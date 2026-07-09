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Quién es el árbitro portugués que dirigirá a Argentina por los cuartos de final del Mundial: el antecedente con Suiza

João Pinheiro fue designado para impartir justicia en el próximo duelo de la Albiceleste. A los helvéticos ya los condujo en fase de grupos

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La FIFA designó al portugués João Pedro da Silva Pinheiro para impartir justicia en el partido de Argentina y Suiza por los cuartos de final (Reuters/Jessie Alcheh)
La FIFA designó al portugués João Pedro da Silva Pinheiro para impartir justicia en el partido de Argentina y Suiza por los cuartos de final (Reuters/Jessie Alcheh)

La FIFA definió el equipo arbitral para el partido que disputará Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y nombró al portugués João Pedro da Silva Pinheiro como responsable principal. El encuentro se jugará este sábado desde las 22 en Kansas City y será el primero del juez con la selección mayor en una Copa del Mundo.

El cuerpo arbitral se completa con los asistentes, también lusos: Bruno Jesus y Luciano Maia. En tanto, los canadienses Drew Fischer y Micheal Barwegen actuarán como cuarto y quinto árbitros, respectivamente.

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El equipo arbitral designado para el duelo en Kansas City
El equipo arbitral designado para el duelo en Kansas City

Pinheiro, de 38 años y nacido en Vila Nova de Famalicão, es uno de los árbitros habituales en las principales competencias europeas. Desde su debut en la Primera de Portugal en 2015, consolidó una trayectoria que lo llevó a ser incluido en la categoría élite de la UEFA y a integrar la lista de árbitros internacionales de la FIFA desde 2016.

En el actual Mundial 2026, Pinheiro ya tuvo participación en dos encuentros: condujo el partido de la fase de grupos entre Suiza y Bosnia, donde los helvéticos vencieron 4-1. En ese encuentro, el colegiado mostró tres tarjetas amarillas y una tarjeta roja al defensor bosnio Tarik Muharemovic, tras una falta a Breel Embolo en la puerta del área. También sancionó un penal a favor de los suizos.

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El colegiado portugués ya dirigió a Suiza en este Mundial, en el triunfo frente a Bosnia (Reuters/Kiyoshi Mio)
El colegiado portugués ya dirigió a Suiza en este Mundial, en el triunfo frente a Bosnia (Reuters/Kiyoshi Mio)

Además, dirigió el duelo de 16avos de final entre Sudáfrica y Canadá, en el que sacó dos amarillas.

En total, en esta Copa del Mundo, mostró cinco tarjetas amarillas y una roja, y cobró un penal.

En cuanto a antecedentes con las selecciones involucradas, Pinheiro ya dirigió a Suiza en otra ocasión reciente: estuvo al frente del empate 3-3 ante Bielorrusia por las Eliminatorias para la Eurocopa 2024.

A la Argentina, por su parte, la arbitró en el Mundial Sub 20 del año pasado durante la victoria por 1-0 sobre Colombia en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, donde la Albiceleste accedió a la final después de 18 años.

Pinheiro tiene 38 años y es internacional desde hace diez (Reuters/Sam Navarro)
Pinheiro tiene 38 años y es internacional desde hace diez (Reuters/Sam Navarro)

En su carrera, Pinheiro dirigió finales como la de la Copa de la Liga portuguesa y la Supercopa de la UEFA 2025 entre Paris Saint-Germain y Tottenham Hotspur.

A nivel clubes, además, debutó en la Champions League durante la temporada 2022-23 y acumuló presencias en etapas de eliminación directa. Uno de los principales antecedentes recientes fue la semifinal de vuelta entre Bayern Munich y Paris Saint-Germain, donde no sancionó un presunto penal pedido por el conjunto alemán, jugada que fue muy discutida tanto en el campo como en la prensa europea. Aquella vez, el VAR coincidió con su mirada y no lo convocó a una revisión.

Este año, el árbitro portugués dirigió uno de los partidos de semifinales de la Champions League (REUTERS/Angelika Warmuth)
Este año, el árbitro portugués dirigió uno de los partidos de semifinales de la Champions League (REUTERS/Angelika Warmuth)

Argentina llega a esta instancia tras una fase de grupos perfecta. El equipo dirigido por Lionel Scaloni superó el Grupo J con tres victorias consecutivas: 3-0 frente a Argelia, 2-0 contra Austria y 3-1 ante Jordania. En el primer choque eliminatorio, enfrentó un desafío inesperado frente a Cabo Verde, al que derrotó 3-2 en tiempo suplementario. El pase a cuartos se selló con la remontada épica frente a Egipto: tras estar en desventaja 0-2 durante casi ochenta minutos, la Selección dio vuelta el resultado en el tramo final y se impuso 3-2.

Suiza, por su parte, lideró el Grupo B con siete puntos, tras igualar 1-1 ante Qatar, golear 4-1 a Bosnia-Herzegovina y vencer 2-1 a Canadá. En 16avos, superó a Argelia por 2-0 y, posteriormente, avanzó a cuartos de final tras eliminar a Colombia en una definición por penales, asegurando su lugar entre los ocho mejores del certamen.

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