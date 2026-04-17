Ciencia

Cómo se diferencian la ansiedad y el TOC, según la psicología: claves para identificar síntomas y abordajes

La frecuencia, el impacto en la vida cotidiana y el tipo de conductas asociadas ayudan a diferenciar estos cuadros y orientar el tratamiento

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La diferencia entre ansiedad y trastorno obsesivo-compulsivo radica en la estructura y repercusión de los síntomas según expertos en salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque comparten síntomas como pensamientos repetitivos y angustia persistente, la ansiedad y el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) tienen diferencias conceptuales y de abordaje terapéutico.

La mayoría de las personas tienen formas de lidiar con los sentimientos de ansiedad que les permiten tener una mayor sensación de control. Por ejemplo, controlar todo antes de dar una conferencia o buscar apoyo en un ser querido. Así lo refleja un artículo realizado por Emily Upton, candidata a doctorado en psicología en UNSW Sydney, y Kayla Steele, investigadora posdoctoral y psicóloga clínica en el mismo centro publicado en The Conversation.

Al mismo tiempo, se preguntan: ¿Estos comportamientos denotan ansiedad o son un signo de trastorno obsesivo-compulsivo?

Como psicólogas clínicas, las autoras señalaron que esta pregunta aparece con frecuencia debido al reciente aumento del interés por el TOC en las redes sociales.

Ansiedad, en una de cada tres personas

Manos en el torax, pain, salud, urgencias médicas, medicina, internación, cardiólogos, cardiología - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El dolor en el pecho y las palpitaciones pueden ser señales de ansiedad en personas sin antecedentes cardíacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una proporción considerable de la población mundial —alrededor de uno de cada tres individuos— experimentará a lo largo de su vida algún tipo de trastorno de ansiedad, de acuerdo a los datos presentados por Upton y Steele.

Esta cifra ubica a la ansiedad y sus variantes —como la ansiedad social, el trastorno de pánico y la ansiedad generalizada— entre los problemas de salud mental más frecuentes.

Las psicólogas señalaron que estos trastornos presentan síntomas ligeramente diferentes. Sin embargo, afirmaron, “todos comparten un miedo o preocupación excesivos y persistentes que causan angustia o llevan a las personas a evitar aspectos importantes de la vida, como el trabajo, el estudio o las actividades sociales".

La ansiedad se manifiesta en miedos o preocupaciones persistentes que limitan el trabajo, estudio o relaciones sociales cotidianas (VisualesIA)
La ansiedad se manifiesta en miedos o preocupaciones persistentes que limitan el trabajo, estudio o relaciones sociales cotidianas (VisualesIA)

En términos clínicos, la ansiedad típica es considerada una respuesta adaptativa ante amenazas reales o percibidas. Gabriela Martínez Castro, licenciada en Psicología y directora del Centro de Estudios Especializados en Trastornos de Ansiedad, explicó a Infobae: “La ansiedad es un sistema de alarma que cuando se desregula necesita ser comprendido y tratado".

En ese sentido, señaló que la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante la percepción de peligro o de amenaza. “No hace falta que estos sean reales, sino que pueden provenir de un pensamiento negativo que puede ser automático, que no nos demos cuenta de que lo tenemos y eso gatilla un nivel de ansiedad importante", indicó.

En cuanto a cómo se manifiesta, la psicóloga explicó: “Hay personas que tienen problemas gastrointestinales, náuseas, diarrea, sensación de nudo en el estómago; contracturas, dolor de pecho, palpitaciones, opresión precordial, mareo hasta sensación de irrealidad, que es como si estuvieran viendo la vida como a través de una película. También se presentan sudoración, alteraciones del ciclo menstrual y sofocos más intensos. Pero no todos expresamos la activación de la ansiedad de la misma manera. Depende de la sensibilidad corporal, la historia personal y el aprendizaje previo".

