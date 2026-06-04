Crimen y Justicia

A casi 250 km/h y con cuarteto de fondo: el video de la amiga de la expolicía que hacía contenido hot manejando a toda velocidad

Nicole Verón estuvo involucrada en un trágico accidente vial y terminó demorada por portación ilegal de arma de guerra. El material que compartió en redes sociales su amiga, la joven que conducía el BMW que protagonizó el choque fatal

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El video que muestra a la expolicía Nicole Verón andando a toda velocidad por la autopista Riccheri

Un video que compartió este miércoles en sus redes sociales Eugenia Janice Sochas, la joven de 21 años que conducía el BMW negro y fucsia que protagonizó un choque fatal sobre la autopista Riccheri, expone la estrecha relación que mantenía con Nicole Verón, la expolicía expulsada de la fuerza por producir contenido erótico, y la velocidad extrema a la que solían circular a bordo del vehículo de alta gama.

Con canciones del fallecido Rodrigo Bueno de fondo, la grabación —filmada por la propia Sochas— muestra al BMW circulando a casi 250 kilómetros por hora durante la noche por una autopista cuya ubicación no fue precisada.

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“Mi hermana”, reza la leyenda con la que comienza el video, junto a una foto de Sochas y Verón sentadas sobre el capot del auto involucrado en el siniestro ocurrido a la altura de Ezeiza. La misma imagen figura entre las historias destacadas que la joven conserva en su cuenta de Instagram.

El video que muestra a la expolicía Nicole Verón andando a toda velocidad por la autopista Riccheri
Eugenia Janice Sochas y Nicole Verón tenían una relación estrecha

La amistad entre ambas no solo queda reflejada en la decena de publicaciones que comparten en redes sociales, sino que también tienen un tatuaje en común.

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Sochas era quien manejaba al momento del choque entre el BMW, un Toyota Etios y la Ford EcoSport en la que viajaba Hugo Javier López (48), quien salió despedido del vehículo y murió en el lugar.

Tras el accidente, efectivos de la Policía Federal llegaron a la escena y tomaron intervención. Según la investigación, en ese contexto Verón subió al Ford Focus en el que se movilizaban agentes de la DOUF San Isidro y ocultó una pistola Bersa BPP rosa calibre 9 milímetros, con cargador colocado y ocho proyectiles, que estaba dentro del BMW.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, la maniobra ocurrió a la vista de los policías que trabajaban en el lugar.

El video que muestra a la expolicía Nicole Verón andando a toda velocidad por la autopista Riccheri
Se llamaban "hermanas" y tenían un tatuaje en común

Por ese episodio, el fiscal Carlos Hassan, titular de la UFI N°2 de Ezeiza, imputó a la denominada “policía hot” por tenencia de arma de guerra. Sin embargo, las fuentes del caso indicaron que el arma pertenece a Sochas y contaba con la documentación correspondiente para su tenencia. De todos modos, fue secuestrada en el marco de la investigación.

Al requisar el BMW, los policías también encontraron un picador de marihuana y restos de un cigarrillo que sería de la misma sustancia. Por ese hallazgo, Verón quedó alcanzada por una averiguación de ilícito, mientras que el fiscal Hassan inició además una causa por homicidio culposo por el choque fatal.

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