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Los momentos más destacados de Artemis II en su travesía lunar

La misión sumó logros históricos y emotivos, con avances científicos y gestos personales que renovaron el legado de la exploración espacial

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NASA - iPhone 17 Pro Max - Luna - tecnología - 7 de abril
La tripulación de Artemis II capturó una imagen de la puesta de la Tierra evocando la histórica fotografía de Apolo 8 (NASA)

El regreso de Artemis II al Pacífico marcó el cierre de una misión que volvió a poner a la humanidad en la órbita lunar después de más de medio siglo. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen protagonizaron una odisea que combinó ciencia, tecnología y momentos profundamente humanos, según la cobertura de CBS News.

En las siguientes líneas, se presentan los momentos más destacados de la misión, tal como los relata la fuente original. Cada apartado recoge los hechos más relevantes, desde el despegue hasta el amerizaje, en un recorrido por todos los hitos de este viaje histórico.

Despegue de Artemis II desde Florida

El 1 de abril, el cohete Space Launch System de la NASA despegó desde el Centro Espacial Kennedy a las 18:35 (ET), impulsando la cápsula Orion en un viaje de 10 días alrededor de la Luna y de regreso. Este lanzamiento fue el primero con tripulación hacia la Luna en 53 años, tras el final del programa Apollo.

Un cohete naranja y blanco se lanza desde una plataforma, rodeado de humo denso y llamas brillantes. Torres de lanzamiento metálicas y un tanque de agua son visibles
El cohete Space Launch System de la NASA eleva la cápsula Orion rumbo a la Luna, marcando el primer vuelo tripulado lunar en más de cinco décadas. (Reuters)

La cápsula y el cohete nunca habían transportado personas; solo existía un vuelo de prueba no tripulado previo. El despegue transcurrió sin inconvenientes y estableció el punto de partida de la misión.

Primer día en el espacio: pruebas cruciales

Durante el primer día, los astronautas dedicaron cerca de 24 horas a orbitar la Tierra, mientras evaluaban todos los sistemas de la cápsula Orion. Victor Glover aprovechó la instancia para probar los controles manuales, cruciales para futuras expediciones.

Cuatro astronautas en sudaderas oscuras flotan sonrientes dentro de un módulo espacial; uno sostiene un micrófono y un peluche blanco de Snoopy multicolor
Los cuatro integrantes de Artemis II realizan verificaciones y comparten momentos personales durante la misión, fortaleciendo los lazos en condiciones extremas. (NASA)

Aproximadamente el 90% de los sistemas de soporte vital de Orion nunca se habían probado en el espacio. Reid Wiseman explicó a CBS News la necesidad de comprobar que el ambiente interior fuera seguro y funcional antes de avanzar hacia la órbita lunar.

Primeras imágenes de la Tierra desde la cápsula Orion

La tripulación compartió la primera fotografía de la Tierra tomada desde la Orion, un hecho que no ocurría desde hace más de cinco décadas. Este registro fue capturado por Wiseman el 3 de abril y difundido mundialmente.

Vista de la Tierra desde el espacio, mostrando continentes, océanos, nubes y una pequeña mancha brillante. El fondo es el negro profundo del espacio
Fotografía de la Tierra tomada desde la cápsula Orion, la primera imagen registrada por astronautas desde el espacio profundo en más de 50 años. (NASA)

Glover comentó sobre la vista: “Confía en nosotros. Te ves increíble. Te ves hermosa. No importa de dónde seas, todos somos una sola humanidad”.

Rumbo a la Luna y celebraciones en órbita

El trayecto de cuatro días hacia la Luna permitió a la tripulación contemplar el satélite natural desde la ventana del módulo. Además, celebraron la Pascua y la obtención de las alas de astronauta de Hansen en su primer viaje al espacio.

Durante una comunicación con CBS News a 290.000 kilómetros de la Tierra, Wiseman describió la impresión de observar la cara oculta de la Luna, un espectáculo imposible de ver desde nuestro planeta.

En la imagen, proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II captó esta vista donde la Tierra se oculta tras la Luna durante su sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026. (NASA vía AP)
En la imagen, proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II captó esta vista donde la Tierra se oculta tras la Luna durante su sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026. (NASA vía AP)

“Fue realmente genial despertar esta mañana, mirar por la ventana y ver la luna llena reflejada en la parte delantera del vehículo”, expresó. “No hay duda de hacia dónde nos dirigimos y agradezco enormemente todo el trabajo realizado allí”, agregó.

