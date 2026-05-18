Ciencia

El apretón de manos se convierte en un indicador clave de salud infantil

La medición rápida de la fuerza muscular ofrece a profesionales sanitarios una nueva vía de evaluación para detectar carencias y guiar intervenciones en la infancia sin recurrir a métodos invasivos ni costosos

Guardar
Google icon
Caricatura de dos niños dándose la mano en el centro, rodeados de iconos de salud como manzana y cinta métrica, con una doctora observándolos sonriente.
Las campañas de salud pública pueden aprovechar la medición de la fuerza de apretón de manos como filtro inicial para detectar alteraciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un apretón de manos fuerte y sencillo puede convertirse en una herramienta fundamental para la evaluación de la salud infantil, según un reciente análisis internacional difundido por The Conversation. Este estudio subraya que este gesto cotidiano ofrece una vía económica, sencilla y no invasiva para que los profesionales sanitarios identifiquen el estado nutricional y el desarrollo físico de niños y adolescentes en diferentes contextos sociales y geográficos.

La medición de la fuerza de apretón de manos se realiza con dinamómetros portátiles, dispositivos que permiten obtener resultados rápidos y objetivos sobre la vitalidad muscular y el nivel de energía de la infancia. Esta técnica ayuda a detectar déficits nutricionales, alteraciones en el crecimiento y posibles enfermedades crónicas, sin necesidad de recurrir a procedimientos invasivos ni a tecnologías de alto costo, lo que facilita su adopción en comunidades con recursos limitados.

PUBLICIDAD

Un estudio publicado en 2025 estableció valores de referencia para la fuerza de prensión manual en niños y adolescentes de 3 a 16 años, confirmando su utilidad para evaluar el desarrollo físico y el estado de salud general en poblaciones pediátricas. El trabajo demuestra que la fuerza de apretón de manos se asocia con indicadores de salud metabólica y nutricional en menores de diferentes edades y géneros.

Diversos especialistas han destacado que valores bajos en la fuerza del apretón de manos suelen asociarse con mayor riesgo de desnutrición, problemas de desarrollo o condiciones crónicas de salud, de acuerdo con lo documentado en The Conversation. Además, la facilidad de uso y la posibilidad de implementar esta medición en escuelas, centros de salud comunitarios o incluso en campañas públicas incrementan significativamente su impacto en la salud pública infantil.

PUBLICIDAD

Incorporar la evaluación de la fuerza muscular junto con controles clásicos como peso y talla permite obtener un diagnóstico integral, mejorando la precisión y la eficacia de las intervenciones sanitarias. Por ello, organizaciones internacionales y expertos en salud pública recomiendan su inclusión sistemática en las rutinas de control infantil, tal como concluye el análisis de The Conversation.

Evidencia científica de la fuerza de apretón de manos en la salud infantil

Primer plano de dos manos infantiles sosteniendo y apretando dinamómetros digitales de colores, uno azul y uno amarillo, contra un fondo desenfocado.
La fuerza del apretón de manos refleja el nivel de energía muscular y el estado de salud general en niños y adolescentes, según evidencia científica internacional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según The Conversation, la fuerza del apretón de manos refleja el nivel de energía muscular y el grado de desarrollo físico, constituyéndose en un “reflejo de la condición nutricional y de salud general” de niños y adolescentes. Valores bajos en esta medición suelen asociarse con mayor riesgo de desnutrición o problemas crónicos de salud.

El uso de esta herramienta facilita la identificación de grupos vulnerables y permite focalizar intervenciones cuando existen limitaciones económicas o tecnológicas. Además, la evaluación no invasiva posibilita un seguimiento eficaz en lugares donde no hay acceso a exámenes médicos complejos.

Diversos especialistas y responsables de políticas sanitarias han destacado el potencial de este método. La cooperación del niño y la utilización de dispositivos simples hacen que pueda implementarse incluso en comunidades con recursos limitados, donde su bajo costo facilita su adopción.

Incorporar la medición de la fuerza junto con controles clásicos como peso y talla incrementa la precisión de los diagnósticos infantiles. Por ello, organizaciones sanitarias recomiendan su inclusión sistemática en las rutinas de salud infantil, como concluye The Conversation.

Ilustración de una mano adulta sosteniendo un dinamómetro digital mostrando '0.00', rodeada de texto informativo y varios iconos sobre salud infantil.
Según un reciente análisis internacional difundido por The Conversation, la fuerza del apretón de manos en la infancia refleja la vitalidad muscular y el estado de salud general, y su valoración es clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicación clínica y beneficios del diagnóstico simple en niños

El procedimiento para medir la fuerza de apretón puede realizarse en pocos segundos usando un dinamómetro portátil, sin requerir infraestructura sofisticada. Esto permite su empleo no solo en hospitales, sino también en escuelas y contextos rurales o urbanos, ampliando su impacto en la salud pública.

