Dos pronósticos clave para Argentina: qué va a pasar con las tasas de la Fed de EEUU y el precio internacional del petróleo

Kevin Warsh, nuevo chairman de la Fed, tal vez no pueda recortar las tasas tan rapidamente como querria Donald Trump (Foto: Europa Press)

Goldman Sachs, uno de los bancos más importantes de Wall Street, cree que la Reserva Federal de Estados Unidos, ahora bajo el mando de Kevin Warsh, nominado al cargo por el gobierno de Donald Trump, no reducirá las tasas de interés –como ha pedido reiteradamente el jefe de la Casa Blanca, para estimular la actividad económica– sino hasta el año que viene.

Esto implica que, según las previsiones del equipo de David Mericle, economista jefe de Goldman para Estados Unidos, el banco central norteamericano dejará pasar dos reuniones del comité de mercado abierto, una este mes y la próxima en diciembre de este año, sin variar las tasas de referencia.

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“La actividad económica y los datos del mercado laboral de Estados Unidos han sido mejores de lo que anticipábamos en los últimos meses, y el crecimiento del empleo, en particular, ha repuntado de forma impresionante", escribió Mericle, cuyo equipo sigue previendo que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) se ubique levemente debajo de su potencial en la segunda mitad de este año. La razón invocada es que los altos precios del petróleo están afectando al gasto. De todos modos, dados los datos positivos del sector real y los de creación de puestos de trabajo, “nuestros economistas ahora esperan que la tasa de desempleo aumente solo ligeramente este año, hasta el 4,4 %, frente a la previsión anterior del 4,6 %”, dice una síntesis del informe del banco norteamericano.

La actividad económica y los datos del mercado laboral de Estados Unidos han sido mejores de lo que anticipábamos en los últimos meses, y el crecimiento del empleo, en particular, ha repuntado de forma impresionante (Mericle)

La previsión es que los efectos combinados de los aranceles, el aumento del precio del petróleo y otras consecuencias de la guerra en Oriente Medio, junto con la demanda de inteligencia artificial (IA), mantendrán el crecimiento del gasto en consumo personal estable y por sobre el 3 % durante todo 2026. A la vez, es la línea de análisis, los fundamentos de la inflación parecen haberse debilitado.

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“En consecuencia, seguimos esperando que la inflación caiga hasta cerca del 2 % en 2027, salvo que se produzcan nuevas perturbaciones en la oferta”, escribió Mericle en su informe.

La tasa de interés de referencia que dispone la Reserva Federal influye a través del mercado monetario sobre el rendimiento o tasa de los bonos del Tesoro norteamericano (Foto: Reuters)

La tasa de interés de referencia que dispone la Reserva Federal influye a través del mercado monetario sobre el rendimiento o tasa de los bonos del Tesoro norteamericano, a las que debe sumarse el nivel de “riesgo país” para determinar el costo de financiamiento para emisores corporativos o soberanos.

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Esa “prima de riesgo” cayó para Argentina el viernes a 437 puntos básicos, gracias a la reducción impulsada por una mejora en la nota crediticia del país por parte de la calificadora Standard & Poor’s, que atribuyó su “perspectiva estable” de las calificaciones de largo plazo a la “expectativa de que el gobierno continuará con su programa de austeridad fiscal, mientras el banco central aumenta sus reservas internacionales, se mantiene el crecimiento económico y disminuye la inflación. La perspectiva equilibra los riesgos derivados de vulnerabilidades económicas persistentes con resultados fiscales positivos y otras medidas que mejoran la liquidez del gobierno”.

Si bien la postergación de una reducción de tasas de EE.UU. no es en principio positiva para la Argentina, de momento la reducción del riesgo país tiene un efecto positivo superior en cuanto a reducción del costo de financiamiento. En cambio, sí es positivo para la evaluación de las perspectivas de largo plazo de la Argentina que los precios del petróleo se mantengan altos al menos durante un tiempo más. Esos valores están detrás del fuerte aumento de las exportaciones de petróleo del país, uno de los sostenes del superávit comercial y del equilibrio y hasta ligero superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

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Perspectivas para el mercado del petróleo

En el caso del petróleo, la perspectiva de Goldman Sachs se expresa a través de Ephraim Sutherland, del grupo de estrategias de manejo de riqueza, quien considera “probable” que los precios del petróleo se mantengan elevados durante algún tiempo tras la importante disminución de las reservas mundiales de petróleo.

Aun si cesa el conflicto en el Golfo, reponer los inventarios de petróleo, en China y en todo el mundo, mantendria la demanda alta durante varios meses (Foto: Reuters)

Sutherland analiza la evolución de los inventarios mundiales de petróleo, que a principios de 2026 habían alcanzado un pico de varios años, debido al aumento de la producción y la menor demanda, lo que brindó un margen de seguridad cuando se inició el conflicto en el Golfo Pérsico y se interrumpió el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz. Pero a junio, los inventarios han disminuido “significativamente” y productos refinados como el combustible para aviones y el diésel se han visto muy afectados.

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Aunque el estrecho se reabriera por completo, los flujos tardarían meses en volver a los niveles anteriores a la guerra (Sutherland)

El viernes último el petróleo cayó más de 3%, perforando los USD 85 por barril, su nivel más bajo en ocho semanas, debido a las expectativas de un acuerdo provisional entre EE.UU. e Irán.

Al respecto, la consultora Trading Economics citó ayer que, según el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, un Memorando de Entendimiento entre las partes “nunca había estado tan cerca”. De hecho, este domingo Pakistán confirmó que EEUU e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

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Si bien en la tarde/noche del domingo Donald Trump ordenó la reapertura del Estrecho de Ormuz y anunció exultante “barcos del mundo, enciendan sus motores, ¡que fluya el petróleo!“, la lectura de Goldman Sachs acerca de un precio del petróleo sostenido, más allá de las oscilaciones por noticias como esa, se basa en factores de oferta y demanda, que no se desvanecerán con el acuerdo del domingo.

“Aunque el estrecho se reabriera por completo, los flujos tardarían meses en volver a los niveles anteriores a la guerra, y dado que es probable que los países acumulen reservas de petróleo por temor a futuras interrupciones, es probable que los precios se mantengan elevados durante algún tiempo”, concluyó Sutherland.

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