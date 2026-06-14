Deportes

El video que pone en duda la sanción a Franco Colapinto en el GP de Barcelona de Fórmula 1

Qué pasó en el momento de la bandera amarilla. Los datos que exponen la medida aplicada por los comisarios deportivos

Guardar
Google icon
La maniobra de Franco Colapinto que derivó en penalización captada desde la cámara a bordo del monoplaza

Una nueva penalización perjudicó a Franco Colapinto luego de una carrera de Fórmula 1. Esta vez fue más compleja que la del domingo pasado en Mónaco, porque ahora el piloto argentino perdió tres puntos, ya que cruzó la meta en el octavo lugar en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo. Sin embargo, luego de la carrera se publicaron dos registros que refutan el criterio usado por los comisarios deportivos.

Según el comunicado difundido por la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), el corredor de 23 años fue sancionado por “presunto incumplimiento de reducir la velocidad ante una bandera amarilla simple a las 15:38″, en el momento que abandonó Fernando Alonso con su Aston Martin.

PUBLICIDAD

Para aplicar la sanción se recurrió al “artículo B1.8.4 a” del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1. Dicha norma figura en la guía de penalidades se refiera a las maniobras de “no reducir la velocidad ante banderas amarillas o luces en la pista, o adelantar a otro vehículo”. Según las sanciones dispuestas figuran cinco lugares de penalización en la grilla de partida para la carrera siguiente o los 10 segundos, que por caso recibió Colapinto.

Además, se tipifican un máximo de tres puntos de penalidad para la Superlicencia y el argentino recibió uno. Lleva dos desde el 29 de junio de 2025 por una maniobra contra Oscar Piastri. Cabe recordar que si un piloto llega a 12 puntos de penalidad en un año quedará suspendido por una fecha del campeonato.

PUBLICIDAD

El comunicado con la sanción aplicada a Colapinto
El comunicado con la sanción aplicada a Colapinto

La bandera amarilla en la carrera catalana fue en la 40ª vuelta. Un video muestra que Franco reduce la velocidad al pasar por el cartel luminoso que muestra la bandera amarilla. En ese momento, el auto de Leclerc desaparece de la imagen por lo cual se expone si el monegasco realmente también bajó la velocidad como lo exige el reglamento. El piloto de Ferrari ni siquiera fue investigado.

Eso es determinante, ya que el criterio empleado para sancionar a Colapinto es que, si bien “los Comisarios reconocen que el piloto reaccionó a la bandera amarilla”, no “consideran que la reacción sea suficiente para cumplir con el reglamento”.

No obstante, otro punto que llama la atención es que se indica que la falta se cometió a las 15.38 hora local, cuando la carrera comenzó a las 15.00, pero el momento de la bandera amarilla fue a las 15.59.

“El piloto y el representante del equipo deben presentarse ante los comisarios a las 17:20 en relación con el incidente que se detalla”, informó el comunicado de la FIA. El domingo por la tarde hora de Argentina, Infobae consultó a una fuente del equipo si iba a reclamar la medida y de momento no se había tomado ninguna determinación.

Y hay un dato llamativo: entre los comisarios deportivos de la prueba española estuvo un ex piloto de F1, Derek Warwick (147 Grandes Premios). Se suele invitar a un ex corredor para dé su impresión y desde su óptica se busca ampliar el criterio para poder tener una mayor certeza a la hora de aplicar sanciones. Llama la atención que, pese a la presencia del estadounidense, se haya tomado la medida de forma tan fina. O el norteamericano se refirió a favor del argentino y su opinión no fue considerada o directamente también adhirió al criterio empleado para aplicar la decisión.

Lo cierto es que Colapinto fue reclasificado décimo y solo cosechó un punto en Barcelona. Pese a la frustración de la penalización, el piloto argentino cumplió con una buena labor en pista ya que luego de comenzar en el 13º puesto terminó octavo en pista. Cabe recordar que el corredor bonaerense venía de ser sancionado con 5 segundos en Mónaco por exceder el límite de velocidad en su parada en boxes.

