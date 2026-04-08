Una gastroenteróloga de Harvard explicó la relación entre las deposiciones, la salud intestinal y el riesgo de enfermedades

El color y la forma de las heces permiten detectar enfermedades digestivas, cáncer colorrectal y trastornos neurológicos, según expertos de Harvard (Captura de video: YouTube/@joinZOE)

Los hábitos intestinales, a menudo considerados un aspecto menor de la rutina diaria, pueden ofrecer información relevante sobre el funcionamiento del organismo. En ese sentido, el podcast ZOE, especializado en ciencia, puso el foco en cómo la observación de las deposiciones, su frecuencia, color y consistencia, puede convertirse en una herramienta accesible para evaluar la salud digestiva.

La gastroenteróloga de la Universidad de Harvard Trisha Pasricha advirtió que ciertos cambios persistentes no solo reflejan el estado del sistema digestivo, sino que también pueden actuar como señales tempranas de afecciones más complejas, lo que refuerza la importancia de no desestimar estas variaciones y consultar ante posibles signos de alarma.

Cómo identificar señales de alerta en las heces

“La mayor idea errónea sobre las deposiciones es que debes ir al baño una vez al día para estar sano”, indicó Pasricha durante el diálogo con el conductor del podcast Jonathan Wolf. Explicó que no existe un único patrón válido y que la normalidad depende de la comodidad y regularidad de cada persona.

Además, resaltó la importancia de observar los colores. El marrón y el granate son habituales, pero los tonos rojo brillante, negro alquitranado o color arcilla pueden señalar problemas que requieren atención médica. La especialista recomendó actuar ante cambios “inesperados” y mantener un registro de los propios patrones.

Cambios persistentes en la consistencia, color o frecuencia de las heces pueden alertar sobre úlceras, obstrucciones o cáncer colorrectal (Captura de video: YouTube/@joinZOE)

Sobre la consistencia, Pasricha mencionó la escala de heces de Bristol, que cataloga desde bolitas duras hasta heces líquidas. “Lo ideal es una forma intermedia”, indicó. Un cambio sostenido hacia un tipo distinto de heces debe ser evaluado profesionalmente.

Hábitos intestinales y factores de riesgo

Las costumbres en el baño influyen en la salud. Pasricha señaló en ZOE podcast que “el simple hecho de llevar el teléfono móvil al baño aumenta el riesgo de hemorroides”. La experta citó un estudio donde detectaron un 46% más de probabilidades de desarrollar hemorroides entre quienes usan el celular mientras están sentados en el inodoro.

Recomendó no pasar más de cinco minutos en esa posición, ya que la presión prolongada sobre las venas favorece las molestias. Enfatizó que la postura en cuclillas es más natural para el cuerpo y aconsejó emplear un taburete para elevar las rodillas y facilitar la evacuación.

Pasar más de cinco minutos en el inodoro o utilizar el móvil en el baño aumenta el riesgo de hemorroides, indica un estudio (Freepik)

“Muchas personas posponen ir al baño por vergüenza o prisa, pero al hacerlo, las heces se endurecen y evacuar se vuelve complicado”, advirtió la especialista. Entre una de cada cuatro y una de cada tres personas experimentan estreñimiento, siendo las causas frecuentes el bajo consumo de fibra, la escasa variedad vegetal y problemas en el suelo pélvico.

Vínculo entre intestino y cerebro

La salud intestinal está conectada con el cerebro. Pasricha explicó: “Mi especialidad, la neurogastroenterología, estudia la relación entre el intestino y el sistema nervioso”. Señaló que el intestino no solo recibe órdenes del cerebro, sino que envía señales que afectan el ánimo, la energía y los trastornos mentales.

Destacó un dato relevante: el 90% de la señalización del nervio vago viaja del intestino al cerebro. Factores como el microbioma y el estreñimiento durante la juventud pueden influir en la aparición de depresión, ansiedad e incluso en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson.

La gastroenteróloga puntualizó que el estreñimiento temprano incrementa el riesgo de Parkinson en etapas posteriores. Esta enfermedad podría originarse en el intestino, debido a la acumulación de la proteína alfa-sinucleína décadas antes de que aparezcan los síntomas motores en el cerebro.

La conexión entre intestino y cerebro influye en la aparición de depresión, ansiedad y el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, observar los patrones de las heces permite una oportunidad de detección precoz para enfermedades neurodegenerativas y cáncer colorrectal, cuya incidencia está en aumento en adultos jóvenes.

Recomendaciones para la salud digestiva

Para mantener el bienestar digestivo, Pasricha recomendó aumentar la fibra y consumir una dieta basada en plantas. “Consumir más frutas, verduras, legumbres y cereales integrales favorece una mejor diversidad microbiana y reduce la inflamación”, indicó la especialista.

Sugirió la inclusión de alimentos fermentados, como yogur, kimchi o chucrut. En casos de estreñimiento, dos kiwis diarios pueden ser útiles, siendo en ocasiones más efectivos que las ciruelas pasas y con menor riesgo de hinchazón.

Una alimentación basada en plantas, con frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, contribuye a mejorar la diversidad microbiana y reducir la inflamación intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista recomendó establecer horarios regulares de sueño y mantener una rutina de ejercicio físico, al señalar que ambos hábitos contribuyen a entrenar el colon para facilitar evacuaciones espontáneas. Además, sugirió limitar el consumo de alimentos ultraprocesados y prestar atención a las señales del cuerpo, sin caer en una preocupación excesiva por alcanzar una frecuencia considerada “ideal”.

En ese sentido, concluyó en el podcast ZOE que priorizar el bienestar personal y dejar de lado la vergüenza en torno a la salud intestinal resulta clave para reconocer y respetar las señales del organismo, lo que puede contribuir a prevenir complicaciones más graves a futuro.