Reforma a la ley de partidos políticos en República Dominicana avanza con nuevas exigencias para candidaturas

El Senado aprobó en primera lectura una reforma que busca frenar el financiamiento ilícito y endurecer la fiscalización de candidaturas políticas en República Dominicana (Foto cortesía Senado)

El Senado dominicano aprobó este miércoles en primera lectura una reforma a la Ley de Partidos para endurecer los controles sobre el financiamiento político y la selección de candidaturas, con el objetivo de frenar el ingreso de dinero y personas vinculadas a actividades ilícitas. La iniciativa también amplía la supervisión de la Junta Central Electoral y crea mecanismos de cumplimiento dentro de las organizaciones políticas.

La propuesta suma el artículo 64 bis y modifica varios puntos de la normativa vigente. Entre otros cambios, exige certificación de antecedentes penales, declaración jurada de patrimonio, pruebas antidopaje y autorización para verificación de datos por parte de las autoridades partidarias.

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El texto se tramita en el Congreso en medio de casos recientes que relacionaron a figuras políticas con investigaciones por presuntos nexos con el narcotráfico y otras estructuras criminales, según el diagnóstico incluido en los considerandos del proyecto.

¿Qué cambia la reforma de la ley de partidos y qué requisitos impone?

La iniciativa establece reglas de integridad y debida diligencia para los procesos internos de selección de candidaturas y de autoridades partidarias. También fija un régimen de consecuencias proporcional y menciona que su aplicación debe respetar la Constitución, el debido proceso y la autorregulación de los partidos.

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La nueva reforma busca blindar a los partidos frente a la entrada de personas con antecedentes cuestionables y exige controles más estrictos en la selección interna. (Archivo Infobae)

Entre los requisitos para aspirantes a cargos electivos, el proyecto incorpora la obligación de presentar antecedentes penales, una declaración jurada de patrimonio, una prueba antidopaje y una autorización para que los partidos verifiquen la información aportada, de acuerdo con el texto aprobado en primera lectura por el Senado.

El proyecto también prevé la creación de programas y unidades de cumplimiento dentro de las organizaciones políticas. Además, amplía las facultades de control y supervisión de la Junta Central Electoral, que interviene en la fiscalización del sistema de partidos y del financiamiento político.

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¿Quiénes impulsan el proyecto y qué dijeron en el oficialismo?

La reforma fue presentada por el Pleno del Senado de la República Dominicana y cuenta con el respaldo de un grupo de legisladores, entre ellos Moisés Ayala Pérez, Ricardo de los Santos Polanco, Antonio Manuel Taveras Guzmán, Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun, Andrés Guillermo Lama Pérez y Aracelis Villanueva Figueroa.

También apoyan la propuesta Ginnette Bournigal de Jiménez, Daniel Enrique De Jesús Rivera Reyes, Dagoberto Rodríguez Adames, Franklin Martín Romero Morillo, Gustavo Lara Salazar, Julito Fulcar Encarnación, Héctor Elpidio Acosta Restituyo, Lía Inocencia Díaz Santana y Pedro Antonio Tineo Núñez, además de Rafael Barón Duluc Rijo, María Mercedes Ortiz Diloné y Santiago José Zorrilla, según el listado incluido en la documentación legislativa.

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La cámara alta dio luz verde en primera instancia a modificaciones legales que buscan limitar la influencia de fondos y actores irregulares en la vida partidaria, incorporando nuevos requisitos para aspirantes y mayor fiscalización electoral.

Otras iniciativas aprobadas: En segunda lectura, el Senado aprobó la Ley de Fomento a la Inversión en la República Dominicana, presentada por el senador Alexis Victoria Yeb, representante de la provincia María Trinidad Sánchez. La norma fija obligaciones para los inversionistas que busquen acceder a los beneficios previstos.

Los senadores también sancionaron una resolución dirigida a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para que impulse la remodelación del edificio del destacamento policial de la octava compañía en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. La iniciativa fue presentada por la senadora María Mercedes Ortiz Diloné.

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