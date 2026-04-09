Comidas reconfortantes y cultivos en el espacio: así es la dieta en la nueva era de la exploración lunar

Un plato desarrollado por la NASA para pruebas de alimentación en misiones espaciales

La alimentación de los astronautas a bordo de la nave Artemis II experimentó una transformación, con menús que incluyen platos tan familiares como el macarrón con queso y la carne asada. Todo esto forma parte de una estrategia diseñada para enfrentar los retos de futuras misiones de larga duración, según reveló la revista National Geographic.

El objetivo de la NASA es mantener el bienestar físico y emocional de los tripulantes en entornos extremos, al tiempo que se anticipa a los próximos desafíos de la exploración espacial: extender la vida útil de los alimentos más allá de los estándares actuales y desarrollar sistemas autosuficientes de cultivo en el espacio, según la agencia.

La nave Artemis II cuenta con alimentos elaborados y seleccionados por el Laboratorio de Sistemas de Alimentos de la NASA, una unidad especializada en nutrición para vuelos espaciales. El menú, ajustado a las preferencias de la tripulación y presentado en envases herméticos, incluye 200 opciones, desde guisos tradicionales hasta versiones liofilizadas de postres y bebidas.

Cómo se seleccionan y conservan los alimentos para el espacio

En la Estación Espacial Internacional, los astronautas disponen de un repertorio de 200 opciones alimenticias preparadas para conservar sabor, nutrientes y seguridad sanitaria entre uno y tres años. Durante el proceso de selección para Artemis II, la tripulación evaluó todas estas alternativas en cuatro sesiones de cata de una hora y eligió sus comidas preferidas para la expedición, detalló Xulei Wu, directora del Laboratorio de Sistemas de Alimentos de la NASA.

Este sistema representa un cambio respecto al menú limitado de las misiones Apollo, donde los astronautas consumían cubos compactados de carne, pan y fruta. El comandante de Apollo 8, Frank Borman, describió en 1968 que los alimentos eran tan insípidos que “no suena como un respaldo entusiasta”.

El menú navideño del Apolo 8 incluía bebida de uva deshidratada, puré de arándanos y manzana, café, y un paquete húmedo con pavo y salsa, mostrando la innovación en la comida espacial (Centro de Sistemas para Soldados de Natick, EE. UU, publicado en NASA)

Wu explicó que es imposible establecer un menú estándar “que todos amen” debido a las diferencias de preferencias y restricciones fisiológicas. Por esta razón, el equipo ajusta las recetas según los comentarios que la tripulación brinda tras sus misiones.

Recientemente se eliminaron los cheese grits por desaprobación generalizada y se experimentó con técnicas de conservación como la radiación gamma y los haces de electrones para mantener la textura y el sabor incluso después de años de almacenamiento. Por ejemplo, el guiso de ternera con piña fue tratado con radiación para prevenir microbios; sin embargo, las enzimas de la fruta provocaron la descomposición de la carne, lo que modificó su textura.

Actualmente, las cocinas espaciales incluyen un calentador de alimentos a bordo de la nave Orion, capaz de elevar la temperatura de las raciones entre 68 °C y 80 °C en menos de una hora. Este avance reemplaza las antiguas pistolas de agua caliente, según Wyeth McKinley, instructor de la tripulación Artemis. Inicialmente, se planeaba limitar su uso a las tres comidas principales, pero la demanda de “snacks a cualquier hora” llevó a recalibrar los controles de energía y temperatura, señaló Paul Boehm, gerente de sistemas de la cápsula.

Restricciones técnicas y nutricionales en los menús espaciales

La selección de alimentos debe cumplir con criterios estrictos: los menús deben ser agradables, variados y fáciles de consumir en microgravedad, y evitar ingredientes que desprendan partículas, como el pan tradicional, para impedir la dispersión de migas y posibles riesgos en los sistemas de la nave. Por esta razón, las tortillas y panes planos reemplazan al pan convencional. Además, la dieta, baja en sodio, busca proteger la salud ósea, una prioridad bajo condiciones de ingravidez, según Space Food Systems.