El TOC: obsesiones y compulsiones que impactan la vida cotidiana

Mujer con guantes amarillos y manos enrojecidas, con expresión de angustia, frota una encimera blanca con una esponja, rodeada de productos de limpieza.
El trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por obsesiones y compulsiones que pueden deteriorar significativamente la vida diaria del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El TOC, en cambio, se cataloga como un cuadro independiente en los manuales diagnósticos, subrayó el artículo. El TOC se manifiesta por la presencia de obsesiones —pensamientos, imágenes o impulsos no deseados y recurrentes— y/o compulsiones, que son rituales físicos o mentales ejecutados para aliviar la angustia provocada por dichas obsesiones.

“El Trastorno Obsesivo Compulsivo podría graficarse como una mente que se queda atrapada en un bucle de pensamientos que no se puede detener fácilmente. Por ejemplo, una persona podría pensar obsesivamente si cerró la puerta de su casa con llave, y sentir la obligación de volver a revisar una y otra vez para verificar esta cuestión, explicó en Infobae la licenciada Liliana Traiber, coordinadora de la Clínica de Ansiedad y Trauma del Departamento de Psicoterapia de INECO.

Los ejemplos comunes de TOC incluyen el miedo a la contaminación, la necesidad de orden y simetría, los pensamientos violentos o sexuales no deseados, el lavado excesivo de manos, la verificación y repetición de acciones, entre otros. Estos suelen ocupar mucho tiempo en la vida de las personas que lo presentan y les causa malestar emocional (ansiedad, temor, angustia).

Primer plano de una mujer sentada en un sofá, con las manos en la cabeza y expresión de angustia; un hombre desenfocado está sentado detrás
Más del 50% de quienes padecen TOC también cumplen criterios diagnósticos para trastornos de ansiedad, según estudios recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Upton y Steele, es posible padecer ambos trastornos: entre la mitad y las tres cuartas partes de las personas con TOC también cumplen los criterios para uno o más trastornos de ansiedad.

Un elemento diferenciador es la intensidad y el impacto del TOC: si las obsesiones o compulsiones consumen mucho tiempo, causan malestar considerable o deterioran la vida diaria, puede tratarse de este diagnóstico, afirmaron las especialistas.

Cómo saber si se tienen síntomas de TOC

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El TOC se cataloga como un cuadro independiente en los manuales diagnósticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, no todo pensamiento repetido es una obsesión ni no todo ritual o hábito es una compulsión. Sin embargo, por lo general, las personas con trastorno obsesivo-compulsivo presentan estas características:

  • No pueden controlar sus obsesiones o compulsiones, incluso cuando saben que son excesivas.
  • Dedican más de una hora al día a sus obsesiones o compulsiones.
  • No obtienen placer con sus compulsiones, pero estas les pueden dar un alivio temporal de su ansiedad.
  • Tienen problemas importantes en la vida diaria debido a estos pensamientos o comportamientos.

Distinguir ansiedad y TOC: claves y abordajes

Una mujer de 45 años con suéter azul, sentada de frente, mirando a un psicoterapeuta de 65 años que está de espaldas, en un consultorio.
La terapia cognitivo-conductual y la exposición con prevención de respuesta son los tratamientos de elección para el TOC, respaldados por evidencia clínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque tanto los trastornos de ansiedad como el TOC comparten la presencia de pensamientos que producen malestar, el origen y la estructura cognitiva de estos síntomas varía. Esto motiva, recalcan Upton y Steele, diferencias en el tratamiento:

  • La terapia cognitivo-conductual (TCC) figura como el enfoque más respaldado para ambos cuadros. Para el TOC, se emplea especialmente la técnica de exposición con prevención de respuesta (EPR), que consiste en exponer a la persona de manera gradual a los estímulos que desencadenan los pensamientos indeseados, al tiempo que se abstiene de realizar las compulsiones. El objetivo es demostrar que, aún sin el ritual, la ansiedad disminuye por sí sola y el temor anticipado no se materializa.
  • En trastornos de ansiedad como la preocupación generalizada, la TCC se centra en identificar los patrones de pensamiento disfuncionales, desmontar las creencias que perpetúan el ciclo de preocupación y aprender estrategias prácticas —como la toma de decisiones escalonadas— para afrontar situaciones temidas.
  • Los antidepresivos (en particular los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o ISRS) pueden ser un componente eficaz del tratamiento tanto para los trastornos de ansiedad como para el TOC, señalaron Upton y Steele. “Un enfoque de tratamiento combinado de medicación (ISRS) y terapia (TCC) suele ofrecer los mejores resultados, especialmente en casos de TOC grave", destacaron.

