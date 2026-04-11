La NASA incorporó laxantes en la misión Artemis II para astronautas

La NASA suma laxantes al botiquín médico de Artemis II para prevenir complicaciones digestivas en los astronautas durante el viaje lunar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NASA incorporó laxantes entre los medicamentos disponibles para los astronautas de la misión Artemis II, en respuesta a los desafíos digestivos que enfrenta el cuerpo humano durante los viajes espaciales. Esta decisión responde a la necesidad de mantener la salud gastrointestinal en condiciones de microgravedad, donde los mecanismos naturales de digestión resultan alterados, según explicó la revista de divulgación científica Popular Science.

El suministro de medicamentos como bisacodilo, un laxante estimulante utilizado para tratar la constipación, forma parte del equipo médico esencial previsto para la tripulación.

Durante las misiones espaciales, la adaptación del aparato digestivo al espacio representa un desafío considerable. Sarah Jane Bunger, líder mundial de investigación y desarrollo de la empresa farmacéutica especializada en salud digestiva Dulcolax, destacó que la constipación figura entre los problemas más comunes en los viajes, incluso en la Tierra.

La inclusión específica de bisacodilo en el botiquín de Artemis II no fue solicitada previamente por la empresa, lo que Bunger calificó como “una agradable sorpresa”.

La inclusión de bisacodilo en la misión Artemis II responde al alto riesgo de constipación causado por la microgravedad en los vuelos espaciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microgravedad, constipación y criterios médicos en Artemis II

La microgravedad altera el funcionamiento normal del tracto gastrointestinal, ya que elimina el aporte de la gravedad a los movimientos peristálticos que facilitan el tránsito intestinal. Según la directiva, “el tracto digestivo es como un material elástico, como unas mallas”.

Asimismo, explicó que “mientras que la peristalsis ayuda a mover un objeto a través del conducto elástico, la gravedad siempre está colaborando". Y agregó: “Si se eliminan las leyes físicas terrestres, lo único que queda es la peristalsis”. Este ajuste fisiológico hace especialmente frecuentes los episodios de constipación en los primeros días en órbita.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), medicamentos como el bisacodilo figuran en la lista de fármacos esenciales y son cuidadosamente supervisados por el equipo médico de la NASA al seleccionar el equipamiento de a bordo.

Aun así, cada gramo cuenta en la carga de la nave, por lo que la elección de medicamentos debe equilibrar efectividad y optimización del espacio.

Para ilustrar el cuidado en esta selección, la líder científica recordó la misión de Sally Ride, la primera mujer estadounidense en viajar al espacio. En esa ocasión, el equipo incluyó un excedente de productos como “100 tampones” para una misión de apenas una semana, un hecho que evidenció la preocupación de la NASA por no quedarse cortos en los insumos que pudieran necesitar los astronautas.

“Siempre buscan que no haya exceso de equipaje, pero que los astronautas tengan a mano lo que podrían necesitar para tratarse allá arriba”, agregó la líder.

Cómo funcionan los laxantes y sus desafíos en el espacio

El funcionamiento de los laxantes en el espacio es idéntico al de sus versiones comerciales en la Tierra. Están diseñados con un recubrimiento protector que resiste el ácido estomacal y permite que el principio activo alcance intacto el intestino bajo, su lugar de acción.

Además, el bisacodilo actúa por contacto, sin requerir metabolización previa en riñones o hígado, lo que optimiza su funcionamiento en condiciones fisiológicas alteradas.

Los viajes espaciales potencian los riesgos de constipación debido a factores como deshidratación, alteraciones en los horarios de alimentación y estrés. Estos factores afectan al cuerpo porque la falta de gravedad reduce el movimiento de los líquidos y dificulta la regularidad digestiva, al tiempo que los cambios en las rutinas alimenticias y el estrés alteran los hábitos intestinales.

Al eliminar la gravedad, el cuerpo humano depende exclusivamente de la peristalsis para movilizar el contenido intestinal. Como afirmó Bunger, los astronautas “siguen siendo capaces de tragar sin ayuda de la gravedad, así que la ausencia de gravedad sí tiene un impacto allá arriba”.

En ambientes de microgravedad, la ausencia de gravedad reduce el movimiento intestinal y agrava los desafíos digestivos para los astronautas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicancias sociales y científicas de la decisión de la NASA

Incluir laxantes en la misión Artemis II prevé una solución médica para los astronautas y además puede contribuir al debate público sobre la salud digestiva. “Si incluso los astronautas tienen que lidiar con esto, entonces no deberías sentirte mal si tu tracto gastrointestinal también está un poco alterado”, explicó Bunger

La presencia de bisacodilo en el espacio también abre posibilidades inéditas para la investigación científica, ya que nadie ha evaluado los efectos de estos medicamentos durante un viaje a la Luna. La directora aportó: “Me conformaría con un informe de existencias. No necesito saber quién lo tomó ni cuándo. Solo quiero saber que se utilizó”.

El uso de laxantes en el espacio como parte del botiquín de Artemis II, según señaló la revista, enfatizó tanto la importancia de cuidar la salud intestinal durante los viajes espaciales como la necesidad de combatir el estigma asociado a la constipación, un enfoque que transmite el mensaje de que esta afección no distingue entre personas en la Tierra o fuera de ella.