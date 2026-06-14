El video que pone en duda la sanción a Franco Colapinto en el GP de Barcelona de Fórmula 1

La maniobra de Franco Colapinto que derivó en penalización captada desde la cámara a bordo del monoplaza

Una nueva penalización perjudicó a Franco Colapinto luego de una carrera de Fórmula 1. Esta vez fue más compleja que la del domingo pasado en Mónaco, porque ahora el piloto argentino perdió tres puntos, ya que cruzó la meta en el octavo lugar en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo. Sin embargo, luego de la carrera se publicaron dos registros que refutan el criterio usado por los comisarios deportivos.

Según el comunicado difundido por la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), el corredor de 23 años fue sancionado por “presunto incumplimiento de reducir la velocidad ante una bandera amarilla simple a las 15:38″, en el momento que abandonó Fernando Alonso con su Aston Martin.

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Para aplicar la sanción se recurrió al “artículo B1.8.4 a” del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1. Dicha norma figura en la guía de penalidades se refiera a las maniobras de “no reducir la velocidad ante banderas amarillas o luces en la pista, o adelantar a otro vehículo”. Según las sanciones dispuestas figuran cinco lugares de penalización en la grilla de partida para la carrera siguiente o los 10 segundos, que por caso recibió Colapinto.

Además, se tipifican un máximo de tres puntos de penalidad para la Superlicencia y el argentino recibió uno. Lleva dos desde el 29 de junio de 2025 por una maniobra contra Oscar Piastri. Cabe recordar que si un piloto llega a 12 puntos de penalidad en un año quedará suspendido por una fecha del campeonato.

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El comunicado con la sanción aplicada a Colapinto

La bandera amarilla en la carrera catalana fue en la 40ª vuelta. Un video muestra que Franco reduce la velocidad al pasar por el cartel luminoso que muestra la bandera amarilla. En ese momento, el auto de Leclerc desaparece de la imagen por lo cual se expone si el monegasco realmente también bajó la velocidad como lo exige el reglamento. El piloto de Ferrari ni siquiera fue investigado.

Eso es determinante, ya que el criterio empleado para sancionar a Colapinto es que, si bien “los Comisarios reconocen que el piloto reaccionó a la bandera amarilla”, no “consideran que la reacción sea suficiente para cumplir con el reglamento”.

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No obstante, otro punto que llama la atención es que se indica que la falta se cometió a las 15.38 hora local, cuando la carrera comenzó a las 15.00, pero el momento de la bandera amarilla fue a las 15.59.

“El piloto y el representante del equipo deben presentarse ante los comisarios a las 17:20 en relación con el incidente que se detalla”, informó el comunicado de la FIA. El domingo por la tarde hora de Argentina, Infobae consultó a una fuente del equipo si iba a reclamar la medida y de momento no se había tomado ninguna determinación.

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Y hay un dato llamativo: entre los comisarios deportivos de la prueba española estuvo un ex piloto de F1, Derek Warwick (147 Grandes Premios). Se suele invitar a un ex corredor para dé su impresión y desde su óptica se busca ampliar el criterio para poder tener una mayor certeza a la hora de aplicar sanciones. Llama la atención que, pese a la presencia del estadounidense, se haya tomado la medida de forma tan fina. O el norteamericano se refirió a favor del argentino y su opinión no fue considerada o directamente también adhirió al criterio empleado para aplicar la decisión.

Lo cierto es que Colapinto fue reclasificado décimo y solo cosechó un punto en Barcelona. Pese a la frustración de la penalización, el piloto argentino cumplió con una buena labor en pista ya que luego de comenzar en el 13º puesto terminó octavo en pista. Cabe recordar que el corredor bonaerense venía de ser sancionado con 5 segundos en Mónaco por exceder el límite de velocidad en su parada en boxes.

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Franco Colapinto remontó un fin de semana que comenzó difícil con un auto que no se mostró confiable. En clasificación superó por 7/1000 a su compañero, Pierre Gasly. El manejo del piloto argentino sigue siendo destacado más allá de la condición del auto. Es hora de dar vuelta la página y pensar en Austria, donde se correrá en dos semanas.