Temas Relacionados

Trastornos de AnsiedadTrastorno Obsesivo CompulsivoTerapia Cognitivo-ConductualSalud MentalAnsiedadTOCTratamiento

Últimas Noticias

Descubren cómo el cáncer “aprende” a resistir medicamentos y terapias avanzadas

Un estudio publicado en Nature revela que los tumores ajustan su comportamiento ante los fármacos para evadir su acción. Los detalles de un avance que podría brindar nuevas terapias y mejorar los resultados

Descubren cómo el cáncer “aprende” a resistir medicamentos y terapias avanzadas

¿Las cenizas de los Andes impulsaron la evolución de ballenas gigantes? Esto explican los científicos

Expertos de Argentina, Estados Unidos y otros países contaron a Infobae cómo combinaron modelos computacionales, análisis de fósiles y registros geológicos para reconstruir este fenómeno

¿Las cenizas de los Andes impulsaron la evolución de ballenas gigantes? Esto explican los científicos

Un estudio revela el rol del microbioma en la respuesta del organismo al estrés

La investigación muestra que una mayor variedad de bacterias en el intestino está relacionada con reacciones hormonales y emocionales más intensas, facilitando el retorno a la calma tras eventos de alta exigencia

Un estudio revela el rol del microbioma en la respuesta del organismo al estrés

Cómo resolver el desafío matemático de los “cuatro cuatros”

Una consigna simple puede abrir caminos inesperados y fortalecer la resolución de problemas con creatividad

Cómo resolver el desafío matemático de los “cuatro cuatros”

“Queríamos hacer algo que uniera al mundo”: el inspirador mensaje de los astronautas de Artemis II

La tripulación narró la experiencia emocional, técnica y humana que vivieron en los 10 días de misión a la Luna, que marcó un hito en la exploración espacial. Sus frases más reveladoras en una conferencia internacional

“Queríamos hacer algo que uniera al mundo”: el inspirador mensaje de los astronautas de Artemis II
DEPORTES
La patinadora argentina que se consagró campeona del mundo con 10 años: “Me siento super feliz”

La patinadora argentina que se consagró campeona del mundo con 10 años: “Me siento super feliz”

Los grandes elogios de un rival directo de Alpine en la Fórmula 1 por su rendimiento: “No creo que sea una sorpresa”

Dolor en el deporte: murió Oscar Schmidt, leyenda del básquet y máximo anotador de la historia en los Juegos Olímpicos

Agostina Hein arrasó con tres medallas de oro para Argentina en la jornada inaugural de los Juegos Suramericanos de la Juventud

Hizo dos faltas en cinco segundos y protagonizó la expulsión más insólita de la Copa Sudamericana: “Es increíble”

TELESHOW
Sabrina Rojas contó cómo fue la primera cita con Pepe Chatruc: "Es ahora o nunca"

Sabrina Rojas contó cómo fue la primera cita con Pepe Chatruc: "Es ahora o nunca"

Anna del Boca habló del posible regreso de su madre Andrea a Gran Hermano: “Tiene adrenalina por volver”

Una amiga de Wanda Nara sorprendió al vaticinar cuál será el futuro de la relación entre la empresaria y Mauro Icardi

La salud de Luis Brandoni: la familia dio a conocer cómo se encuentra el actor

Juana Viale confirmó que reemplazará a Mirtha Legrand este sábado y reveló qué padece su abuela

INFOBAE AMÉRICA

Un sorprendente hallazgo realizado con IA da pistas sobre la complejidad del “lenguaje” de los cachalotes

Un sorprendente hallazgo realizado con IA da pistas sobre la complejidad del “lenguaje” de los cachalotes

Transporte por apps en Panamá pasa a ser servicio de lujo con nuevas reglas

¿Las cenizas de los Andes impulsaron la evolución de ballenas gigantes? Esto explican los científicos

Wall Street volvió a cerrar en máximos históricos tras el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz

Cómo resolver el desafío matemático de los “cuatro cuatros”