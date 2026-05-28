República Dominicana

Reforma a la ley de partidos políticos en República Dominicana avanza con nuevas exigencias para candidaturas

El proyecto aprobado establece mayores filtros para quienes deseen postularse a cargos, introduce pruebas de integridad y fortalece la capacidad de supervisión de la autoridad electoral y de los propios partidos

Guardar
Google icon
El Senado aprobó en primera lectura una reforma que busca frenar el financiamiento ilícito y endurecer la fiscalización de candidaturas políticas en República Dominicana (Foto cortesía Senado)
El Senado aprobó en primera lectura una reforma que busca frenar el financiamiento ilícito y endurecer la fiscalización de candidaturas políticas en República Dominicana (Foto cortesía Senado)

El Senado dominicano aprobó este miércoles en primera lectura una reforma a la Ley de Partidos para endurecer los controles sobre el financiamiento político y la selección de candidaturas, con el objetivo de frenar el ingreso de dinero y personas vinculadas a actividades ilícitas. La iniciativa también amplía la supervisión de la Junta Central Electoral y crea mecanismos de cumplimiento dentro de las organizaciones políticas.

La propuesta suma el artículo 64 bis y modifica varios puntos de la normativa vigente. Entre otros cambios, exige certificación de antecedentes penales, declaración jurada de patrimonio, pruebas antidopaje y autorización para verificación de datos por parte de las autoridades partidarias.

PUBLICIDAD

El texto se tramita en el Congreso en medio de casos recientes que relacionaron a figuras políticas con investigaciones por presuntos nexos con el narcotráfico y otras estructuras criminales, según el diagnóstico incluido en los considerandos del proyecto.

¿Qué cambia la reforma de la ley de partidos y qué requisitos impone?

La iniciativa establece reglas de integridad y debida diligencia para los procesos internos de selección de candidaturas y de autoridades partidarias. También fija un régimen de consecuencias proporcional y menciona que su aplicación debe respetar la Constitución, el debido proceso y la autorregulación de los partidos.

PUBLICIDAD

La nueva reforma busca blindar a los partidos frente a la entrada de personas con antecedentes cuestionables y exige controles más estrictos en la selección interna. (Archivo Infobae)
La nueva reforma busca blindar a los partidos frente a la entrada de personas con antecedentes cuestionables y exige controles más estrictos en la selección interna. (Archivo Infobae)

Entre los requisitos para aspirantes a cargos electivos, el proyecto incorpora la obligación de presentar antecedentes penales, una declaración jurada de patrimonio, una prueba antidopaje y una autorización para que los partidos verifiquen la información aportada, de acuerdo con el texto aprobado en primera lectura por el Senado.

El proyecto también prevé la creación de programas y unidades de cumplimiento dentro de las organizaciones políticas. Además, amplía las facultades de control y supervisión de la Junta Central Electoral, que interviene en la fiscalización del sistema de partidos y del financiamiento político.

¿Quiénes impulsan el proyecto y qué dijeron en el oficialismo?

La reforma fue presentada por el Pleno del Senado de la República Dominicana y cuenta con el respaldo de un grupo de legisladores, entre ellos Moisés Ayala Pérez, Ricardo de los Santos Polanco, Antonio Manuel Taveras Guzmán, Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun, Andrés Guillermo Lama Pérez y Aracelis Villanueva Figueroa.

También apoyan la propuesta Ginnette Bournigal de Jiménez, Daniel Enrique De Jesús Rivera Reyes, Dagoberto Rodríguez Adames, Franklin Martín Romero Morillo, Gustavo Lara Salazar, Julito Fulcar Encarnación, Héctor Elpidio Acosta Restituyo, Lía Inocencia Díaz Santana y Pedro Antonio Tineo Núñez, además de Rafael Barón Duluc Rijo, María Mercedes Ortiz Diloné y Santiago José Zorrilla, según el listado incluido en la documentación legislativa.

Una cuadrícula de cinco logos de partidos políticos, mostrando un pulgar arriba, una estrella, una mano con antorcha, las letras FP y un gallo.
La cámara alta dio luz verde en primera instancia a modificaciones legales que buscan limitar la influencia de fondos y actores irregulares en la vida partidaria, incorporando nuevos requisitos para aspirantes y mayor fiscalización electoral.

