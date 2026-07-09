Sofía Calzetti compartió la intimidad de sus días con el Kun Agüero y Olivia en Miami: festejos, paseos y relax

Desde Miami, el exfutbolista llamó a Benjamín, su hijo con Gianinna Maradona, y la emoción de la pequeña se llevó todas las miradas (Video: Instagram)

Sergio “Kun” Agüero y Sofía Calzetti tienen su base en Miami y, con el Mundial 2026 en marcha, la ciudad se convirtió en el punto de partida perfecto: ven cada partido de Argentina en la cancha y regresan a casa entre fecha y fecha. Esos días de pausa entre un juego y el siguiente quedaron retratados en una serie de imágenes que la pareja compartió en sus redes.

La vida adentro de la casa transmite calidez. La modelo aparece en el piso del living, en ropa deportiva, con la pequeña Olivia recostada sobre ella. La nena, con chupete y una remera celeste a juego con el look de su mamá, mira a cámara con los ojos bien abiertos. Al fondo, un robot aspirador y los juguetes dispersos completan la escena doméstica.

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La propiedad tiene todo: jardín con vista al agua, piscina, cancha de tenis y la niña lo aprovecha al máximo. En una de las fotos aparece de espaldas en la cancha azul, con zapatillas y rodete, a punto de lanzarle una pelotita a un cachorro que la mira con las orejas paradas.

Sofía, con un look deportivo, y Olivia con una remera de Argentina, posaron para una selfie

La pequeña enterneció con una remera de la Argentina

Olivia, en una cancha de tenis, jugando con el perro salchica de la familia

Olivia fue la gran protagonista del carrete que compartió Sofía en sus redes

La pequeña tuvo un look muy estadounidense para celebrar el 4 de Julio

Adentro, Olivia tiene otro registro: disfraz de princesa rosa con tutú, corona dorada y varita con corazón, sentada en los escalones de la escalera de mármol blanco. La imagen contrasta con la del exterior y muestra los dos mundos de la nena: la cancha y el cuento de hadas. En la sala, un retrato familiar pintado al óleo, enmarcado en negro con moldura dorada, descansa apoyado sobre una repisa junto a una planta. En el cuadro, la pareja se inclina para darle un beso simultáneo a Olivia, que sostiene un muñeco de Mickey Mouse.

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La influencer también tiene su propio espacio en ese hogar. Una foto la muestra en el gimnasio privado de la casa, con guantes de entrenamiento sin dedos y ropa deportiva verde agua, posando frente al espejo. Otra la ubica en la cancha de tenis con raqueta en mano y las palmeras de fondo, bajo un cielo nublado que no parece haberle arruinado la sesión.

Entre los momentos más cotidianos, la publicación incluyó un video del exfutbolista con Olivia sentada en su regazo mientras llaman por videollamada a Benjamín, el hijo mayor del exjugador. El adolescente, fruto de la relación de Agüero con Gianinna Maradona, vive en Argentina, por lo que las videollamadas son el modo de mantener el vínculo entre los hermanos.

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Con un body blanco con corazones, Olivia posó en uno de los grandes ventanales de la propiedad

La familia celebró el cuatro de julio con globos temáticos y fuegos artificiales

La selfie de Sofía y el Kun en su casa de Miami

La caminata nocturna de Sergio y Olivia en las calles de Miami (Instagram)

La joven también aparece afuera de la casa con la pequeña en brazos, en un selfie tomado bajo una pérgola con una fuente de piedra de fondo. La nena, con vestido floreado azul y blanco, mira directo a la cámara. Más tarde, Olivia reaparece en la butaca trasera de un auto de lujo, con su peluche de conejo gris apretado contra el pecho.

De noche, la vida adquiere otro pulso, igual de relajado. El exdelantero sale con ella de la mano y una foto los muestra de espaldas caminando por la vereda, él con remera blanca y gorra, ella con vestido blanco y zapatillas, rumbo al estacionamiento donde los espera un auto con las luces encendidas.

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En estos días mundialistas, el 4 de julio la familia se sumó a los festejos del Día de la Independencia de Estados Unidos. Globos con la bandera americana, ropa a rayas rojas y blancas con estrellas, y fuegos artificiales sobre el río desde la costanera de Miami. La mamá cargó a la nena en brazos para que pudiera ver los colores en el cielo nocturno, mientras otra chica sostenía su propio globo plateado y rojo junto a la pequeña de la casa.