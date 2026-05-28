87% de los salvadoreños siente orgullo por el presidente Bukele, dice encuesta

El Salvador's President Nayib Bukele attends the National Prayer Breakfast in Washington, D.C., U.S., February 5, 2026. REUTERS/Al Drago

Al 27 de mayo de 2026, una encuesta de CID Gallup indicó que 87% de los salvadoreños sienten orgullo por el presidente Nayib Bukele. El mismo sondeo registró 93% de aprobación de su gestión y 93% de imagen positiva. El estudio comparó esos datos con los de expresidentes recientes en El Salvador.

La firma también midió percepciones sobre áreas de gobierno y expectativas: seguridad alcanzó 98% de aprobación y el rumbo del país fue considerado positivo por 82% de los consultados, según el reporte difundido por CID Gallup.

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Según el informe de CID Gallup, casi 19 de cada 20 salvadoreños aprueban la gestión presidencial. La serie histórica incluida en el documento muestra un crecimiento desde 2019: la imagen positiva pasó de 76% a 93% en la medición del 24 de mayo de 2026.

La encuesta realizada por una firma regional señaló un respaldo mayoritario a la actual administración, con índices de apoyo superiores a los registrados en gobiernos anteriores y resultados destacados en áreas como seguridad y educación (Presentación CID Gallup)

El sondeo también consignó que 90% de los encuestados cree que Bukele actúa en beneficio del país “siempre o casi siempre”, y que 88% lo ve “probable” que cumpla sus promesas, de acuerdo con los resultados de CID Gallup.

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Comparación con expresidentes en El Salvador: En la evaluación más reciente presentada por CID Gallup, la imagen favorable de Bukele (93%) se ubicó por encima de la que el mismo estudio atribuye a administraciones previas. El reporte consignó 84% para Salvador Sánchez Cerén y 54% para Mauricio Funes, ambos del primer partido político de Bukele (Frente, Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN).

La comparación del documento también incluyó a Elías Antonio Saca, Francisco Flores, Armando Calderón Sol y Alfredo Cristiani (de Alianza Republicana Nacionalista, ARENA), con registros inferiores al actual, según la serie publicada por CID Gallup.

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¿Qué áreas del gobierno reciben mejores y peores valoraciones?

La encuesta evaluó áreas específicas de la gestión pública. Seguridad encabezó las valoraciones con 98% de aprobación, seguida por educación con 95% y turismo con 91%, de acuerdo con CID Gallup.

El informe, basado en datos recientes, muestra que la percepción favorable del mandatario se encuentra por encima de la de sus predecesores y destaca la evaluación favorable de políticas implementadas durante su mandato (Presentación CID Gallup)

Entre las áreas con menor evaluación, el informe ubicó medio ambiente con 76% y empleo con 77%. Aun así, todas superaron 65% de aprobación positiva, según el relevamiento.

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El estudio incorporó un índice de felicidad que se ubicó en 62%, de acuerdo con la medición de CID Gallup. Además, 82% de la población consideró que el país va por un rumbo positivo, según el mismo informe.

El reporte atribuyó estos resultados a un respaldo que se mantiene tanto en los indicadores generales como en la evaluación de políticas públicas por áreas, en la medición fechada el 24 de mayo de 2026.

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Bukele lidera el ranking de presidentes latinoamericanos según CB Global Data de abril

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, encabeza la lista de mandatarios latinoamericanos con mejor imagen, según el último estudio de CB Global Data, empresa especializada en análisis de clima social y proyección de escenarios electorales. Bukele alcanza un 70,1% de imagen positiva, situándose a la cabeza entre los líderes de la región.

Un sondeo reciente arrojó niveles sin precedentes en la percepción respecto al trabajo gubernamental. Las cifras rompen esquemas comparativos dentro de administraciones anteriores elevando el interés en estos hallazgos. (Cortesía: Ministerio de Educación)

De acuerdo con los datos difundidos en abril de 2026 por CB Global Data, Nayib Bukele supera a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien cuenta con el 69,8% de opiniones favorables. El tercer puesto lo ocupa Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, que obtiene un 59,5% de imagen positiva. La medición incluyó a 18 mandatarios de países latinoamericanos, con una encuesta realizada entre el 13 y el 18 de abril de 2026.

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El informe destaca que El Salvador muestra una de las tasas más altas de aprobación presidencial de la región. En el desglose, el 42,5% de los consultados evalúa la imagen de Bukele como “muy buena” y el 27,6% como “buena”. Solo el 13% la califica de “mala” y el 13,3% de “muy mala”, mientras el 3,6% no contestó o no supo responder. La muestra fue de 2.138 casos y el margen de error es del 2,1%.

“Bukele mantiene una diferencia significativa respecto a sus pares. El dato de imagen positiva lo posiciona en el primer lugar del ranking regional”, consignó CB Global Data. Al analizar los resultados generales, países como República Dominicana y Bolivia se ubican también en los primeros puestos; Luis Abinader y Rodrigo Paz obtienen 57,3% y 52,9% de imagen positiva, respectivamente.

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