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Pakistán confirmó que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, indicó que la ceremonia oficial de firma se celebrará el viernes 19 de junio en Suiza

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Pakistán confirmó que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente (REUTERS/Archivo)
Pakistán confirmó que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente (REUTERS/Archivo)

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este domingo que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz para poner fin al conflicto que enfrentó a ambos países durante los últimos meses y que la firma oficial del documento está prevista para el próximo 19 de junio en Suiza.

A través de un comunicado, Sharif afirmó que el entendimiento fue logrado tras una intensa ronda de negociaciones y confirmó que ambas partes aceptaron detener las operaciones militares.

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“Tras conversaciones intensivas, nos complace anunciar que el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido alcanzado”, señaló el jefe de gobierno paquistaní.

Según explicó, el pacto contempla “la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, una referencia que incluye también la situación en el Líbano, escenario de las recientes tensiones entre Israel y Hezbollah que amenazaron con descarrilar las conversaciones.

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Sharif indicó que la ceremonia oficial de firma se celebrará el viernes 19 de junio en territorio suizo, aunque no precisó la ciudad ni los detalles del encuentro.

“El acto oficial de firma tendrá lugar el 19 de junio en Suiza”, sostuvo.

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El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, indicó que la ceremonia oficial de firma se celebrará el viernes 19 de junio en Suiza

El mandatario agradeció además a Washington y Teherán por haber optado por una salida diplomática al conflicto y destacó el papel desempeñado por varios actores regionales en las negociaciones.

“Nos gustaría agradecer a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán por su compromiso para encontrar una solución diplomática al conflicto”, afirmó.

También expresó su reconocimiento a Qatar, uno de los principales mediadores en las conversaciones, así como a Arabia Saudita y Turquía por su participación en el proceso.

“Extendemos nuestro sincero agradecimiento a nuestros hermanos de Qatar por su apoyo para alcanzar este acuerdo”, dijo Sharif, quien agregó que desea agradecer “especialmente al liderazgo visionario de Arabia Saudita y Turquía por sus inmensas contribuciones”.

Sharif señaló que durante los próximos días los países mediadores organizarán una serie de reuniones destinadas a preparar la implementación del entendimiento.

“Los mediadores facilitarán una serie de encuentros esta semana. Estas discusiones previas a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y para la ceremonia oficial de firma”, explicó.

Sharif afirmó que el entendimiento fue logrado tras una intensa ronda de negociaciones y confirmó que ambas partes aceptaron detener las operaciones militares
Sharif afirmó que el entendimiento fue logrado tras una intensa ronda de negociaciones y confirmó que ambas partes aceptaron detener las operaciones militares

Trump anunció la reapertura de Ormuz y el fin del bloqueo naval

Minutos después del anuncio realizado por el gobierno de Pakistán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el entendimiento con Teherán quedó terminado.

El acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió el mandatario.

Trump informó además que autorizó la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de energía, por donde transita una parte significativa de las exportaciones de petróleo de Medio Oriente.

“Por la presente autorizo plenamente la apertura libre de peajes del estrecho de Ormuz”, señaló.

El mandatario republicano también confirmó el levantamiento del bloqueo naval estadounidense que permanecía vigente en la zona desde el inicio de la crisis.

“Autorizo al mismo tiempo la eliminación inmediata del bloqueo naval de Estados Unidos”, indicó.

Donald Trump aseguró que el entendimiento con Teherán quedó terminado (REUTERS/Archivo)
Donald Trump aseguró que el entendimiento con Teherán quedó terminado (REUTERS/Archivo)

En el tramo final de su mensaje, Trump hizo referencia al restablecimiento del tránsito marítimo internacional y al impacto que la medida podría tener sobre el mercado energético.

“Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”, escribió.

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