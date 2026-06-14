El último adiós a Gaspi: la comunidad de creadores se une en un homenaje tras la tragedia en Río de Janeiro

Durante una transmisión en vivo, El Rubius pausó abruptamente su partida de Fortnite al enterarse de la muerte de Gaspi en un choque de helicópteros (X)

La noticia sacudió al mundo digital en cuestión de minutos: Gaspi, el youtuber argentino que supo ganarse el cariño del público y el respeto de sus colegas, perdió la vida este domingo tras un trágico choque de helicópteros en Río de Janeiro. El accidente, que dejó un saldo de seis víctimas fatales, conmocionó a toda la comunidad de creadores de contenido y generó una ola de mensajes de despedida en redes sociales. En medio del estupor, amigos, colegas y referentes del streaming no tardaron en expresar su dolor y recordar la calidez humana del joven.

Coscu fue uno de los primeros en manifestarse y eligió un mensaje cargado de cercanía y recuerdo personal: “Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo y ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta... Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo”. Sus palabras reflejaron no solo la tristeza sino también la admiración por el camino que Gaspi había comenzado a transitar en su vida personal, y rápidamente se viralizaron entre sus seguidores.

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El reconocido streamer Coscu publicó un emotivo mensaje en Twitter lamentando el fallecimiento de Gaspi y recordando su espíritu motivado y sus esfuerzos de superación personal. (X)

En medio de una transmisión en vivo de Fortnite, El Rubius se enteró de la noticia y decidió abandonar la partida. Visiblemente afectado y con la voz entrecortada, compartió con sus seguidores: “La verdad es que se me han quitado las ganas de ver todo, gente. No sé. Nada, me voy a salir. No, no me siento... Qué raro, tío. Es una persona con la quehe hablado mucho y siempre ha sido superbuena gente conmigo. Me dejó usar un montón de canciones suyas en mis vídeos”. Y, con la voz quebrada, sumó: “No es alguien random para mí, quiero decir. Pues claro..”.

El youtuber español Mangel publica un emotivo mensaje en redes sociales lamentando la pérdida de Gaspi, uniéndose a la oleada de reacciones de la comunidad (X)

Después, Mangel Rogel eligió la brevedad para sumarse a las despedidas: “No tengo palabras... Qué descanse en paz Gaspi...”. El mensaje, publicado en X, fue replicado por seguidores de ambos y reflejó la dificultad de encontrar palabras ante una noticia tan dura.

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Auron Play, desde sus historias de Instagram, compartió una reflexión profunda y personal. “Últimamente la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos. No puedo más. Descansen en paz ambos, os tenía mucho aprecio”, junto a una imagen que confirmaba la muerte de Gaspi y del cantante Oliver Tree en el accidente. Su mensaje, acompañado de una oración y fotos, dejó en claro el impacto que la noticia tuvo sobre el streamer.

El streamer Auronplay compartió una captura de pantalla de un noticiero T13 confirmando el trágico fallecimiento del cantante Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro (Instagram)

Dross, siempre sobrio y directo, optó por la brevedad: “Descansa en paz, Gaspi”. Su mensaje, aunque corto, fue compartido y comentado por miles de seguidores, que reconocieron la conexión entre ambos creadores y la magnitud de la pérdida para toda la comunidad hispana en YouTube.

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El reconocido youtuber Dross publicó un mensaje de despedida en Twitter por el fallecimiento de Gaspi, causando impacto en la comunidad de creadores de contenido. (X)

Ibai Llanos, otra figura central del streaming en español, se sumó al dolor colectivo con una reflexión sincera: “Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos”.

El streamer Ibai Llanos comparte un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter tras el fallecimiento de Gaspi, ofreciendo sus condolencias a familiares y amigos. (X)

Davo Xeneize, referente argentino del mundo digital, también hizo pública su conmoción: “Noticias muy tristes y muy duras las que llegan. Uno quiere creer que es mentira pero lamentablemente parece que es verdad. La vida es muy injusta y un accidente se nos llevó a Gaspi. No tengo palabras. QEPD, Gaspi. Fuerzas a todos sus familiares”.

