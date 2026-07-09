Christian Asinelli, vicepresidente de CAF: “Por tener los recursos no quiere decir que vamos a ser ricos”

"¿Qué vamos a hacer con todo ese gas de Vaca Muerta?", se preguntó Asinelli

Mientras el Gobierno avanza en la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales y busca inversiones con el Super RIGI, proyecto aún pendiente de debate en el Congreso, el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Christian Asinelli, expresó en Infobae en Vivo que poseer recursos naturales no garantiza riqueza. El directivo puso el foco en una cuestión fundamental: “Necesitas la infraestructura habilitante para sacar esos recursos y después, con esos recursos, ¿qué vas a hacer?”. El interrogante atraviesa la agenda económica argentina y define los desafíos de futuro.

Asinelli ejemplificó con Neuquén y el caso de Vaca Muerta, donde la disponibilidad de gas y la irrupción de recursos minerales abren una oportunidad significativa. Sin embargo, preguntó: “¿Qué vamos a hacer con todo ese gas? ¿Qué vamos a hacer con estos minerales?”. El vicepresidente de CAF remarcó que el plus que hoy no tiene la economía argentina podría posicionarla mejor en el futuro, pero todo depende de cómo se utilicen los ingresos extraordinarios derivados del sector energético y minero. “¿Se lo va a utilizar para educación, para salud, para achicar las brechas de pobreza en nuestro país? Es una pregunta que nos tenemos que hacer”, insistió Asinelli.

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Es que la mirada sobre el mundo rural en América Latina y el Caribe se transformó en las últimas décadas. Según CAF, la región suma 670 millones de habitantes, con 120 millones en zonas rurales, cerca del 18% del total. En Argentina, la ruralidad representa menos del 10% de la población, con 3,5 millones de personas. El concepto de ruralidad, explicó Asinelli, ya no se limita a la agricultura, la ganadería o la pesca, sino que abarca también la explotación de minerales críticos y el desarrollo de energías limpias como la solar y la eólica.

Asinelli destacó que el desarrollo de Vaca Muerta requiere de arena que se traslada en camiones desde Entre Ríos.

El desafío de la infraestructura aparece en toda la región. Asinelli precisó que el 65% de las personas en el mundo rural vive cerca de una vía de comunicación, pero cuando se consideran rutas pavimentadas, esa proporción baja al 50% en Argentina y al 40% en el resto de América Latina y el Caribe. La falta de infraestructura habilitante encarece la logística y limita la competitividad. El caso de Vaca Muerta es ilustrativo: la operación requiere grandes volúmenes de arena, transportada desde Entre Ríos en camiones que recorren cientos de kilómetros. Asinelli planteó la necesidad de un tren o un puerto para reducir los costos de transporte y el impacto ambiental, dado que el uso de camiones incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero.

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La situación social del mundo rural añade más complejidad al panorama. Porque siete de cada diez trabajadores rurales son informales y la pobreza rural alcanza el 34%, el doble que en las ciudades. Asinelli destacó la urgencia de políticas que permitan transformar empleos informales en trabajos formales y de mayor calidad.

Nuevos sectores

El vicepresidente de CAF describió una transformación progresiva en la economía rural. Mientras en el pasado la mayoría de los ocupados en zonas rurales se dedicaban a actividades agropecuarias directas, hoy la tecnología y la diversificación permitieron la aparición de nuevos sectores, como el turismo sostenible. Actividades como el avistaje de aves y la promoción de “pueblos mágicos”, reconocidos por Naciones Unidas, abren alternativas laborales y productivas. Aun así, la región mantiene una brecha productiva del 20% respecto de los países desarrollados.

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Según Asinelli, la discusión sobre el destino de los recursos excede la lógica de inversión puntual. La experiencia regional, como la construcción del puerto de Chancay en Perú gracias a capital privado chino, muestra que el desarrollo depende tanto de la infraestructura principal como de una red de caminos, trenes y servicios que permitan que el progreso llegue también a las áreas próximas.

Ante la consulta sobre si hoy en el Gobierno de Milei se piensa en ello, el directivo subrayó que el desarrollo territorial requiere una visión integral. Aseguró que muchas áreas del Estado piensan en proyectos, pero no siempre de manera coordinada. CAF impulsa iniciativas que contemplan la obra principal y los impactos sobre el entorno, porque el crecimiento aislado no se traduce automáticamente en beneficios para el conjunto de la sociedad. “Uno se puede salvar, pero pasa un día, pasan dos días y tu barrio se empieza a poner peor”, ejemplificó Asinelli.

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