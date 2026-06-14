Entre elegancia, fútbol y otoño: así fue el debut de Juana Viale en modo mundialista

Juana Viale apostó por la tranquilidad y la comodidad para recibir a los invitados en su “mesaza” (Almorzando con Juana – El Trece)

Juana Viale encontró la fórmula para convertir cada domingo en un desfile de frescura, moda y tradición en la pantalla de Almorzando con Juana (El Trece). La conductora, heredera de la emblemática Mirtha Legrand, logró renovar la clásica mesa televisiva a fuerza de espontaneidad y estilo propio, donde cada emisión es también una celebración de las tendencias y los guiños familiares. Esta semana, con el otoño instalado y la fiebre del Mundial 2026 creciendo día a día, Juana eligió un look relajado, pero con un guiño especial a la Selección Argentina, sumando así el clima futbolero a la elegancia que la caracteriza.

“Hola, ¿cómo están en sus casas? Ya estamos cortando los clavos, pues faltan dos días para el primer partido de Argentina contra Argelia, que es en Kansas. Así que nosotros nos pusimos a tono. Yo también, me puse con una blusa de shantung celeste y un pantalón negro de terciopelo de etiqueta negra, un total look. Un total club, iba a decir, pero no, es un total look”, saludó Juana, con el humor y la espontaneidad que la caracterizan.

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Para la ocasión, apostó por una blusa de tela liviana y tono pastel, combinada con un pantalón de terciopelo negro de corte recto y zapatos en la gama del azul oscuro. El detalle distintivo estuvo en el peinado: ondas sirena con efecto húmedo creadas por Juan Fojo, y un maquillaje más natural a cargo de Cris Sepúlveda, dejando atrás los estilismos más recargados de emisiones anteriores. “Hoy hicimos algo más tranquilito. Estábamos bien montadas el domingo pasado, ahora rebajando unos cambios”, explicó entre risas, mientras se adaptaba al clima otoñal y al nerviosismo propio de la previa mundialista.

Juana Viale luce un conjunto celeste y negro con ondas sirena, acompañada de banderas argentinas y balones de fútbol, en su programa "Almorzando con Juana" con temática del Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escenario acompañó la elección cromática, con un fondo celeste y guiños a la pasión futbolera que atraviesa a toda la Argentina en estos días. El espíritu de celebración y ansiedad, propio de la cuenta regresiva para el debut de la Selección, también se hizo presente en la energía de Juana y el equipo, que aprovecharon la ocasión para alentar y palpitar el gran evento deportivo.

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El contraste con el look del domingo anterior fue notorio y Juana no dudó en recordarlo durante la transmisión. En esa oportunidad, volvió a confiar en el talento de Gino Bogani, su diseñador de cabecera, para lucir un conjunto que acaparó todas las miradas. “Miren este lookazo que tengo. Es un conjunto de terciopelo en tonos de verde con un top al diez sobre top de encaje. Es muy bonito del señor Bogani. Muy bello, muy hermoso para salir ahora, porque no hace ni frío ni calor”, contó Juana, mostrando su complicidad con el histórico creador. “No entiendo bien el clima, la humedad. Un poquito de todo, pero muy lindo. Me gusta verme en el monitor. Me encanta, Bogani. Muchas gracias. Una vez por mes se te extraña...”, bromeó, demostrando la confianza y admiración que la une a Bogani.

El domingo pasado, Juana Viale regresó a sus principios y decidió lucir un outfit confeccionado por Gino Bogani para su programa (Almorzando con Juana – El Trece)

“Y me peinó Juan Fojo, por supuesto que me hizo un recogido muy bonito, muy monono, muy prolijo”, relató Juana, en referencia al peinado del domingo anterior. “Y me hizo unas sombras de cherry. De Agustina, muy Agustina”, agregó divertida, haciendo alusión a la actriz Agustina Cherri en tono de broma.

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Así, entre guiños a la Selección y al otoño, Juana volvió a demostrar que cada emisión es una oportunidad para jugar con la moda y reinterpretar el legado familiar desde una mirada contemporánea. Sus elecciones de vestuario, el diálogo con los diseñadores y el aire lúdico que imprime a la conducción se convirtieron en sello propio de una mesa que, lejos de anclarse en la nostalgia, se reinventa con cada nueva temporada. En la cuenta regresiva hacia el Mundial, el estudio de Almorzando con Juana se vistió de celeste y blanco, pero la pasión y el estilo siguen siendo los verdaderos protagonistas.