El cuero cabelludo, la zona olvidada frente al melanoma y los daños del sol

El cuero cabelludo es una de las zonas más expuestas a la radiación solar y, aun así, suele quedar fuera de la rutina de protección diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuero cabelludo es una de las zonas más expuestas a la radiación solar y, a pesar de ello, suele quedar fuera de la rutina de protección diaria. Según el doctor Carlos Portinha, experto en tricología, la mayoría de las personas prioriza el cuidado del rostro y el cuerpo, olvidando la cabeza, especialmente cuando la densidad capilar es baja. Esta combinación de descuido y vulnerabilidad contribuye al aumento de incidencia del melanoma, uno de los cánceres de piel más agresivos, en esta región.

La escasa conciencia sobre la necesidad de proteger el cuero cabelludo hace que muchas personas no adopten medidas preventivas. Portinha advierte en Men’s Health, la revista de salud y bienestar, que este olvido tiene consecuencias epidemiológicas directas, ya que al incrementarse el riesgo de aparición de lesiones malignas en la zona, el melanoma puede pasar inadvertido durante años y dificultar su control y tratamiento oportuno.

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La falta de protección adecuada y la exposición habitual convierten a el cuero cabelludo en una región especialmente susceptible para el desarrollo del cáncer de piel. Este hecho resalta la importancia de incorporar el cuidado de esta área en la rutina diaria y de consultar a especialistas de forma periódica.

El melanoma representa solo el 1% de los cánceres de piel, pero causa la mayoría de las muertes, con 7.500 casos anuales en España según la Sociedad Española de Oncología Médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características y gravedad del melanoma

El melanoma representa solo el 1% de los cánceres de piel, pero es responsable de la mayoría de las muertes asociadas a esta enfermedad. En España, la incidencia ha crecido, alcanzando los 7.500 casos anuales según la Sociedad Española de Oncología Médica, principal entidad científica en la especialidad en España. El cuero cabelludo destaca por su exposición continua y, en personas con poca densidad de cabello, el riesgo es mayor.

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La agresividad del melanoma es más marcada en esta zona, donde la detección suele ser tardía. Los tumores suelen desarrollarse de manera silente, sin síntomas evidentes, y cuando se descubren, a menudo ya han avanzando significativamente. Estas características se traducen en tasas de supervivencia inferiores frente a otras localizaciones cutáneas.

El riesgo de melanoma en el cuero cabelludo aumenta especialmente en personas con baja densidad capilar debido a la exposición continua al sol (Freepik)

Factores de riesgo y dificultades en la detección

Detectar el melanoma en el cuero cabelludo es un reto debido a su localización y a la limitada autoobservación que las personas realizan sobre esta parte del cuerpo. Las lesiones pueden no ser visibles a simple vista y, por ello, pasan desapercibidas durante las revisiones personales.

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El diagnóstico tardío constituye una de las principales causas de baja supervivencia, según estudios publicados en la revista científica internacional Journal of the American Academy of Dermatology.

Entre los factores que incrementan el riesgo, la Organización Mundial de la Salud resalta la exposición prolongada a la radiación ultravioleta, responsable de hasta el 80% de los casos. La vigilancia activa y las revisiones periódicas resultan determinantes para detectar alteraciones sospechosas de forma temprana y así mejorar el pronóstico.

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La detección tardía del melanoma en el cuero cabelludo dificulta el tratamiento y se traduce en tasas de supervivencia más bajas que en otras zonas de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daños de la radiación solar

La radiación solar no solo aumenta el riesgo de cáncer, sino que repercute en la salud y apariencia del cabello. Entre los daños habituales se encuentran el debilitamiento de la fibra capilar, el aumento del estrés oxidativo y la inflamación del cuero cabelludo. Estas alteraciones pueden provocar caída de cabello y pérdida de vitalidad.

El desequilibrio provocado por la exposición solar continuada afecta a nivel celular e inflamatorio, comprometiendo la integridad del cuero cabelludo. La ausencia de protección adecuada agrava estos problemas, dificultando la recuperación capilar y favoreciendo la aparición de afecciones dermatológicas.

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La radiación solar daña la salud y apariencia del cabello, provocando debilitamiento, caída y alteraciones inflamatorias en el cuero cabelludo (Foto: Christin Klose/dpa)

Prevención y diagnóstico: recomendaciones

Los especialistas sugieren emplear protectores solares específicos para el cuero cabelludo, así como llevar sombreros o gorras durante las horas de mayor radiación. Recomiendan evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 17:00, cuando la radicación ultravioleta es más intensa. Adoptar estos hábitos puede reducir de forma significativa el riesgo de lesiones.

Además de la protección diaria, las revisiones periódicas con dermatólogos y expertos en tricología resultan clave para salvaguardar la salud capilar. El doctor Portinha, del grupo Insparya, resalta la importancia de los controles médicos regulares para identificar signos sospechosos a tiempo. Las clínicas especializadas ofrecen seguimiento exhaustivo, asegurando la detección precoz y el cuidado integral tanto de la piel como del cabello.

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