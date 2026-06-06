El 65% de Cuba quedará sin luz este sábado por la crisis energética

Un hombre carga su ventilador y su teléfono celular con un panel solar durante un apagón en La Habana, el 17 de marzo del 2026 (AP foto/Ramón Espinosa)

Cuba enfrenta este sábado una nueva jornada con apenas un par de horas de energía eléctrica, debido a apagones que, en el horario de mayor demanda (tarde-noche), afectarán al 65% del país, según la Unión Eléctrica (UNE), con datos elaborados por la agencia de noticias EFE.

El país atraviesa una crisis energética profunda desde mediados de 2024, que se ha agravado desde enero por el asedio petrolero de EEUU.

Los cubanos, en especial en La Habana, disponen a diario de un máximo de cuatro horas de electricidad. En otras regiones, los cortes alcanzan hasta dos días consecutivos. El régimen cubano ha reconocido que la situación es “crítica”.

PUBLICIDAD

La UNE, que depende del Ministerio de Energía y Minas (Minem), estima para las horas de la tarde-noche una capacidad de generación de 1.090 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW. El déficit será de 1.960 MW y la afectación estimada, es decir, la energía efectivamente desconectada para evitar apagones desordenados, alcanzará los 1.990 MW.

Un hombre camina por una calle bajo la lluvia en La Habana, Cuba (REUTERS/Norlys Pérez)

La obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de uso y falta de inversiones, provoca averías frecuentes en la mayoría de las unidades de generación. Este sábado, siete de las 16 unidades no aportan energía. Entre ellas está la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, que volvió a desconectarse la víspera del Sistema Electroenergético Nacional por una avería, la quinta en poco más de un mes y la decimotercera en 2026. Esta central representa el 40% del mix energético, no está afectada por el bloqueo petrolero de EEUU y utiliza crudo nacional.

PUBLICIDAD

Otro 40% del mix energético depende de la generación distribuida (motores a diésel y fueloil), sector que sí resulta afectado por el bloqueo petrolero estadounidense, lo que ha obligado a interrumpir su funcionamiento por falta de materia prima.

El 20% restante proviene de gas y fuentes renovables, especialmente energía solar, impulsada con apoyo de China.

Cuba requiere alrededor de 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir su demanda energética, de los cuales solo 40.000 se obtienen de producción nacional.

La fachada del hotel Selectum Family Resort Varadero

Otra cadena hotelera internacional rompió con el conglomerado militar GAESA

En otro orden, el hotel Selectum Family Resort Varadero perdió a su administradora y comercializadora. La cadena hotelera ATG anunció su ruptura con Gaviota, la empresa turística del conglomerado empresarial de los militares de Cuba, GAESA, y se convirtió así en la quinta de su tipo en dejar de administrar hoteles en la isla.

PUBLICIDAD

El medio especializado Reportur informó que la firma de Turquía dio a conocer la decisión en una comunicación interna enviada a agentes de ventas y turoperadores.

“Por medio de la presente, la cadena ATG, en su condición de gestor, les notifica formalmente el cese inmediato de todos los contratos de administración y comercialización del hotel propiedad del Grupo de Turismo Gaviota, S.A., gestionado por nuestra entidad bajo la marca y nombre Selectum Family Resort Varadero”, indicó la firma.

PUBLICIDAD

“En consecuencia, a partir del 4 de junio de 2026, los contratos de reservas de plazas hoteleras suscritos por la cadena ATG para las temporadas venideras, en relación con la propiedad quedan concluidos y dejan de surtir efecto”, añadió.

ATG expresó “nuestro más sincero agradecimiento a ustedes, nuestros socios comerciales que nos acompañaron a lo largo de estos tres años de gestión. Aunque ha sido un ciclo breve, ha resultado una etapa sumamente productiva y exitosa, logrando un posicionamiento excepcional para Selectum Family Resort Varadero, gracias al respaldo y la confianza que depositaron en nuestro equipo”.

PUBLICIDAD

ATG se sumó así a las españolas Meliá e Iberostar, la canadiense Blue Diamond Resort y la indonesia Archipelago, cuya marca Aston operaba instalaciones en la isla.