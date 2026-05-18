El apretón de manos se convierte en un indicador clave de salud infantil

Las campañas de salud pública pueden aprovechar la medición de la fuerza de apretón de manos como filtro inicial para detectar alteraciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un apretón de manos fuerte y sencillo puede convertirse en una herramienta fundamental para la evaluación de la salud infantil, según un reciente análisis internacional difundido por The Conversation. Este estudio subraya que este gesto cotidiano ofrece una vía económica, sencilla y no invasiva para que los profesionales sanitarios identifiquen el estado nutricional y el desarrollo físico de niños y adolescentes en diferentes contextos sociales y geográficos.

La medición de la fuerza de apretón de manos se realiza con dinamómetros portátiles, dispositivos que permiten obtener resultados rápidos y objetivos sobre la vitalidad muscular y el nivel de energía de la infancia. Esta técnica ayuda a detectar déficits nutricionales, alteraciones en el crecimiento y posibles enfermedades crónicas, sin necesidad de recurrir a procedimientos invasivos ni a tecnologías de alto costo, lo que facilita su adopción en comunidades con recursos limitados.

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Un estudio publicado en 2025 estableció valores de referencia para la fuerza de prensión manual en niños y adolescentes de 3 a 16 años, confirmando su utilidad para evaluar el desarrollo físico y el estado de salud general en poblaciones pediátricas. El trabajo demuestra que la fuerza de apretón de manos se asocia con indicadores de salud metabólica y nutricional en menores de diferentes edades y géneros.

Diversos especialistas han destacado que valores bajos en la fuerza del apretón de manos suelen asociarse con mayor riesgo de desnutrición, problemas de desarrollo o condiciones crónicas de salud, de acuerdo con lo documentado en The Conversation. Además, la facilidad de uso y la posibilidad de implementar esta medición en escuelas, centros de salud comunitarios o incluso en campañas públicas incrementan significativamente su impacto en la salud pública infantil.

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Incorporar la evaluación de la fuerza muscular junto con controles clásicos como peso y talla permite obtener un diagnóstico integral, mejorando la precisión y la eficacia de las intervenciones sanitarias. Por ello, organizaciones internacionales y expertos en salud pública recomiendan su inclusión sistemática en las rutinas de control infantil, tal como concluye el análisis de The Conversation.

Evidencia científica de la fuerza de apretón de manos en la salud infantil

La fuerza del apretón de manos refleja el nivel de energía muscular y el estado de salud general en niños y adolescentes, según evidencia científica internacional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según The Conversation, la fuerza del apretón de manos refleja el nivel de energía muscular y el grado de desarrollo físico, constituyéndose en un “reflejo de la condición nutricional y de salud general” de niños y adolescentes. Valores bajos en esta medición suelen asociarse con mayor riesgo de desnutrición o problemas crónicos de salud.

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El uso de esta herramienta facilita la identificación de grupos vulnerables y permite focalizar intervenciones cuando existen limitaciones económicas o tecnológicas. Además, la evaluación no invasiva posibilita un seguimiento eficaz en lugares donde no hay acceso a exámenes médicos complejos.

Diversos especialistas y responsables de políticas sanitarias han destacado el potencial de este método. La cooperación del niño y la utilización de dispositivos simples hacen que pueda implementarse incluso en comunidades con recursos limitados, donde su bajo costo facilita su adopción.

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Incorporar la medición de la fuerza junto con controles clásicos como peso y talla incrementa la precisión de los diagnósticos infantiles. Por ello, organizaciones sanitarias recomiendan su inclusión sistemática en las rutinas de salud infantil, como concluye The Conversation.

Según un reciente análisis internacional difundido por The Conversation, la fuerza del apretón de manos en la infancia refleja la vitalidad muscular y el estado de salud general, y su valoración es clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicación clínica y beneficios del diagnóstico simple en niños

El procedimiento para medir la fuerza de apretón puede realizarse en pocos segundos usando un dinamómetro portátil, sin requerir infraestructura sofisticada. Esto permite su empleo no solo en hospitales, sino también en escuelas y contextos rurales o urbanos, ampliando su impacto en la salud pública.

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Los expertos recomiendan complementar este método con otros exámenes tradicionales para asegurar un diagnóstico integral. Aunque no reemplaza otras pruebas médicas, su función como primer filtro facilita la detección temprana de alteraciones y la asignación rápida de recursos donde más se necesitan, de acuerdo con The Conversation.

El acto cotidiano del apretón de manos trasciende su significado social y se convierte en un recurso práctico, accesible y económico para mejorar la detección y el seguimiento de la salud infantil a escala global.

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