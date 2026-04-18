Cuando la habitación da vueltas: el vértigo y su inesperada conexión con las migrañas

El vértigo en adultos mayores incrementa el riesgo de caídas y fracturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vértigo afecta a millones de adultos mayores e incrementa el riesgo de caídas y fracturas. Investigaciones recientes revelan que los tratamientos tradicionales y ciertos fármacos sedantes no siempre resuelven el problema; nuevos enfoques avalados por estudios científicos identifican terapias eficaces y poco invasivas, según The Wall Street Journal.

El vértigo en personas mayores de 50 años suele deberse al desplazamiento de cristales en el oído interno. Los especialistas subrayan que el diagnóstico temprano y las terapias físicas especializadas, como la maniobra de Epley, resultan más eficaces y menos costosas que los tratamientos convencionales o el uso de medicamentos sedantes.

9 de cada 10 casos se benefician al abordar factores como la migraña, la osteoporosis y el déficit de vitamina D, lo que amplía la gama de soluciones y disminuye el riesgo de caídas y complicaciones derivadas.

El vértigo y los mareos motivan una de cada 30 consultas en salas de emergencia de Estados Unidos. El paciente típico tiene más de 50 años. Muchos restringen sus actividades por temor a sufrir nuevos episodios, lo que aumenta la probabilidad de caídas graves.

Las terapias físicas como la maniobra de Epley resultan eficaces y accesibles para tratar el vértigo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En hospitales académicos como la Universidad de Pittsburgh, existen programas de rehabilitación diseñados para identificar la causa específica del vértigo en cada persona.

Según The Wall Street Journal, estas instituciones ofrecen terapias personalizadas: ejercicios para coordinar ojo y cabeza, maniobras de reposicionamiento de cristales, entrenamiento del equilibrio y rutinas para el hogar. Además, estos programas atienden tanto a adultos mayores como a militares que han sufrido lesiones auditivas y a deportistas en recuperación.

Causas y mecanismos del vértigo

El vértigo posicional paroxístico benigno (BPPV) es el tipo más común en mayores de 50 años. Se origina cuando los cristales responsables del equilibrio se desprenden de su lugar habitual en el oído interno y migran hacia los canales semicirculares.

El diagnóstico temprano permite reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida en personas de más de 50 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jeffrey D. Sharon, director del Centro de Equilibrio y Caídas de la Universidad de California en San Francisco, explica que estos cristales amplifican el movimiento real de la cabeza. “El problema con el BPPV es que los cristales entran en el sensor de rotación; cuando apenas mueves la cabeza, el sistema vestibular percibe que hiciste una voltereta”, afirmó Sharon a The Wall Street Journal.

Esta alteración envía señales erróneas al cerebro y ocasiona una intensa sensación de giro o inestabilidad. En algunos casos, médicos y pacientes detectan movimientos oculares rápidos que reflejan el intento del organismo de compensar la falsa percepción de movimiento.

Diagnóstico y terapias eficaces frente al vértigo

El diagnóstico del BPPV suele realizarse mediante la maniobra de Dix-Hallpike, en la que los especialistas colocan al paciente en posiciones que desencadenan los síntomas y los movimientos oculares característicos. Confirmada la causa, la maniobra de Epley es la intervención más efectiva: una serie de movimientos controlados de la cabeza y el cuerpo para devolver los cristales a su ubicación inicial.

Los programas de rehabilitación personalizados ofrecen alternativas seguras a los medicamentos sedantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En numerosos servicios de emergencia, según el medio citado, el uso de tomografías computarizadas es frecuente y representa un 28% de los casos, a pesar de aumentar los costos y aportar escasos beneficios adicionales. Asimismo, es común la prescripción de antihistamínicos sedantes, que incrementan el riesgo de nuevas caídas.

Howard S. Kim, investigador citado por la fuente, aclaró que el mareo suele ser un síntoma inespecífico que exige descartar problemas graves, como el accidente cerebrovascular. Los especialistas consideran que la presencia de debilidad, visión doble o dificultad al caminar requiere investigaciones adicionales para descartar diagnósticos graves.

Avances en investigación y perspectivas de futuro

Las investigaciones actuales, según los expertos consultados por el medio, exploran la relación entre el vértigo recurrente y enfermedades como la migraña o la osteoporosis. Sharon dirigió un estudio que descubrió que casi el 45% de pacientes con BPPV presentaba antecedentes de migraña, lo que aumenta la probabilidad de padecer este vértigo.

El vértigo y los mareos son causas frecuentes de consulta en salas de emergencia en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El déficit de vitamina D y la pérdida de masa ósea también se estudian por su posible impacto en la estabilidad de los cristales del oído interno. Se ha documentado que pacientes con BPPV recurrente experimentan mejoras al tomar suplementos de calcio y vitamina D, lo que ayuda a disminuir la recurrencia de los episodios.

En la Universidad Johns Hopkins, el equipo de Michael C. Schubert desarrolla tecnologías adaptadas para la rehabilitación y el monitoreo en el hogar, inspiradas en la recuperación de astronautas tras vuelos espaciales. Estas herramientas buscan facilitar el acceso a la rehabilitación vestibular fuera de la consulta presencial.

La implementación de estos métodos podría transformar el tratamiento del vértigo, haciendo viable una atención segura y efectiva más allá del entorno hospitalario.