De cara a misiones más extensas —como la instalación de bases lunares o los viajes tripulados a Marte—, los desafíos en materia de alimentación aumentan. Suresh Pillai, director del National Center for Electron Beam Research de Texas A&M University y especialista en conservación de alimentos por irradiación, explicó que se busca lograr alimentos aptos hasta por siete años de almacenamiento. Las técnicas experimentales ya han permitido alcanzar los cuatro años, y se espera lograr la meta a corto plazo.

Restricciones técnicas y nutricionales obligan a sustituir el pan tradicional por tortillas y panes planos en el menú espacial, para evitar riesgos por migas en microgravedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Experimentos agrícolas para la autosuficiencia espacial

La posibilidad de cultivar alimentos en el espacio se fortaleció tras experimentos recientes. En 2022, la planta modelo Arabidopsis thaliana logró germinar y crecer en material lunar real recolectado durante las misiones Apollo 11, Apollo 12 y Apollo 17, según reportaron Anna-Lisa Paul y Rob Ferl de la Universidad de Florida. El principal obstáculo fue la baja capacidad del regolito lunar para absorber agua, pero, tras modificar su estructura física, las semillas germinaron y crecieron, aunque con ciertas dificultades.

El análisis genético mostró un intenso estrés en las plantas, con expresión de genes asociados a la reparación celular bajo condiciones hostiles y un crecimiento más lento y desigual que en suelos terrestres. Sin embargo, en la tercera generación, la planta creció casi como en un suelo común, explicó Paul.

Estos resultados avalan la posibilidad de transformar el regolito lunar en un sustrato apto para la agricultura, clave para la autosuficiencia alimentaria de futuras colonias fuera de la Tierra. Para los primeros habitantes de bases lunares, que no podrán recibir reabastecimientos frecuentes de frutas y verduras frescas —elementos valorados en la Estación Espacial Internacional por su impacto psicológico y nutricional—, la producción local de alimentos será decisiva.

Experimentos recientes demostraron que la planta Arabidopsis thaliana puede crecer en regolito lunar real, lo que abre el camino hacia sistemas autosuficientes de cultivo fuera de la Tierra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Innovación latinoamericana: cultivos y gastronomía espacial

En Brasil, un consorcio liderado por Carlos Hotta de la Universidad de São Paulo, con respaldo de Embrapa, la agencia pública de investigación agrícola, investiga cultivos adaptables y nutritivos como el camote y el garbanzo. Ajustan los relojes circadianos de las plantas para sincronizarlas con ciclos de luz artificial en el espacio y aumentar su tolerancia a condiciones extremas, incluida la radiación de Marte.

Según Hotta, estos cultivos fueron probados en condiciones de microgravedad durante vuelos suborbitales de Blue Origin y en laboratorios mediante clinostatos, dispositivos que simulan la ingravidez al mantener las muestras en constante rotación.

El profesor Paulo Hercílio Rodrigues, de la Facultad Luiz de Queiroz, demostró que el camote desarrolla tallos más robustos tras 30 días en clinostato, aunque esto no significa un aumento de la fotosíntesis. El experimento también identificó que el camote responde mejor bajo luz azul, un dato relevante para la implementación de granjas en entornos espaciales.

En el ámbito gastronómico, el chef Jefferson Rueda diseñó recetas para el espacio, como el pastel sonho —una variante del tradicional dulce portugués hecha con masa de camote y crema de garbanzo—, especialmente creado para reducir la formación de migas en microgravedad.

La exploración espacial actual prioriza extender la vida útil de los alimentos, perfeccionar sistemas agrícolas orbitales y garantizar la seguridad alimentaria en ambientes ajenos a la Tierra, al integrar avances científicos globales y propuestas de investigación latinoamericanas para enfrentar los desafíos de la vida fuera del planeta.