Más de 40.000 biberones son retirados del mercado por riesgo de asfixia en bebés

TOMY International retiró del mercado unos 40.000 biberones reutilizables Boon NURSH de 8 onzas vendidos en Walmart por un posible riesgo de asfixia para bebés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fabricante TOMY International anunció el 4 de junio de 2026 el retiro del mercado de aproximadamente 40.000 unidades de los biberones reutilizables Boon NURSH de 8 onzas, vendidos exclusivamente en Walmart, tras reportarse 135 incidentes relacionados con un posible riesgo de asfixia para bebés. La decisión impacta a familias en Estados Unidos que compraron el producto en tiendas físicas y en la plataforma en línea de Walmart entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, de acuerdo con información de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC).

Según la CPSC, el problema radica en la carcasa exterior plástica del biberón, que puede ampollarse o despegarse parcialmente, generando fragmentos plásticos que podrían ser ingeridos por niños pequeños, lo cual representa un peligro de asfixia. La alerta fue difundida por medios estadounidenses como Fox Business y confirmada por los canales oficiales de TOMY International, que detallan que no se han reportado lesiones hasta el momento y que los consumidores pueden solicitar un reemplazo o crédito en la tienda digital de la marca.

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El retiro de los biberones Boon NURSH ocurre en un contexto de vigilancia reforzada sobre la seguridad de productos infantiles en el mercado estadounidense, después de varios incidentes recientes con artículos de puericultura y juguetes que debieron ser retirados por riesgos similares, de acuerdo con registros de la CPSC citados por LiveNow Fox.

¿Por qué se retiraron los biberones Boon NURSH vendidos en Walmart?

El retiro se produce porque la carcasa plástica exterior de los biberones Boon NURSH de 8 oz puede ampollarse o despegarse, lo que da lugar a la formación de piezas de plástico delgadas que pueden desprenderse. Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, esto representa un riesgo de asfixia para bebés y niños pequeños, ya que podrían llevarse estos fragmentos a la boca. El informe oficial confirma que TOMY International recibió 135 reportes relacionados con este defecto, aunque hasta la fecha no se han registrado lesiones.

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La CPSC publicó el aviso de retiro bajo el número 26-530 y recomendó de forma inmediata dejar de usar los productos afectados. “La seguridad es la prioridad principal”, señaló un portavoz de Walmart en declaraciones recogidas por Fox Business. El minorista activó el bloqueo de ventas del producto en sus sistemas tras recibir la notificación oficial.

La CPSC informó que la carcasa plástica exterior de los biberones Boon NURSH puede ampollarse o despegarse y generar fragmentos que los niños pequeños podrían ingerir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los productos afectados por el retiro de Boon NURSH?

El retiro afecta exclusivamente a los biberones reutilizables Boon NURSH de 8 oz en presentación de tres unidades, color “pink tie dye”, identificados bajo el número de artículo B11654 y el código UPC 669028116546. De acuerdo con la CPSC, estos biberones fueron fabricados en Vietnam y distribuidos únicamente a través de Walmart, tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital Walmart.com, entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, a un precio aproximado de 20 dólares estadounidenses.

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El producto se reconoce por su carcasa plástica rígida que envuelve una bolsa interna de silicona. El logotipo “Boon” aparece en el costado de la carcasa y la referencia específica solo afecta a la variante “pink tie dye”, lo que permite a los consumidores identificar los lotes involucrados, según el reporte de la CPSC.

¿Qué debe hacer si compró un biberón Boon NURSH en Walmart?

Quienes hayan adquirido estos biberones deben interrumpir su uso inmediatamente y contactar a TOMY International para solicitar un reembolso en forma de crédito de 22 dólares para compras en booninc.com o un reemplazo por un set de biberones en otro color. El canal de atención al consumidor de TOMY está disponible en el teléfono gratuito 866-725-4407, de lunes a viernes entre las 8 y las 16 horas (CT), así como por correo electrónico en cs@tomy.com y en la página oficial de retiros de la empresa: https://recall.tomy.com/nursh.

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La CPSC enfatizó que la notificación y el retiro aplican solo para los productos indicados y que los consumidores no deben intentar reparar el biberón por sus propios medios. La autoridad mantiene activos sus canales de consulta para resolver dudas sobre el alcance del retiro.

