América Latina

El 65% de Cuba quedará sin luz este sábado por la crisis energética

Los ciudadanos, en especial en La Habana, disponen a diario de un máximo de cuatro horas de electricidad. En otras regiones, los cortes alcanzan hasta dos días consecutivos

Guardar
Google icon
Un hombre carga su ventilador y su teléfono celular con un panel solar durante un apagón en La Habana, el 17 de marzo del 2026 (AP foto/Ramón Espinosa)
Un hombre carga su ventilador y su teléfono celular con un panel solar durante un apagón en La Habana, el 17 de marzo del 2026 (AP foto/Ramón Espinosa)

Cuba enfrenta este sábado una nueva jornada con apenas un par de horas de energía eléctrica, debido a apagones que, en el horario de mayor demanda (tarde-noche), afectarán al 65% del país, según la Unión Eléctrica (UNE), con datos elaborados por la agencia de noticias EFE.

El país atraviesa una crisis energética profunda desde mediados de 2024, que se ha agravado desde enero por el asedio petrolero de EEUU.

Los cubanos, en especial en La Habana, disponen a diario de un máximo de cuatro horas de electricidad. En otras regiones, los cortes alcanzan hasta dos días consecutivos. El régimen cubano ha reconocido que la situación es “crítica”.

PUBLICIDAD

La UNE, que depende del Ministerio de Energía y Minas (Minem), estima para las horas de la tarde-noche una capacidad de generación de 1.090 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW. El déficit será de 1.960 MW y la afectación estimada, es decir, la energía efectivamente desconectada para evitar apagones desordenados, alcanzará los 1.990 MW.

Un hombre camina por una calle bajo la lluvia en La Habana, Cuba (REUTERS/Norlys Pérez)
Un hombre camina por una calle bajo la lluvia en La Habana, Cuba (REUTERS/Norlys Pérez)

La obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de uso y falta de inversiones, provoca averías frecuentes en la mayoría de las unidades de generación. Este sábado, siete de las 16 unidades no aportan energía. Entre ellas está la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, que volvió a desconectarse la víspera del Sistema Electroenergético Nacional por una avería, la quinta en poco más de un mes y la decimotercera en 2026. Esta central representa el 40% del mix energético, no está afectada por el bloqueo petrolero de EEUU y utiliza crudo nacional.

PUBLICIDAD

Otro 40% del mix energético depende de la generación distribuida (motores a diésel y fueloil), sector que sí resulta afectado por el bloqueo petrolero estadounidense, lo que ha obligado a interrumpir su funcionamiento por falta de materia prima.

El 20% restante proviene de gas y fuentes renovables, especialmente energía solar, impulsada con apoyo de China.

Cuba requiere alrededor de 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir su demanda energética, de los cuales solo 40.000 se obtienen de producción nacional.

Selectum Family Resort Varadero
La fachada del hotel Selectum Family Resort Varadero

Otra cadena hotelera internacional rompió con el conglomerado militar GAESA

En otro orden, el hotel Selectum Family Resort Varadero perdió a su administradora y comercializadora. La cadena hotelera ATG anunció su ruptura con Gaviota, la empresa turística del conglomerado empresarial de los militares de Cuba, GAESA, y se convirtió así en la quinta de su tipo en dejar de administrar hoteles en la isla.

El medio especializado Reportur informó que la firma de Turquía dio a conocer la decisión en una comunicación interna enviada a agentes de ventas y turoperadores.

“Por medio de la presente, la cadena ATG, en su condición de gestor, les notifica formalmente el cese inmediato de todos los contratos de administración y comercialización del hotel propiedad del Grupo de Turismo Gaviota, S.A., gestionado por nuestra entidad bajo la marca y nombre Selectum Family Resort Varadero”, indicó la firma.

“En consecuencia, a partir del 4 de junio de 2026, los contratos de reservas de plazas hoteleras suscritos por la cadena ATG para las temporadas venideras, en relación con la propiedad quedan concluidos y dejan de surtir efecto”, añadió.

ATG expresó “nuestro más sincero agradecimiento a ustedes, nuestros socios comerciales que nos acompañaron a lo largo de estos tres años de gestión. Aunque ha sido un ciclo breve, ha resultado una etapa sumamente productiva y exitosa, logrando un posicionamiento excepcional para Selectum Family Resort Varadero, gracias al respaldo y la confianza que depositaron en nuestro equipo”.

