América Latina

Una fiscal fue asesinada a tiros en Manta, ciudad portuaria azotada por el narcotráfico en Ecuador

Alexandra Bravo es la tercera funcionaria de la Fiscalía asesinada en esa ciudad en los últimos tres años. Estaba a cargo de la investigación del incendio que destruyó 35 embarcaciones en el puerto hace apenas una semana

Guardar
Google icon
Asesinato Alexandra Bravo Ecuador
Alexandra Bravo y su hermana fueron asesinadas en Manta (X)

El domingo por la tarde, sicarios dispararon contra Alexandra Bravo en Manta, ciudad costera de la provincia de Manabí, en el oeste de Ecuador. La fiscal, que acumulaba 15 años de carrera en el Ministerio Público y se desempeñaba como fiscal de Delitos Flagrantes del Distrito de Manta, murió en el lugar del ataque. Su hermana Olinda Bravo, que la acompañaba en el momento del atentado, también perdió la vida. La Fiscalía General del Estado condenó el crimen en un comunicado emitido esa misma tarde, anunció el inicio de investigaciones y no aportó información sobre los autores.

El asesinato de Bravo no es un hecho aislado dentro de la propia Fiscalía en Manta. Es el tercero en esa ciudad en un período de tres años. En mayo de 2022, la fiscal Luz Marina Delgado y su asistente, el abogado Jefferson Mendoza, fueron ejecutados a tiros cuando viajaban en automóvil por una vía en las afueras de Manta. En octubre de 2024, el fiscal Marcelo Vásconez —quien investigaba, entre otros casos, el asesinato del alcalde Agustín Intriago— fue acribillado junto a su escolta policial cerca de las dependencias de la Fiscalía. La cadencia de estos crímenes traza un patrón que las autoridades no han podido romper.

PUBLICIDAD

La fiscal ecuatoriana Alexandra Bravo
La fiscal ecuatoriana Alexandra Bravo

Bravo tenía a su cargo, entre otras causas, la investigación del incendio que el pasado 6 de junio destruyó 35 embarcaciones pesqueras en el puerto de Manta. El siniestro causó pérdidas estimadas en al menos 30 millones de dólares y dejó a dos trabajadores hospitalizados en estado crítico con quemaduras en más del 85% de sus cuerpos. La Unidad de Asuntos Acuáticos de la Fiscalía abrió una causa penal con dos sospechosos identificados, mientras persisten versiones contradictorias sobre el origen del fuego. Las circunstancias del atentado contra Bravo no permiten establecer todavía si su muerte guarda relación con ese expediente o con alguno de los otros casos de crimen organizado que tenía abiertos.

Manta es uno de los bastiones históricos de Los Choneros, la organización criminal considerada la más poderosa y violenta del país. Su líder, Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, fue recapturado el 25 de junio de 2025 en un búnker bajo una vivienda en Montecristi, localidad contigua a Manta, y extraditado a Estados Unidos el 20 de julio. Enfrenta cargos federales en Nueva York por conspiración para la distribución internacional de cocaína, tráfico de armas y delitos conexos, con penas que pueden llegar a cadena perpetua.

PUBLICIDAD

La captura de Macías no ha traído calma a la ciudad. La estructura descentralizada de Los Choneros mantiene la presión sobre operadores judiciales, testigos y autoridades locales. La organización tiene un historial documentado de ataques sistemáticos contra fiscales, jueces, policías y políticos. La muerte de Bravo se inscribe en esa lógica de intimidación.

Todavía no se ha determinado el origen del incidente, que generó escenas donde se observan intensas llamas y densas columnas de humo negro

Ecuador atraviesa desde 2022 una escalada de violencia que ha transformado su perfil de seguridad. Más del 70% de la cocaína producida en el mundo transita por sus puertos, según datos del propio gobierno. El presidente Daniel Noboa declaró en enero de 2024 un “conflicto armado interno” y ordenó la intervención militar directa contra las bandas, una política que ha permitido capturas de alto perfil pero no ha frenado los asesinatos de funcionarios judiciales.

Fiscales, jueces y defensores que trabajan en zonas controladas por el narcotráfico lo hacen con protección insuficiente y sin mecanismos efectivos de reubicación ante amenazas. El asesinato de Alexandra Bravo vuelve a señalar esa grieta: mientras el Estado despliega fuerza contra las cúpulas del crimen, quienes sostienen la cadena de investigación y procesamiento siguen expuestos en el terreno.