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El streamer Davoo Xeneize publicó en X (Twitter) un emotivo mensaje de pésame tras la confirmación de la trágica muerte de Gaspi en un accidente. (X)

Jordi Wild, por su parte, expresó sus dudas y su deseo de que la noticia no fuera cierta, pero no ocultó su dolor: “Aún no me atrevo a decir si lo de Gaspi es real, ojalá que no. Pero si es así, qué injusto y qué puta mierda es la vida a veces”.

El popular streamer Jordi Wild compartió su reacción en Twitter ante los rumores de la muerte de Gaspi, lamentando la situación con un mensaje emotivo sobre la vida y la injusticia. (X)

Veggeta777 también sumó su reacción ante la noticia, manifestando incredulidad y desconcierto en sus redes. “¿Lo de Gaspi es cierto? No lo creo de verdad…”, escribió el creador español, reflejando el estado de shock que atravesó a gran parte de la comunidad digital.

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El youtuber Vegetta777 reacciona en Twitter con incredulidad ante la noticia sobre la despedida de Gaspi, generando una ola de comentarios en la comunidad digital.

Boffe GP, por su parte, compartió una despedida cargada de recuerdos personales y gratitud. “No tengo ni palabras para expresar lo que siento, de verdad. Sigo en shock. Con Gaspi nos conocimos en 2017 y nos ayudamos mutuamente con YouTube y las redes ya que los dos recién arrancábamos. Al toque demostró lo humilde y tipazo que era. La vida es muy injusta a veces. Mis condolencias a su familia y a sus más cercanos. Que en paz descanses, amigo”, escribió junto a una foto juntos, recordando los inicios compartidos y la calidad humana de Gaspi. El mensaje de Boffe sumó otra capa de cercanía y emoción a la cadena de homenajes que inundó las redes.

Youtuber Boffe GP comparte una imagen con Gaspi mientras lo despide con un emotivo mensaje en redes sociales.

Perxitaa, desde España, sumó su voz: “Qué injusta y qué corta es la vida. Descansa en paz Gaspi”.

El streamer Perxitaa expresa su pesar en Twitter ante la noticia del fallecimiento de Gaspi, con un mensaje que se viralizó rápidamente en la plataforma. (X)

El Xokas optó por un homenaje sentido y personal, sumando además el dato de la juventud de Gaspi: “Acaba de fallecer Gaspi. Increíble lo injusta que es la vida. Se va con 23 años uno de los tipos más graciosos y majos que he conocido en mi vida. Que descanse en paz”.

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Una publicación de X muestra la reacción de El Xokas a la noticia del fallecimiento del youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree en un accidente de helicóptero, con un video adjunto del siniestro. (X)

El círculo de homenajes se completó con el mensaje de La Cobra, quien recordó anécdotas y reflexionó sobre el legado que deja Gaspi en la comunidad: “Querido Gaspi, durísima noticia para todos. Todavía recuerdo nuestras charlas antes de la Velada y como me decías que estabas orgulloso de haber cambiado tu estilo de vida. Tuve la posibilidad de coincidir en tu camino y darme cuenta de la enorme persona que sos. La gente te recordará con una sonrisa y eso hará que estés en nuestro corazón por siempre, nunca serás olvidado. No me siento capacitado para llamarte amigo, pero quiero decirte que me alegro mucho de haber coincidido en tu camino. Que en paz descanses, leyenda”.

El streamer LACOBRAAA (@lautarodeIcampo) publica un emotivo mensaje de despedida para Gaspi, destacando su persona y el orgullo por su cambio de vida. (X)

A medida que avanzaba la tarde, el nombre de Gaspi se multiplicó en posteos, historias y homenajes. El dolor se volvió colectivo y la comunidad de creadores, que coincidió en destacar la generosidad, el humor y la energía única que caracterizaban al joven. Cada uno, desde su historia y su vínculo, eligió compartir un recuerdo, una reflexión o simplemente un deseo de paz para la familia y los seres queridos de Gaspi. La despedida se transformó en un homenaje coral, en donde la tristeza se mezcló con el agradecimiento por lo compartido y el deseo de que su paso por el mundo digital nunca sea olvidado.

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