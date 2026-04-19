Ciencia

La actividad física regular favorece la memoria y la agilidad mental en adultos

Ejercicios sencillos como caminar o practicar yoga, recomendados por expertos y neurocientíficos, promueven la formación de nuevas conexiones neuronales y mejoran la retención de información en personas de distintas edades, según investigaciones recientes

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Silueta de persona mayor caminando por un sendero al aire libre, con bastón, y una superposición translúcida de un cerebro con destellos de luz.
La actividad física regular se posiciona como aliada fundamental para la salud cerebral y la prevención del deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica reciente confirma que la actividad física regular puede ser un aliado fundamental para la salud cerebral. Ejercicios sencillos, accesibles para personas de todas las edades, tienen el potencial de mejorar la memoria y otros procesos cognitivos, según investigaciones citadas por el portal El Diario NY y avaladas por universidades líderes en neurociencia.

Estudios encabezados por la Universidad de California muestran que rutinas simples como caminar a paso ligero, realizar estiramientos y practicar ejercicios de coordinación estimulan áreas del cerebro relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Estos resultados respaldan la integración de la actividad física dentro de las estrategias preventivas contra el deterioro cognitivo, más allá de los beneficios físicos conocidos.

Investigadores de la institución indican que la inclusión de ejercicios regulares puede ser determinante para quienes buscan fortalecer la función cerebral a largo plazo. Mantener hábitos de movimiento constantes, incluso con actividades de bajo impacto, es un recurso recomendado tanto por científicos como por profesionales de la salud.

Ejercicios físicos que estimulan la memoria

El ejercicio facilita la liberación de neurotransmisores como dopamina y serotonina, esenciales para el aprendizaje, la concentración y el bienestar emocional (Imagen ilustrativa Infobae)
El ejercicio facilita la liberación de neurotransmisores como dopamina y serotonina, esenciales para el aprendizaje, la concentración y el bienestar emocional (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con expertos consultados por El Diario NY, ejercicios como caminar diariamente, practicar yoga, subir escaleras o realizar movimientos de bajo impacto pueden marcar diferencia en la función cerebral.

La investigación de la Universidad de California destaca que sesiones breves de actividad aeróbica, de entre 10 y 20 minutos al día, son suficientes para aumentar el flujo sanguíneo al cerebro y promover la neuroplasticidad. La formación de nuevas conexiones neuronales facilita una mejor retención de información y mayor agilidad mental.

Igualmente, actividades como bailar o realizar juegos de coordinación activan zonas cerebrales asociadas al procesamiento de recuerdos y la toma de decisiones, sin limitarse al beneficio físico general. Especialistas recomiendan adaptar la intensidad y frecuencia de los ejercicios a la edad y condición física de cada individuo, dando prioridad a la regularidad y constancia como pilares fundamentales.

Recalcan, además, la importancia de identificar cuáles actividades son sostenibles en cada etapa de la vida para mantener la motivación y evitar abandonos.

Por qué el ejercicio mejora la función cognitiva

Adulto mayor - caminar – 65 años – Perú – salud – 5 agosto
Combinar ejercicio regular con una dieta equilibrada, hidratación y hábitos de sueño saludable potencia la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer (Freepik)

El beneficio del ejercicio sobre la memoria y la función cognitiva se explica a partir de mecanismos fisiológicos comprobados. El incremento del flujo sanguíneo cerebral durante la actividad física mejora la oxigenación de los tejidos y facilita la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, relacionados con el aprendizaje, el ánimo y la concentración.

La reducción del estrés, la mejora en la calidad del sueño y el fortalecimiento de la salud cardiovascular suman efectos positivos que inciden directamente en la memoria y la capacidad para procesar información nueva.

Según información presentada por El Diario NY, la práctica constante de ejercicios sencillos puede retrasar la aparición de deterioro cognitivo, reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y aportar mejoras significativas a la calidad de vida. Los especialistas aconsejan potenciar estos beneficios acompañando la actividad física con una dieta equilibrada, adecuada hidratación y hábitos saludables de descanso.

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