estrés ambiental”

La araña que caza mosquitos con sangre humana y desconcierta a los científicos

Esta especie vive cerca del lago Victoria y muestra una sorprendente preferencia por los insectos que ya picaron a personas, un comportamiento único entre los arácnidos

La araña que caza mosquitos con sangre humana y desconcierta a los científicos

El misterio detrás de la alergia al agua: una reacción sin explicación definitiva

Especialistas aún buscan la causa exacta de esta condición, donde la simple humedad desencadena una respuesta inmunitaria inesperada

El misterio detrás de la alergia al agua: una reacción sin explicación definitiva

Alterar la radiación solar para combatir el cambio climático: cómo funciona y qué impacto tendría en la salud

Investigadores de Argentina, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos y Francia analizaron el estado científico y ético de la estrategia

Alterar la radiación solar para combatir el cambio climático: cómo funciona y qué impacto tendría en la salud

Cómo un escaneo en el dedo podría prevenir millones de amputaciones

Un equipo de la Universidad de California San Diego creó un método basado en inteligencia artificial capaz de identificar la enfermedad arterial periférica en segundos y con un 83% de precisión

Cómo un escaneo en el dedo podría prevenir millones de amputaciones

DEPORTES

El 0-0 que cambió las reglas del fútbol para siempre: “El partido más aburrido de la historia de los Mundiales”

El 0-0 que cambió las reglas del fútbol para siempre: “El partido más aburrido de la historia de los Mundiales”

El puesto que le genera un dolor de cabeza a Lionel Scaloni en la selección argentina de cara al Mundial

Rafael Westrupp elogió el Sudamericano Sub 14 organizado por la Asociación Argentina de Tenis

Gustavo López negó haber sido agredido por Malcorra y contó su versión del incidente en la puerta de la radio

El cruce de Nicolás Diez con un periodista por la eliminación de Argentinos ante Belgrano: “Vos querés buscar la mala”

TELESHOW

Santiago del Moro, otra vez al frente de los Martín Fierro 2026

Santiago del Moro, otra vez al frente de los Martín Fierro 2026

Martín Fierro 2026: todos los nominados para la gala de esta noche

Repechaje en Gran Hermano: quiénes buscan volver a la casa, los que rechazaron el regreso y las sorpresas

Festejo, llanto y escándalo en la definición entre Eduardo y Danelik en Gran Hermano: quién abandonó la casa

Campi recordó el día que imitó a Jorge Guinzburg en TV: “Decían que él se había ofendido”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán amenazó a Estados Unidos con romper el bloqueo en Ormuz y aseguró que el mar de Omán será “su cementerio”

El régimen de Irán amenazó a Estados Unidos con romper el bloqueo en Ormuz y aseguró que el mar de Omán será “su cementerio”

Ministros de Finanzas del G7 se reúnen en París para debatir puntos en común frente a las tensiones económicas mundiales

El líder del régimen norcoreano instó al ejército a convertir la frontera sur en una “fortaleza inexpugnable”

Amnistía Internacional afirmó que el aumento de ejecuciones en Irán en 2025 llevó la cifra mundial de penas de muerte al nivel más alto desde 1981

Expresidente panameño Martín Torrijos funda un nuevo partido para competir en las elecciones de 2029