Un cráter lunar en homenaje a Carroll Wiseman

En un momento emotivo, Hansen, Koch y Glover propusieron nombrar un cráter lunar como “Carroll”, recordando a la esposa fallecida de Reid Wiseman. El gesto, planeado durante la cuarentena previa al vuelo, generó lágrimas y fue definido por Wiseman como “un tesoro total”.

Imagen en escala de grises de la superficie de la Luna, mostrando una zona densamente cubierta de cráteres de impacto, con el cráter Caroll marcado con texto y una línea amarilla
El cráter “Carroll”, bautizado por la tripulación en homenaje a la esposa fallecida del comandante Wiseman, queda inmortalizado en la superficie lunar. (NASA)

El comandante agradeció a sus compañeros por la iniciativa, que quedó plasmada en la superficie lunar como un tributo personal y colectivo.

Récord de distancia humana y el lado oculto de la Luna

El 6 de abril, la misión alcanzó su punto cúspide cuando la Orion pasó 40 minutos sin comunicación al cruzar la cara oculta de la Luna. En ese tramo, la nave estableció un nuevo récord de distancia: 406.692 kilómetros de la Tierr y superó la marca de Apollo 13.

FOTO DE ARCHIVO. El Sol es eclipsado completamente por la Luna durante el sobrevuelo lunar de la tripulación del Artemis II, el 7 de abril. NASA/Handout via REUTERS
FOTO DE ARCHIVO. El Sol es eclipsado completamente por la Luna durante el sobrevuelo lunar de la tripulación del Artemis II, el 7 de abril. NASA/Handout via REUTERS

Christina Koch compartió que la experiencia la llenó de gratitud y reflexión sobre las relaciones humanas y la distancia de los seres queridos.

Fotografías inéditas: eclipse y la cara oculta lunar

El 7 de abril, la NASA publicó imágenes tomadas durante el sobrevuelo lunar, entre ellas una fotografía única de un eclipse solar visto solo desde el espacio. Kelsey Young, líder científica de Artemis, destacó el valor inspirador y científico de las imágenes.

Fotografía cedida por la NASA de una instantánea capturada por la tripulación de la misión Artemis II este lunes, que muestra la Luna iluminada a contraluz por el Sol durante un eclipse solar. EFE/ NASA
Fotografía cedida por la NASA de una instantánea capturada por la tripulación de la misión Artemis II este lunes, que muestra la Luna iluminada a contraluz por el Sol durante un eclipse solar. EFE/ NASA

Glover comentó que la experiencia visual fue indescriptible y que “los humanos probablemente no han evolucionado para ver lo que estamos viendo”.

Regreso a casa y nuevos recuerdos

Tras dejar atrás la Luna, la tripulación se preparó para el regreso, impactada por las nuevas perspectivas adquiridas. Glover describió los cráteres como “pozos sin fondo”, y Hansen recordó la sensación de aislamiento durante los minutos de silencio radial.

En la imagen, proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II captó esta vista donde la Tierra se oculta tras la Luna durante su sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026. (NASA vía AP)
En la imagen, proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II captó esta vista donde la Tierra se oculta tras la Luna durante su sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026. (NASA vía AP)

El grupo selló la experiencia con un abrazo dentro de la cápsula, conscientes de la trascendencia de lo vivido.

Amerizaje histórico en el Pacífico

La cápsula Orion reingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad de casi 39.000 km/h, soportando temperaturas de 2.760 ℃. Después de seis minutos de silencio por el calor extremo, el módulo emergió para un amerizaje asistido por paracaídas frente a la costa de San Diego.

Tres paracaídas grandes con rayas rojas y blancas, anclados a una pequeña cápsula espacial, descienden contra un cielo azul oscuro
La cápsula Orion culmina su misión con un descenso controlado y un amerizaje en el Pacífico, cerrando un capítulo histórico para la exploración espacial. (NASA)

Con este cierre, Artemis II culminó una travesía que no solo avanzó la ciencia, sino que también renovó el espíritu de exploración y colaboración humana.

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