Temas Relacionados

EcuadorViolencia en EcuadorNarcotráfico en EcuadorAlexandra Bravo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chile desplegó un avión militar para abastecer con productos básicos a las ciudades bolivianas cercadas por los bloqueos

Santiago activa su segundo puente aéreo humanitario hacia Bolivia mientras la crisis política, que ya dejó 16 muertos y pérdidas de 2.500 millones de dólares, cumple 39 días sin señales de resolución

Chile desplegó un avión militar para abastecer con productos básicos a las ciudades bolivianas cercadas por los bloqueos

Detienen a hombre acusado de matar a tiros a su expareja en plena calle en Guatemala

La Policía Nacional Civil detuvo a Diego “N”, de 34 años, expareja de la víctima, e incautó el arma usada en el ataque

Detienen a hombre acusado de matar a tiros a su expareja en plena calle en Guatemala

El Salvador: Pareja de adultos mayores, que vive en un cementerio, recibirá ayuda tras petición a Bukele en video viral

La ayuda se activó tras un video de TikTok en el que Tula Pérez de Zaldaña y Genaro Zaldaña contaron que dormían entre tumbas, sin servicios básicos

El Salvador: Pareja de adultos mayores, que vive en un cementerio, recibirá ayuda tras petición a Bukele en video viral

El sector agrícola de Costa Rica atraviesa una de sus peores crisis en décadas, según autoridades

Las autoridades y los productores alertan que el clima extremo, las plagas y el encarecimiento de los insumos están comprometiendo el sustento de miles de familias dedicadas a la siembra y la ganadería en el país

El sector agrícola de Costa Rica atraviesa una de sus peores crisis en décadas, según autoridades

El congelamiento del córdoba y la inflación reducen el poder de compra de las remesas en Nicaragua

Mientras miles de hogares dependen de envíos desde el extranjero para cubrir sus gastos, la estabilidad cambiaria no ha impedido que el costo de alimentos y servicios en Nicaragua suba mes a mes, forzando ajustes drásticos en la mesa familiar.

El congelamiento del córdoba y la inflación reducen el poder de compra de las remesas en Nicaragua
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Milei vuelve al interior: dos actos patrios en Rosario y Tucumán en medio del ruido político

Milei vuelve al interior: dos actos patrios en Rosario y Tucumán en medio del ruido político

Hoy No Circula: qué autos no pueden transitar en el Valle de México y de Toluca este 15 de junio

Desde este lunes puedes postular a Beca Perú 2026: conoce los requisitos para obtener una de las 200 vacantes

Patrimonio en peligro: invasores dañan el geoglifo Triple Espiral tras ocupar zona protegida de Quebrada Santo Domingo en Trujillo

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Registraduría informó que a partir del 15 de junio los colombianos en el exterior podrán votar en los consulados habilitados

INFOBAE AMÉRICA

Chile desplegó un avión militar para abastecer con productos básicos a las ciudades bolivianas cercadas por los bloqueos

Chile desplegó un avión militar para abastecer con productos básicos a las ciudades bolivianas cercadas por los bloqueos

Detienen a hombre acusado de matar a tiros a su expareja en plena calle en Guatemala

El Salvador: Pareja de adultos mayores, que vive en un cementerio, recibirá ayuda tras petición a Bukele en video viral

El sector agrícola de Costa Rica atraviesa una de sus peores crisis en décadas, según autoridades

Tensión en Ginebra: protestas contra el G7 terminaron con disturbios, vandalismo y enfrentamientos con la policía

ENTRETENIMIENTO

Así fue la última publicación de Oliver Tree en redes sociales antes de morir en Brasil

Así fue la última publicación de Oliver Tree en redes sociales antes de morir en Brasil

“Prefiero esto mil veces más que los Oscar”: así festejó Timothée Chalamet el título de los Knicks

Murió el cantante Oliver Tree tras colisión en el aire de dos helicópteros en Río de Janeiro

Zoë Kravitz habló de la fama y evitó pronunciarse sobre los rumores de compromiso con Harry Styles

Todo lo que se sabe de ‘Bloodaxe’, la próxima serie del creador de ‘Vikingos’