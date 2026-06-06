La rusa Mirra Andreeva se consagró campeona de Roland Garros y alcanzó el mayor título de su carrera

La rusa Mirra Andreeva, de 19 años, se consagró por primera vez campeona de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, al derrotar a la polaca Maja Chwalinska por un contundente 6-3 y 6-2 en una hora y 22 minutos de juego.

Las condiciones climáticas cambiaron radicalmente respecto de cómo había comenzado la jornada. Tras la consagración en el dobles masculino del argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers frente al finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten, el sol se hizo presente en París, las lluvias quedaron atrás y los organizadores decidieron abrir el techo retráctil de la Philippe-Chatrier.

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En el inicio del encuentro, ambas jugadoras se mostraron nerviosas a la hora de sostener sus turnos de servicio y los quiebres dominaron el desarrollo del set. De hecho, hubo cuatro rupturas consecutivas en los primeros cuatro games. A partir de allí, Andreeva, número 8 del ranking mundial, tomó el control del partido. Chwalinska (114°), proveniente de la clasificación, solo logró mantener su saque en una oportunidad durante el parcial y terminó cediéndolo por 6-3.

El segundo set fue un verdadero monólogo de Andreeva, entrenada por la extenista española Conchita Martínez. La rusa mantuvo la solidez desde el fondo de la cancha, hizo valer la potencia de su derecha y movió a su rival de un lado a otro. Con dos quiebres a su favor, la rusa tomó una ventaja decisiva y llegó a disponer de un saque para cerrar el encuentro. Sin embargo, Chwalinska logró quebrarle el servicio y postergar la definición. La eslava no se desordenó, recuperó rápidamente el control del partido y selló la victoria por 6-2 para consagrarse campeona.

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El camino hacia el título incluyó victorias sobre la local Fiona Ferro (181°) en el debut, la española Marina Bassols Ribera (175°) en la segunda ronda, la checa Marie Bouzkova (28°) en la tercera fase, la suiza Jil Teichmann (170°) en los octavos de final, la rumana Sorana Cirstea (18°) en cuartos, la ucraniana Marta Kostyuk (15°) en semifinales y, finalmente, la polaca Chwalinska en el partido decisivo.

Con una frase en su campera que decía “Me quiero agradecer a mí misma” y con el trofeo entre sus manos, Andreeva sostuvo: “Maja tuviste tres semanas increíbles, ganándole a tantas buenas jugadoras. Has hecho un trabajo increíble, sos una jugadora muy difícil de enfrentar y te deseo lo mejor para el resto de la temporada. Honestamente, no puedo creer que estoy sosteniendo este trofeo”.

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Y continuó: “Gracias a mi equipo. Sé que puedo ser un tanto difícil a veces. Gracias por empujarme hacia mis límites. Gracias, Conchita, por todos tus consejos. Quiero agradecer por estas dos semanas magníficas en París y por el apoyo que recibí desde el primer partido. Definitivamente, París estará en un lugar muy especial en mi corazón. Me quiero agradecer a mí misma por creer en mí misma, por siempre dar el 100%, por tratar de dar lo mejor como jugadora y persona”, expresó la rusa que a partir de este lunes será la número 6 del mundo.

Mientras que la finalista, Chwalinska expresó: “Felicitaciones, Mirra. Sos una jugadora increíble, joven y talentosa. Te deseo lo mejor para tu futuro. Gracias a todos los que hacen de este torneo algo tan especial. Gracias a mi equipo y a mi familia. Seguiré intentando dar lo mejor de mí cada día. Me hubiese gustado que pudieran ver un mejor partido, pero Mirra jugó muy bien. Definitivamente no me olvidaré de estas tres semanas y siempre las recordaré”.

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Mirra Andreeva junto a Maja Chwalinska en la premiación de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Andreeva nacida el 29 de abril de 2007 en Krasnoyarsk en la región central de Siberia, Rusia hizo su debut profesional en febrero de 2022 en un certamen ITF W15 en Sharm El-Sheikh. Ese mismo año acumuló un récord de 39-9 en el circuito ITF y ganó sus primeros cuatro títulos en ese nivel. Era apenas el arranque.

El 2023 fue el año en que el mundo empezó a prestarle atención. Arrancó la temporada en abril ganando 13 partidos consecutivos y conquistando dos títulos ITF seguidos en Suiza. Como invitada en Madrid, venció a la canadiense Leylah Fernández, a la brasileña Haddad Maia y a la polaca Magda Linette antes de caer ante la bielorrusa Aryna Sabalenka.

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Luego debutó en el cuadro principal de Roland Garros proveniente desde la clasificación, llegó hasta tercera ronda y cayó ante la estadounidense Coco Gauff. En Wimbledon pasó con éxito la qualy donde llegó hasta la cuarta ronda perdiendo con la tenista de Estados Unidos Madison Keys. Cerró la temporada con su primera aparición en el Top 50 -había comenzado el año apenas dentro del Top 300- y fue elegida Revelación del Año por la WTA.

En 2024 dio otro salto. Llegó a las semifinales del Abierto francés eliminando en cuartos a la número 2 del mundo, Sabalenka. Fue su primera semifinal de Grand Slam y una señal de lo que lo que le depararía el futuro. En octubre de ese año debutó en el Top 20 y cerró la temporada como número 16 del mundo. A eso le sumó la medalla de plata olímpica en dobles femeninos en París 2024 junto a su compatriota Diana Shnaider, con quien también ganó el título en Brisbane y Miami, y debutó en las WTA Finals en dobles.

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Pero fue 2025 el año que la impulsó a la élite definitiva. Ganó dos WTA 1000 consecutivos -Dubai e Indian Wells- convirtiéndose, a los 17 años, en la campeona más joven de esa categoría desde la creación en 2009. En febrero debutó en el Top 10 y en julio entró al Top 5 por primera vez.

Andreeva llegó a la final de Roland Garros como octava cabeza de serie, respaldada por una temporada de 35 victorias y dos títulos conquistados en los WTA 500 de Adelaida y Linz. Además, alcanzó la definición en París tras ceder apenas un set a lo largo de todo el torneo. La rusa se convirtió en la quinta tenista más joven en alcanzar la final del Grand Slam parisino después de Martina Hingis (18 años), Coco Gauff (18 años), Kim Clijsters (17 años) y, de nuevo, Hingis (16 años).

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