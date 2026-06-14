EN VIVO | El acuerdo de paz entre EEUU e Irán será firmado el próximo viernes 19 de junio en Ginebra

Después de mucha expecativa, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este domingo que Estados Unidos e Irán llegaron a un “acuerdo de paz” que detiene de inmediato todas las operaciones militares en Medio Oriente, incluído el Líbano.
De acuerdo a lo detallado por Sharif, la firma del pacto tendrá lugar en Ginebra el próximo 19 de junio.
“Con el acuerdo ya en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estos debates previos a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma”, escribió en X el mandatario paquistaní, mediador clave entre Washington y Teherán.
Apenas minutos después, el presidente Donald Trump anunció que el acuerdo negociado con Irán “ya está completo” y ordenó la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense que permanecía vigente en la región.
A continuación, la cobertura minuto a minuto de la nueva coyuntura en Medio Oriente:
Irán dice que el acuerdo pone fin a la guerra
El viceministro de asuntos exteriores del régimen iraní, Kazem Gharibabadi, declaró en la noche del domingo que el acuerdo con Estados Unidos pone “fin inmediatamente a la guerra”.
“En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los diferentes frentes, incluido el Líbano”, señaló el diplomático, especialista en cuestiones jurídicas, en la televisión estatal.
Asimismo, afirmó que Teherán salió vencedor de la guerra con Israel y Estados Unidos: “El enemigo, que atacó para llevar a cabo sus designios malintencionados, ha visto todos sus objetivos reducidos a la nada, y la República Islámica de Irán ha logrado grandes victorias en esta guerra”.
Macron dijo que el acuerdo será tratado en el G7
Las grandes potencias del G7 discutirán a partir del lunes en Evian, Francia, las “consecuencias” del acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz, dijo el domingo el presidente Emmanuel Macron.
“El objetivo será ver las consecuencias de este acuerdo, el apoyo al Líbano, la reapertura del estrecho de Ormuz a largo plazo y, obviamente, la conclusión de un acuerdo sobre el programa nuclear y balístico en Irán”, dijo el mandatario francés en un video publicado en su Instagram.
Macron recibirá el lunes en la ciudad a orillas del lago Lemán a Donald Trump y a los líderes de Alemania, Canadá, Italia, Japón y Reino Unido.
JD Vance asistirá a la firma del acuerdo en Suiza
El vicepresidente norteamericano declaró este domingo que tenía previsto asistir a la firma del acuerdo de paz con Irán en Suiza dentro de unos días, pero que el presidente Donald Trump podría acudir.
“Sin duda tengo previsto estar allí, pero es posible que el propio presidente también acuda”, declaró a Fox News cuando se le preguntó si estaría presente en la ceremonia, que, según el mediador Pakistán, tendrá lugar en Ginebra el 19 de junio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que el acuerdo negociado con Irán “ya está completo” y ordenó reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense que permanecía vigente en la región.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este domingo que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz para poner fin al conflicto que enfrentó a ambos países durante los últimos meses y que la firma oficial del documento está prevista para el próximo 19 de junio en Suiza.