Otras iniciativas aprobadas: En segunda lectura, el Senado aprobó la Ley de Fomento a la Inversión en la República Dominicana, presentada por el senador Alexis Victoria Yeb, representante de la provincia María Trinidad Sánchez. La norma fija obligaciones para los inversionistas que busquen acceder a los beneficios previstos.

Los senadores también sancionaron una resolución dirigida a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para que impulse la remodelación del edificio del destacamento policial de la octava compañía en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. La iniciativa fue presentada por la senadora María Mercedes Ortiz Diloné.

Temas Relacionados

Senado DominicanoJunta Central ElectoralFinanciamiento PolíticoReforma ElectoralPleno del Senado de la República DominicanaPleno del SenadoRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

87% de los salvadoreños siente orgullo por el presidente Bukele, dice encuesta

La encuestadora internacional coloca al mandatario entre los líderes más apoyados del continente. Los datos revelan tendencias inéditas y marcan un hito en la historia política regional

87% de los salvadoreños siente orgullo por el presidente Bukele, dice encuesta

Capturan en Guatemala al presunto responsable del asesinato de una joven quinceañera

Agentes policiales aprehenden a un hombre de 36 años, sospechoso de la muerte de una adolescente tras una investigación que incluyó análisis de cámaras y decomiso de evidencias clave

Capturan en Guatemala al presunto responsable del asesinato de una joven quinceañera

Comisión legislativa inicia análisis de la primera modificación al presupuesto 2026 con ajustes millonarios y recursos para obras en el caribe costarricense

Hacienda y Contraloría defendieron ante diputados cambios en ingresos, recortes y nuevas asignaciones presupuestarias; destacan financiamiento para infraestructura vial y correcciones por omisiones detectadas en el plan original

Comisión legislativa inicia análisis de la primera modificación al presupuesto 2026 con ajustes millonarios y recursos para obras en el caribe costarricense

Falsa doctora condenada en El Salvador, atendió pacientes y recetó medicinas con identidad robada

Autoridades judiciales confirman la sentencia contra una mujer que suplantó a una médica registrada, recetó fármacos y falsificó documentos en un consultorio no autorizado

Falsa doctora condenada en El Salvador, atendió pacientes y recetó medicinas con identidad robada

Crimen en Honduras: Asesinan abogado dentro de su vivienda en Copán

El abogado hondureño Fredy Fernando Leiva Ramos, de 30 años, fue asesinado a disparos dentro de su vivienda en La Jigua, Copán, apenas semanas después de haberse casado. Las autoridades investigan el crimen ocurrido en medio de la creciente ola de violencia que afecta a Honduras.

Crimen en Honduras: Asesinan abogado dentro de su vivienda en Copán

TECNO

10 secretos útiles para dominar tu nuevo Mac desde el inicio

10 secretos útiles para dominar tu nuevo Mac desde el inicio

Steam Deck OLED recibe un aumento de precio inesperado en la web oficial

Por qué la IA de Google destaca en todo pero falla en deletrear su propio nombre

Transmiten un partido de fútbol usando solo cámaras de iPhone 17 Pro y Pro Max: este fue el resultado

Apple prepara una función que bloqueará el iPhone al detectar un robo

ENTRETENIMIENTO

Tom Hardy habría causado retrasos en el set de ‘MobLand’

Tom Hardy habría causado retrasos en el set de ‘MobLand’

Disclosure Day: la nueva película de Steven Spielberg sobre el posible contacto con extraterrestres

ElevenLabs recrea la voz y la imagen de Stan Lee con inteligencia artificial

‘Outlander’: así se despidieron Caitríona Balfe y Sam Heughan de sus personajes tras ocho temporadas

Una niña lanzó un avión de papel a su vecino y terminó recibiendo un regalo de Taylor Swift

MUNDO

La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de Estados Unidos en Medio Oriente tras los bombardeos de Washington en el sur del país

La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de Estados Unidos en Medio Oriente tras los bombardeos de Washington en el sur del país

Crisis energética en Cuba: un petrolero ruso con 240.000 barriles de diésel desvió su rumbo y no llegará a la isla

Los fondos iraníes bloqueados complican negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos

Estados Unidos bombardeó nuevas posiciones iraníes tras detectar amenazas contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Francia y Noruega sellaron un acuerdo de defensa que incorpora a Oslo al plan de disuasión nuclear francés