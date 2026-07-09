Liam Gallagher podría cantar “Wonderwall” si Inglaterra llega a la final del Mundial

El vínculo entre la música y el fútbol toma fuerza en el Mundial 2026 con una promesa que enciende a la afición inglesa

El clásico de Oasis resuena como himno no oficial de la selección inglesa en el Mundial 2026, mientras crece la expectativa por un posible show en Nueva York si el equipo alcanza la final, reforzando el lazo entre jugadores y aficionados y revalorizando el impacto de la música en el fútbol.

Un compromiso inesperado y viral

Liam Gallagher, vocalista de Oasis, se declaró dispuesto a interpretar “Wonderwall” en directo durante la final del Mundial 2026 en Nueva York si Inglaterra logra clasificarse.

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El músico respondió a la propuesta de un seguidor en redes sociales, quien sugirió que debía ser obligatorio que él cantara la canción sobre el césped en caso de que el equipo dirigido por Thomas Tuchel llegara al partido decisivo.

La propuesta de un fan en redes sociales llevó a Liam Gallagher a ofrecer un show en la final si Inglaterra llega a esa instancia (Photo by Sebastian Reuter/Redferns)

Gallagher respondió que estaba “listo”, lo que generó una ola de comentarios y reacciones tanto en la prensa británica como en la comunidad futbolera.

El gesto de Gallagher no surgió como parte de una campaña oficial, sino de la interacción espontánea con la afición.

El intercambio se viralizó y rápidamente fue recogido por medios como RockFM, que subrayaron cómo esta respuesta consolidó la idea de que “Wonderwall” se había transformado en el himno no oficial de la selección inglesa durante el torneo.

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El fenómeno “Wonderwall” en la cultura futbolística inglesa

El clásico de Oasis se transformó en un ritual compartido entre jugadores y hinchas tras cada partido del torneo

Publicada en 1995, “Wonderwall” se convirtió con el tiempo en una de las canciones más emblemáticas del britpop. Su adopción por parte de los hinchas ingleses tiene antecedentes en otros torneos, pero en el Mundial 2026 cobró una nueva dimensión. Tras cada victoria, los jugadores y la afición entonan el tema en las gradas y el vestuario, en un ritual que fortalece la identidad colectiva y el sentido de pertenencia.

Después del triunfo por 3-2 ante México, la escena de Harry Kane cantando la canción con tal intensidad que perdió la voz se volvió viral. Según RockFM, ese episodio no solo incrementó la visibilidad del ritual, sino que también atrajo la atención de los propios Gallagher. Liam, en tono humorístico, comentó en redes sociales que le enseñaría a Kane “cómo se hace”, reforzando la conexión entre música, fútbol y celebridad.

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El respaldo de Noel Gallagher y el aumento en las escuchas

El crecimiento de las reproducciones de “Wonderwall” en Spotify refleja el impacto de la canción durante el Mundial (REUTERS/Temilade Adelaja)

Noel Gallagher, guitarrista y compositor del grupo, también opinó sobre el fenómeno. Expresó que la canción “pertenece a la gente” y mostró sorpresa al descubrir que Jude Bellingham, una de las figuras jóvenes del equipo, conocía la letra completa. El respaldo de los autores originales consolidó aún más el vínculo de “Wonderwall” con la selección.

El impacto del tema se reflejó en las estadísticas. Según datos de RockFM, las escuchas de “Wonderwall” en Spotify Reino Unido crecieron un 50% desde el inicio del Mundial. Este repunte precedió a la declaración pública de Liam Gallagher sobre su disposición a cantarla en la final, un gesto que alimentó el entusiasmo y el optimismo entre los seguidores ingleses.

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El vestuario y la afición: una conexión reforzada

Testimonios de los futbolistas ingleses revelan el papel de la canción en la unión entre el plantel y la hinchada (REUTERS/Paul Childs)

La relación entre la canción y el vestuario inglés también quedó reflejada en los testimonios de los jugadores. Declan Rice recordó el primer corro del plantel tras el debut, describiéndolo como un momento de unión con la afición.

Harry Kane, capitán de Inglaterra, dijo que cantar “Wonderwall” tras los partidos representaba uno de sus recuerdos más significativos con la camiseta nacional, especialmente en el contexto de un torneo de esta magnitud. Según el delantero, la canción expresa la emoción compartida entre futbolistas y seguidores, y simboliza el compromiso colectivo.

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En la celebración posterior al partido contra México, Jordan Henderson sufrió una lesión en la muñeca durante el festejo. El accidente no frenó el ánimo del grupo, que mantuvo la costumbre de entonar la canción junto a los hinchas al final de cada encuentro.

Próximo desafío ante Noruega

La selección inglesa busca un lugar en la final frente a Noruega, con la expectativa de un posible show de Gallagher en el horizonte (REUTERS/Paul Childs)

Inglaterra se prepara ahora para enfrentar a Noruega el sábado 11 de julio. El equipo escandinavo llega tras eliminar a Brasil por 2-1, en un resultado considerado sorpresivo por el contexto del torneo. La expectativa por el próximo partido y la posibilidad de que Gallagher cumpla su promesa mantienen a la afición inglesa en vilo, mientras “Wonderwall” sigue consolidándose como símbolo de unión y esperanza para el equipo y los hinchas en el Mundial 2026.

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