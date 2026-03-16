Ejercitar la mente desde casa ayuda a mejorar los movimientos en personas con Parkinson, según un estudio español

Pacientes que realizaron ejercicios cognitivos en casa durante un mes mostraron mejoría significativa en la fluidez motora y la atención, según un estudio controlado que empleó la plataforma digital NeuronUP para personalizar el entrenamiento diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de la Universidad Francisco de Vitoria demostró que un programa de entrenamiento cognitivo digital realizado en casa puede mejorar la movilidad y la atención en personas con Parkinson. La investigación, publicada en la revista NeuroRehabilitation, se centró en pacientes en fases leves o moderadas de la enfermedad y utilizó la plataforma NeuronUP para facilitar la realización de ejercicios mentales adaptados a cada usuario. El ensayo incluyó a 39 participantes, divididos en un grupo de intervención y otro de control, durante un mes.

De acuerdo con los resultados, quienes realizaron sesiones de 30 minutos, tres veces por semana, experimentaron mejoras notorias en la fluidez de sus movimientos, especialmente en la bradicinesia, una de las principales dificultades motoras en el Parkinson. El grupo de control, que no recibió entrenamiento, no presentó avances similares. Los investigadores explicaron que estimular funciones cognitivas como la atención y la rapidez mental puede activar circuitos neuronales vinculados al control de los movimientos.

Además, el estudio destacó que este tipo de intervención resultó accesible y no requiere asistencia presencial, lo que la vuelve ideal para personas mayores o con movilidad reducida. La plataforma empleada adapta la dificultad de los ejercicios de forma automática en función del progreso del usuario, mientras el equipo de investigación realiza un seguimiento remoto.

Beneficios del entrenamiento mental complementario

Un material revolucionario que podría proteger a las neuronas frente a los agentes que provocan el párkinson (Canva)

A partir de estos resultados, los expertos resaltaron que la estimulación cognitiva no reemplaza el ejercicio físico, sino que puede potenciar sus efectos y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Según la revista Cleveland Clinic, el Parkinson afecta no solo la movilidad, sino también el equilibrio, la atención y la autonomía. El deterioro en estas áreas impacta directamente en la independencia y bienestar de quienes lo padecen.

El entrenamiento digital permite mantener activos los circuitos cerebrales relacionados con la ejecución motora y la planificación, aspectos clave para enfrentar los síntomas de la enfermedad. Los ejercicios realizados en casa brindan flexibilidad y eliminan barreras físicas, especialmente en personas con dificultades para desplazarse o asistir a sesiones presenciales.

Integración con terapias convencionales

Así, iniciativas como NeuronUP pueden integrarse a programas terapéuticos más amplios, que incluyan fisioterapia, medicación y apoyo psicológico. Los doctores Juan Pablo Romero y Aída Arroyo-Ferrer, responsables del estudio, destacaron que la tecnología de rehabilitación remota representa una herramienta valiosa frente a enfermedades crónicas. La posibilidad de adaptar el entrenamiento al ritmo y necesidades de cada paciente amplía el alcance de la intervención y favorece la adherencia al tratamiento.

La investigación resalta que entrenar la mente de forma personalizada y teleasistida facilita mantener la independencia diaria y superar barreras físicas, mejorando la calidad de vida sin reemplazar la importancia del ejercicio físico convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de investigación planea ampliar la muestra de participantes y explorar nuevas combinaciones de rehabilitación física y cognitiva. La colaboración entre profesionales de distintas áreas busca desarrollar estrategias más efectivas para abordar los síntomas motores y no motores del Parkinson.

Perspectivas y próximos pasos de la investigación

El estudio abrió nuevas vías para el manejo integral del Parkinson, combinando recursos digitales y terapias convencionales. La evidencia actual sugiere que entrenar la mente desde casa puede ser una opción complementaria eficaz y accesible, especialmente en fases iniciales o moderadas de la enfermedad. El seguimiento remoto y la adaptación personalizada de los ejercicios optimizan los resultados y permiten un mayor control sobre la evolución de los síntomas.

Por ello, la estimulación cognitiva domiciliaria representa una alternativa prometedora para mejorar la movilidad, la atención y la calidad de vida en personas con Parkinson. La integración de tecnología y terapias tradicionales ofrece un enfoque más completo y flexible para enfrentar los desafíos de esta enfermedad crónica. Próximos estudios deberán confirmar estos resultados en muestras más amplias y explorar su impacto a largo plazo en la autonomía y el bienestar de los pacientes.