Franco Colapinto remontó un fin de semana que comenzó difícil con un auto que no se mostró confiable. En clasificación superó por 7/1000 a su compañero, Pierre Gasly. El manejo del piloto argentino sigue siendo destacado más allá de la condición del auto. Es hora de dar vuelta la página y pensar en Austria, donde se correrá en dos semanas.

Temas Relacionados

deportes-internacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alemania se convirtió en la selección más goleadora de la historia de los Mundiales: en qué puesto está Argentina

Tras quedar afuera en primera fase en dos Copas consecutivas, el elenco teutón inició su camino en el Grupo E con un abultado triunfo sobre los caribeños y se quedó con un récord que ostentaba Brasil

Alemania se convirtió en la selección más goleadora de la historia de los Mundiales: en qué puesto está Argentina

La áspera crítica del capitán de Suiza contra sus compañeros tras el empate con Qatar: “Si no hay disciplina, no se puede ganar”

Granit Xhaka hizo una profunda autocrítica y cuestionó al equipo por la falta de disciplina táctica después de dejar escapar un triunfo que parecía consumado en los últimos minutos del partido debut en el Mundial 2026

La áspera crítica del capitán de Suiza contra sus compañeros tras el empate con Qatar: “Si no hay disciplina, no se puede ganar”

El técnico de Curazao se convirtió en el más longevo de los Mundiales: la razón detrás de sus lágrimas en la caída ante Alemania

Dick Advocaat condujo a su equipo con 78 años en el 1-7 ante los germanos

El técnico de Curazao se convirtió en el más longevo de los Mundiales: la razón detrás de sus lágrimas en la caída ante Alemania

El insólito problema que sufrió Uruguay a horas de su debut en el Mundial 2026

El combinado nacional liderado por Marcelo Bielsa tuvo complicaciones para viajar desde Playa del Carmen a Miami para su presentación este lunes ante Arabia Saudita

El insólito problema que sufrió Uruguay a horas de su debut en el Mundial 2026

La descarnada confesión de Mbappé sobre la final del Mundial 2022 que Argentina le ganó a Francia

“Esa final se me viene más a la cabeza que la que ganamos”, dijo el delantero, que contó el impacto que todavía tiene en su carrera. En la presente edición, va por la revancha

La descarnada confesión de Mbappé sobre la final del Mundial 2022 que Argentina le ganó a Francia

DEPORTES

Alemania se convirtió en la selección más goleadora de la historia de los Mundiales: en qué puesto está Argentina

Alemania se convirtió en la selección más goleadora de la historia de los Mundiales: en qué puesto está Argentina

La áspera crítica del capitán de Suiza contra sus compañeros tras el empate con Qatar: “Si no hay disciplina, no se puede ganar”

El técnico de Curazao se convirtió en el más longevo de los Mundiales: la razón detrás de sus lágrimas en la caída ante Alemania

El insólito problema que sufrió Uruguay a horas de su debut en el Mundial 2026

La descarnada confesión de Mbappé sobre la final del Mundial 2022 que Argentina le ganó a Francia

TELESHOW

Las impactantes imágenes en el Cristo Redentor de Lucas Vignale, uno de los argentinos que murió en Rio de Janeiro: “Dios”

Las impactantes imágenes en el Cristo Redentor de Lucas Vignale, uno de los argentinos que murió en Rio de Janeiro: “Dios”

Los Palmeras presentaron su tema del Mundial para alentar a la Selección: “Bombón argentino”

El último adiós a Gaspi: la comunidad de creadores se une en un homenaje tras la tragedia en Río de Janeiro

Entre elegancia, fútbol y otoño: así fue el debut de Juana Viale en modo mundialista

El desgarrador mensaje de Juli Savioli, la exnovia de Gaspi, el youtuber muerto por el choque de helicópteros: “¿Esto es real?”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO | Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

EN VIVO | Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Trump ordenó la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval de EEUU tras el acuerdo con Irán

Pakistán confirmó que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Ministerio Público dominicano presenta cargos por millonario fraude en el caso "Onco14" que afecta a SeNaSa y a pacientes con cáncer

Una fiscal fue asesinada a tiros en Manta, ciudad portuaria azotada por el narcotráfico en Ecuador