El retiro de los biberones Boon NURSH vendidos en Walmart se activó tras 135 reportes sobre el defecto, aunque no se registraron lesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se reportó el problema con los biberones Boon NURSH?

El defecto fue reportado a través de 135 incidentes, según datos proporcionados por TOMY International a la CPSC. Los consumidores notificaron que la carcasa plástica exterior del biberón burbujeaba o se despegaba, lo que generaba fragmentos plásticos sueltos. Aunque no se registraron lesiones, la acumulación de reportes motivó la investigación y el retiro preventivo.

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La CPSC recopila y analiza reportes de incidentes sobre productos de consumo que podrían poner en riesgo la seguridad pública. El caso de los biberones Boon NURSH se suma a una serie de alertas recientes sobre artículos infantiles, lo que evidencia el nivel de escrutinio sobre este tipo de productos.

¿Qué acciones han tomado Walmart y TOMY International tras el retiro?

Walmart implementó el retiro del producto de sus tiendas y bloqueó la venta en caja y en la plataforma en línea tras ser notificada por la CPSC. “Cuando recibimos notificaciones de retiro, procedemos a eliminar los productos de nuestras tiendas y bloquear su venta en caja y plataforma digital”, afirmó un vocero de Walmart citado por Fox Business.

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Por su parte, TOMY International ofrece a los consumidores afectados la opción de un reemplazo gratuito o un crédito para futuras compras. La empresa colabora con la CPSC y mantiene canales abiertos para la atención de reclamos y consultas. El retiro es voluntario pero cumple con los estándares federales de seguridad de productos infantiles, según el comunicado oficial.

Los productos afectados son los Boon NURSH de 8 oz en paquete de tres unidades, color pink tie dye, con artículo B11654 y UPC 669028116546. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Existen antecedentes de retiros similares de productos infantiles en Estados Unidos?

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor ha emitido en los últimos años múltiples alertas por riesgos asociados a productos infantiles. Solo en el último año fiscal, la CPSC ordenó más de 50 retiros de artículos para bebés y niños, incluyendo juguetes, productos de alimentación y mobiliario, en su mayoría por potenciales riesgos de asfixia, piezas pequeñas sueltas o presencia de sustancias peligrosas.

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El caso de los biberones Boon NURSH se enmarca en una política de vigilancia reforzada sobre importaciones y productos comercializados en cadenas nacionales como Walmart, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de la población infantil, según el balance anual de la CPSC citado por LiveNow Fox.

¿Cómo consultar si un producto está afectado por un retiro en Estados Unidos?

Las familias pueden verificar si poseen productos comprometidos a través del sitio oficial de la CPSC (https://www.cpsc.gov/Recalls) o en la página de retiros de TOMY International (https://recall.tomy.com/nursh). Ambas plataformas ofrecen información actualizada sobre productos retirados, detalles de contacto y procedimientos para solicitar reemplazos o reembolsos.

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La CPSC recomienda a los consumidores revisar regularmente estos canales para identificar alertas recientes y actuar de manera preventiva ante cualquier riesgo potencial.

La CPSC recomendó dejar de usar de inmediato los biberones Boon NURSH afectados y advirtió que los consumidores no deben intentar repararlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene el retiro de los biberones Boon NURSH para las familias?

El retiro de los biberones Boon NURSH afecta a miles de familias que adquirieron el producto en los últimos seis meses. Según datos de la CPSC, cerca de 40.000 unidades fueron distribuidas en todo Estados Unidos, lo que subraya el alcance del aviso y la importancia de la colaboración entre fabricantes, minoristas y autoridades regulatorias.

Para las familias, la recomendación principal es dejar de usar el producto y seguir el procedimiento oficial para recibir un reemplazo o reembolso. El caso refuerza la importancia de monitorear el estado de los productos infantiles y de consultar periódicamente los avisos de retiro publicados por organismos oficiales.

¿Qué se espera tras el retiro del mercado de los biberones Boon NURSH?

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor continuará supervisando la implementación del retiro y la atención a los consumidores. TOMY International y Walmart mantienen abiertos sus canales para consultas y gestión de reclamos. El sector infantil y las familias usuarias pueden consultar futuras actualizaciones en el sitio de la CPSC y en las plataformas oficiales de los fabricantes.

El retiro de los biberones Boon NURSH subraya la importancia de la vigilancia activa sobre productos infantiles y la respuesta coordinada de empresas y autoridades para garantizar la seguridad de los consumidores más jóvenes.