Los expertos recomiendan complementar este método con otros exámenes tradicionales para asegurar un diagnóstico integral. Aunque no reemplaza otras pruebas médicas, su función como primer filtro facilita la detección temprana de alteraciones y la asignación rápida de recursos donde más se necesitan, de acuerdo con The Conversation.

El acto cotidiano del apretón de manos trasciende su significado social y se convierte en un recurso práctico, accesible y económico para mejorar la detección y el seguimiento de la salud infantil a escala global.

Temas Relacionados

Salud InfantilEvaluación NutricionalDiagnóstico TempranoTecnologías MédicasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo los pulmones ajustan su respuesta inmunitaria sin dañar sus propios tejidos

Un reciente estudio reveló de qué forma estos órganos gradúan su alarma inmunitaria según la profundidad a la que penetra una amenaza, lo que les permite separar los simples irritantes de los agentes infecciosos de mayor riesgo

Cómo los pulmones ajustan su respuesta inmunitaria sin dañar sus propios tejidos

El reloj interno femenino: claves para comer y moverse según el ritmo del cuerpo

Stacy Sims revela por qué adaptar la nutrición y el ejercicio a los ciclos biológicos puede marcar una diferencia clave en la salud de las mujeres

El reloj interno femenino: claves para comer y moverse según el ritmo del cuerpo

Como ignorar información potencia la memoria y el aprendizaje eficiente

Un estudio basado en experimentos con voluntarios y simulaciones computacionales reveló que procesar los datos por partes acelera el dominio de problemas complejos, lo que podría transformar la forma en que se enseña y se entrena la inteligencia artificial

Como ignorar información potencia la memoria y el aprendizaje eficiente

Sexualidad y menopausia: el cambio que impulsa una nueva libertad después de los 50 años

El placer y el deseo femenino evolucionan luego de esa etapa, dando paso a la autoconfianza y el bienestar emocional

Sexualidad y menopausia: el cambio que impulsa una nueva libertad después de los 50 años

El auge de las doulas de la muerte impulsa apoyo holístico para pacientes y familias

Un creciente número de profesionales asume tareas que abarcan desde la organización de trámites hasta la atención emocional

El auge de las doulas de la muerte impulsa apoyo holístico para pacientes y familias

DEPORTES

Una ex figura de la selección argentina bailó malambo en una fiesta en su ciudad y causó furor

Una ex figura de la selección argentina bailó malambo en una fiesta en su ciudad y causó furor

Murió “El Inmortal”, la leyenda del fisicoculturismo que rompió el récord de longevidad al ganar una prueba

El 0-0 que cambió las reglas del fútbol para siempre: “El partido más aburrido de la historia de los Mundiales”

El puesto que le genera un dolor de cabeza a Lionel Scaloni en la selección argentina de cara al Mundial

Rafael Westrupp elogió el Sudamericano Sub 14 organizado por la Asociación Argentina de Tenis

TELESHOW

El emotivo respaldo de Oriana Sabatini y su beba Gia a Paulo Dybala en su último partido con la Roma

El emotivo respaldo de Oriana Sabatini y su beba Gia a Paulo Dybala en su último partido con la Roma

Santiago del Moro, otra vez al frente de los Martín Fierro 2026

Martín Fierro 2026: todos los nominados para la gala de esta noche

Repechaje en Gran Hermano: quiénes buscan volver a la casa, los que rechazaron el regreso y las sorpresas

Festejo, llanto y escándalo en la definición entre Eduardo y Danelik en Gran Hermano: quién abandonó la casa

INFOBAE AMÉRICA

El crucero Hondius arribó a Rotterdam para su desinfección bajo estrictas medidas sanitarias por el hantavirus

El crucero Hondius arribó a Rotterdam para su desinfección bajo estrictas medidas sanitarias por el hantavirus

El régimen de Irán creó de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, un organismo para gestionar el paso por Ormuz

El régimen de Irán amenazó a Estados Unidos con romper el bloqueo en Ormuz y aseguró que el mar de Omán será “su cementerio”

Ministros de Finanzas del G7 se reúnen en París para debatir puntos en común frente a las tensiones económicas mundiales

El líder del régimen norcoreano instó al ejército a convertir la frontera sur en una “fortaleza inexpugnable”