ATG se sumó así a las españolas Meliá e Iberostar, la canadiense Blue Diamond Resort y la indonesia Archipelago, cuya marca Aston operaba instalaciones en la isla.

Temas Relacionados

Cubaapagones en CubaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tensión en Bolivia: dos policías resultaron heridos de bala durante un operativo para liberar una carretera en Santa Cruz

Frente a la intensidad de los enfrentamientos, las fuerzas de seguridad se retiraron de la zona, permitiendo que los manifestantes retomaran el control y reestablecieran el bloqueo

Tensión en Bolivia: dos policías resultaron heridos de bala durante un operativo para liberar una carretera en Santa Cruz

¡De primera finalista a Reina! Mariale Acosta conquista Costa Rica tras dos años de lucha por la corona

En una noche engalanada por soberanas internacionales, Mariale Acosta se consagró como Miss Universe Costa Rica 2026. La representante de Heredia de 24 años, quien destaca como modelo, presentadora e intérprete del orgullo afrocostarricense, superó a otras 13 candidatas en una reñida final

¡De primera finalista a Reina! Mariale Acosta conquista Costa Rica tras dos años de lucha por la corona

Imponen 80 años de cárcel en Panamá al autor de un ataque que dejó dos fallecidos

El ataque ocurrió en marzo de 2023 en Monte Oscuro, San Miguelito, donde dos personas murieron y una tercera sobrevivió a las detonaciones.

Imponen 80 años de cárcel en Panamá al autor de un ataque que dejó dos fallecidos

Localizan 72 kilos de cocaína ocultos en un camión abandonado en Guatemala

Una diligencia en un cañaveral de la finca Flamenco, en la zona 4, permitió localizar los paquetes rectangulares tras una denuncia anónima, según informó la Policía Nacional Civil en sus redes oficiales.

Localizan 72 kilos de cocaína ocultos en un camión abandonado en Guatemala

El Salvador y Perú intensifican el diálogo para atraer inversiones en turismo, comercio e industria

La Vicepresidencia de la República de El Salvador informó que ambos países reforzaron su agenda bilateral con énfasis en turismo, industria y servicios, en un entorno que el gobierno atribuye a mejores condiciones de seguridad.

El Salvador y Perú intensifican el diálogo para atraer inversiones en turismo, comercio e industria
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay| María Carolina Hoyos pidió a la ciudadanía sacar la bandera de Colombia a un año del atentado

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay| María Carolina Hoyos pidió a la ciudadanía sacar la bandera de Colombia a un año del atentado

Uchuraccay: el viaje de ocho periodistas que terminó en una de las heridas más profundas del Perú

Semovi suspende trámites vehiculares en CDMX por falla en plataforma: licencias continúan disponibles

Papa León XIV: Consejo Regional de Piura evalúa declarar de interés la ruta del sumo pontífice

El país despide al Indio Solari: el velatorio del músico será el domingo, en el Parque Domínico de Avellaneda

INFOBAE AMÉRICA

Más de 40.000 biberones son retirados del mercado por riesgo de asfixia en bebés

Más de 40.000 biberones son retirados del mercado por riesgo de asfixia en bebés

Tensión en Bolivia: dos policías resultaron heridos de bala durante un operativo para liberar una carretera en Santa Cruz

¡De primera finalista a Reina! Mariale Acosta conquista Costa Rica tras dos años de lucha por la corona

Imponen 80 años de cárcel en Panamá al autor de un ataque que dejó dos fallecidos

Localizan 72 kilos de cocaína ocultos en un camión abandonado en Guatemala

ENTRETENIMIENTO

Russell Crowe vuelve a la gran pantalla enfrentando al Imperio Romano como un druida celta

Russell Crowe vuelve a la gran pantalla enfrentando al Imperio Romano como un druida celta

Kim Kardashian debuta en el paddock de la Fórmula 1 para apoyar a su novio Lewis Hamilton

“Después del primer episodio, lloré”, dijo Sharon Stone al explicar su vínculo con “Euphoria”

Tom Holland cambia su postura sobre Spider-Man tras cumplir 30 años: qué había ducho sobre dejar el personaje

Sarah Michelle Gellar llora la muerte de Anthony Head, su entrañable mentor en ‘Buffy, la cazavampiros’: “No estoy bien”