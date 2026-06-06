Sudar más no garantiza un mejor entrenamiento, advierte un estudio

Una investigación analizó a 780 participantes y halló que la transpiración varía por el clima, la genética y la ropa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de sudor durante el ejercicio no determina la efectividad del entrenamiento físico, de acuerdo con un estudio central publicado en la revista científica Temperature. Esta investigación, que analizó modelos de sudoración y datos experimentales de cientos de participantes, concluyó que la transpiración responde a la necesidad del cuerpo de regular la temperatura y no constituye un indicador fiable del esfuerzo ni de los beneficios obtenidos durante la actividad física.

El equipo científico examinó cómo varía la producción de sudor en diferentes condiciones ambientales, niveles de intensidad y tipos de ejercicio. Los resultados, obtenidos tras comparar datos de 780 participantes en situaciones controladas, revelaron que la cantidad de sudor depende sobre todo de factores como la temperatura ambiente, la humedad, la genética y el tipo de ropa utilizada.

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El estudio subrayó que los modelos actuales solo explican hasta el 50% de la variabilidad en la producción de sudor, lo que evidencia las grandes diferencias individuales.

Según la investigación, la sudoración cumple una función esencial para evitar el sobrecalentamiento corporal, pero no guarda una relación directa con la calidad del entrenamiento ni con la quema de calorías. Los autores destacaron que modelos más precisos deberían incorporar variables no térmicas, como la intensidad real del ejercicio y la respuesta fisiológica individual, para evitar asociar el sudor con el rendimiento físico.

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Opinión médica: el esfuerzo se mide con otros parámetros

Un estudio científico desmiente la creencia de que la cantidad de sudor no es un indicador fiable del esfuerzo o de la calidad del entrenamiento físico, sino que depende de factores individuales y ambientales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista en medicina deportiva estadounidense Christina Mishreki, citada por la revista de salud Very Well, coincide con los hallazgos científicos. “La cantidad de sudor no es necesariamente un indicador del esfuerzo que se está realizando”, afirmó.

La médica, con base en Long Beach, California, subrayó que diferentes personas pueden realizar la misma rutina y experimentar niveles de sudoración muy distintos, sin que eso signifique que hayan trabajado más o menos.

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La experta recomendó a quienes practican ejercicio centrarse en sensaciones como la fatiga muscular, el nivel de intensidad alcanzado y el orgullo por el esfuerzo realizado. Además, aclaró que la pérdida de peso inmediata tras un entrenamiento intenso suele deberse a la eliminación de líquidos y no a una reducción de grasa corporal.

“Para perder grasa, se necesita una combinación de déficit calórico, suficiente proteína y fibra, y ejercicio regular”, explicó la experta.

En paralelo, la médica también señaló que los factores como el clima, las condiciones hormonales y el estrés influyen en la sudoración diaria. Así, un entrenamiento puede ser efectivo sin que necesariamente se acompañe de un sudor abundante.

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Avances tecnológicos y nuevos enfoques en el monitoreo del sudor

El análisis de modelos de transpiración y datos experimentales concluye que el cuerpo suda para regular la temperatura, no para señalar el rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este avance de la tecnología permitió desarrollar nuevos dispositivos para evaluar la sudoración en tiempo real. Un estudio publicado en 2026 por la revista Frontiers in Physiology analizó la eficacia de un brazalete inteligente para medir la conductividad del sudor durante el ejercicio.

La investigación concluyó que estos dispositivos resultan útiles para ajustar la hidratación y el reemplazo de sodio, en especial para atletas de resistencia. Sin embargo, los autores remarcaron que la información obtenida no debe usarse para valorar la calidad del entrenamiento, sino más bien para prevenir la deshidratación y los desequilibrios electrolíticos.

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La evidencia reunida por la comunidad científica y validada por especialistas médicos coincide en que la calidad del entrenamiento físico no depende de la cantidad de sudor.