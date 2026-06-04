Cómo dos nutrientes comunes pueden activar las defensas naturales ante el cáncer de colon

Un estudio publicado en The Journal of Nutrition vinculó la combinación de fibra fermentable y omega-3 con la activación de la ferroptosis en células del colon (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una combinación específica de fibra fermentable y ácidos grasos omega-3 podría activar mecanismos naturales de autodestrucción en células del colon —conocidos como ferroptosis—, según un estudio publicado en The Journal of Nutrition. El trabajo, basado en experimentos con células, animales de laboratorio y un ensayo piloto en adultos sanos, planteó que el efecto aparece cuando ambos nutrientes se consumen juntos.

En los últimos años, la ferroptosis cobró relevancia en la investigación sobre cáncer colorrectal. Este tumor es uno de los más frecuentes en el mundo y figura entre las principales causas de muerte por cáncer. Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022 se diagnosticaron 1,93 millones de casos nuevos y se registraron 904.000 muertes.

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El hallazgo sugiere que dietas con alto aporte de fibra vegetal y pescado —como la mediterránea o la pesco-vegetariana— podrían favorecer rutas celulares que ayudan a eliminar células dañadas antes de que progresen hacia lesiones tumorales.

El cáncer colorrectal figura entre los tumores más frecuentes del mundo y en 2022 registró 1,93 millones de casos nuevos y 904.000 muertes, según la IARC y la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores subrayaron que los resultados en humanos se obtuvieron en un grupo pequeño y de bajo riesgo, por lo que todavía no se traducen en recomendaciones clínicas para pacientes.

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La ferroptosis como objetivo biológico en el colon

La ferroptosis es un tipo de muerte celular regulada caracterizada por la acumulación de procesos oxidativos en las grasas de la membrana celular. Depende de la presencia de hierro y de especies reactivas de oxígeno, y funciona como un mecanismo de control para eliminar células potencialmente peligrosas y reducir la probabilidad de formación de tumores.

Según un comunicado de Texas A&M AgriLife, el equipo dirigido por Robert Chapkin, profesor distinguido de Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicasen Texas A&M University, explicó que “la muerte celular es parte de un proceso normal; es un mecanismo de defensa que tenemos para eliminar lo dañino”.

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La ferroptosis actúa como un mecanismo de defensa natural que elimina células potencialmente peligrosas en el colon y puede reducir la formación de tumores (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto del cáncer de colon, este proceso puede alterarse y permitir la supervivencia de células indeseadas. Por eso, lograr que la ferroptosis opere de manera adecuada se considera un objetivo relevante para la prevención y el tratamiento del cáncer colorrectal.

Qué mostraron los experimentos en células, ratones y humanos

El estudio evaluó la acción conjunta de estos nutrientes en tres modelos: cultivos celulares, ratones y seres humanos.

En laboratorio, el uso simultáneo de ácido docosahexaenoico (DHA, un omega-3 presente en el aceite de pescado) y butirato (ácido graso que se produce cuando la microbiota intestinal fermenta fibra) redujo la viabilidad de células del colon de ratón y elevó la peroxidación lipídica, un marcador clave de ferroptosis.

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El butirato no se encuentra directamente en los alimentos. Se produce en el intestino cuando las bacterias de la microbiota fermentan ciertos tipos de fibra presentes en alimentos como legumbres, frutas, verduras y cereales integrales.

En experimentos de laboratorio, el DHA del aceite de pescado y el butirato producido por la microbiota a partir de la fibra redujeron la viabilidad de células del colon de ratón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chapkin afirmó que “sus efectos son más que aditivos” y que, en modelos preclínicos, “multiplicaban los resultados de una forma muy sugerente” y suprimían el cáncer de colon.

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En ratones, una dieta con aceite de pescado y pectina durante tres semanas elevó niveles de precursores de muerte celular regulada en células del colon, en comparación con un grupo control alimentado con aceite de maíz y celulosa. Los análisis indicaron que la activación fue específica de los colonocitos, sin afectar otros tipos celulares.

En humanos, el ensayo incluyó a 30 adultos sanos de entre 50 y 75 años. Durante 30 días consumieron 33 gramos diarios de fibra soluble de maíz y 7,7 gramos de ácidos grasos omega-3.

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En las muestras se detectó un incremento en la expresión de genes vinculados a ferroptosis al combinar ambos nutrientes. En el grupo control, que recibió maltodextrina y aceite de maíz, se observó el patrón opuesto.

Qué implica para la dieta y la prevención

Los autores señalaron que el principal efecto protector se demostró con mayor claridad en modelos animales y celulares. También advirtieron que el ensayo en humanos fue de pequeña escala y se realizó en adultos sanos, por lo que los resultados no son extrapolables de forma directa a personas con cáncer colorrectal o con alto riesgo.

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El estudio recomendó priorizar fuentes alimentarias —como pescado azul, legumbres, manzanas y cereales de grano entero— en lugar de suplementos, al considerar que el tipo de fibra y de grasa tendría un peso particular en el efecto observado.

En un ensayo con 30 adultos sanos de entre 50 y 75 años, la combinación de fibra soluble de maíz y ácidos grasos omega-3 aumentó la expresión de genes vinculados a ferroptosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dietas que integran ambos componentes, como la pesco-vegetariana, se asociaron con menor riesgo de cáncer de colon frente a otros patrones de alimentación. Los investigadores resaltaron la necesidad de estudios futuros en poblaciones de riesgo para evaluar el impacto y definir recomendaciones basadas en evidencia clínica.

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La combinación de fibra fermentable y omega-3, presente en alimentos frescos como vegetales y pescado, mostró un potencial sinérgico para activar vías que eliminan células dañadas en el colon antes de que se transformen en malignas.