Ni correr ni bicicleta: qué ejercicio recomiendan los especialistas para cuidar el corazón sin lesionarse

Investigadores de la Universidad Federal de São Paulo hallaron que nadar aumenta la masa cardíaca y la resistencia en comparación con correr (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los deportes aeróbicos, como caminata, carrera, andar en bicicleta y natación ayudan a fortalecer el corazón, reducir la presión arterial y prevenir las enfermedades cardiovasculares, según la Fundación Española del Corazón (FEC).

Sin embargo, no todas las prácticas aeróbicas provocan el mismo impacto sobre la estructura y el funcionamiento del sistema cardiovascular y algunas tienen más riesgo de lesiones.

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Un reciente estudio de la Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP) reveló que la natación produjo adaptaciones más amplias en el corazón que la carrera en un experimento con ratones, un resultado que, según la investigación publicada en Scientific Reports, podría influir en la recomendación de ejercicio para rehabilitación cardíaca, recuperación del miocardio y futuros estudios sobre salud cardiovascular.

Durante ocho semanas, de acuerdo con el estudio, tres grupos de animales siguieron protocolos distintos: uno permaneció sedentario, otro corrió y el tercero nadó. Cada sesión duró una hora y se repitió cinco veces por semana.

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Según la investigación de la UNIFESP, tanto nadar como correr mejoraron la aptitud cardiorrespiratoria de los animales y elevaron el VO₂ máx. en más de 5%. La diferencia apareció al examinar la estructura del corazón: solo la natación aumentó la masa cardíaca y el ventrículo izquierdo, mientras que la carrera no mostró cambios comparables frente al grupo sedentario.

Practicar natación al menos dos veces por semana favorece la circulación, el tono muscular y la salud integral del corazón ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrey Jorge Serra, que lideró el estudio, afirmó: “Nadar y correr son dos excelentes maneras de mejorar la salud cardiorrespiratoria y de proteger el músculo cardíaco, pero queríamos saber si una podía ser aún más beneficiosa que la otra. Descubrimos que, aunque ambas aumentan la capacidad respiratoria, la natación va más allá, combinando adaptaciones funcionales y moleculares que hacen al corazón más fuerte y eficiente”.

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Un estudio de 2023 publicado en Frontiers in Physiology reveló que los adultos de 55 años o más que nadaron de dos a tres días por semana durante ocho semanas tuvieron un riesgo significativamente menor de padecer enfermedades cardiovasculares.

Asimismo, un estudio de 2024 publicado en Scientific Reports demostró que la natación libre mejoró significativamente la resistencia cardiovascular en adultos de 60 a 70 años que nadaron dos días por semana durante 16 semanas.

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Estos hallazgos no significan que correr sea perjudicial, sino que la natación podría ofrecer ventajas adicionales para quienes buscan maximizar la salud del corazón, evitando el riesgo de lesiones, tan comunes en otros deportes aeróbicos, como el running o ciclismo.

Los beneficios de la natación

La Fundación Española del Corazón recomienda la natación por su bajo impacto articular y sus beneficios para el control de la presión arterial ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de la Universidad de Carolina del Sur sugiere que la natación puede reducir hasta un 50% la tasa de mortalidad en adultos respecto a quienes prefieren caminar, correr o no realizar actividad física.

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La investigación, que monitoreó a más de 40.000 hombres de entre 20 y 90 años durante 32 años, ubica a este deporte entre los más completos y seguros para la salud integral.

Según la Fundación Española del Corazón, “al entrar en el agua el peso del cuerpo es contrarrestado por la fuerza de flotación. Los huesos, articulaciones y músculos se liberan de la compresión y la tensión a la que están sometidos bajo el efecto de la gravedad”, de allí, los beneficios de la natación son:

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Nadar ayuda a disminuir el estrés, la ansiedad y los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Ayuda a controlar los factores de riesgo: hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes mellitus y obesidad. Disminuye los niveles de estrés y ansiedad. Ayuda a mantener un adecuado tono muscular. Permite planificar la sesión de entrenamiento de manera individualizada según las condiciones físicas. Alivia el dolor y la inflamación: esto ocurre porque la musculatura se distiende y las articulaciones se relajan y descomprimen. Favorece la circulación sanguínea Beneficia el movimiento articular. Mejora la resistencia aeróbica, al mismo tiempo que tonifica los músculos. El riesgo de lesiones es mínimo: la tensión sobre las articulaciones es escasa. Es una de las actividades físicas más recomendadas para las personas mayores: Son grandes las ventajas que reporta y muy pocos los riesgos que implica.

Consejos a la hora de practicarla

El ejercicio en el agua libera la musculatura de la tensión y alivia el dolor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fundación Española del Corazón brindó las siguientes recomendaciones:

Nadar al menos dos veces por semana y, como mínimo, 30 minutos cada vez.

Hacerlo en grupo o acompañado ; se disfruta más y se cuenta con ayuda si se la necesita.

Comenzar de forma progresiva y a una intensidad suave para evitar la fatiga prematura.

Utilizar zapatillas para los accesos y las duchas para prevenir las caídas. Si el suelo de la piscina es molesto ponte calcetines especiales para el agua.

Evitar los cambios de temperatura. Acudir a piscinas cubiertas climatizadas.