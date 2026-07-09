Un parche en la frente revela qué pasa en el cerebro durante el sueño

Este parche flexible e inalámbrico registró desde el hogar la limpieza del cerebro durante el sueño/ Dr. Woon-Hong Yeo/ Georgia Tech

Mientras se duerme, el cerebro hace algo que durante mucho tiempo fue imposible de ver desde casa: se limpia.

Científicos de los Estados Unidos y Corea del Sur desarrollaron un parche flexible y sin cables que se pega en la frente y consigue registrar ese proceso en personas reales que están durmiendo en su hogar.

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El dispositivo detecta cambios en el contenido de agua del cerebro a lo largo de las distintas etapas del sueño.

Esos cambios podrían reflejar la actividad del sistema glinfático, la red que usa el líquido cefalorraquídeo para limpiar los desechos tóxicos que el cerebro acumula durante el día, según el estudio que publicaron en la revista Science Advances.

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Esta infografía ilustra el funcionamiento y uso de un parche adhesivo que monitorea y clasifica las fases del sueño desde el hogar, sin necesidad de asistencia médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores señalaron que monitorear ese proceso desde casa podría ayudar a entender por qué el mal dormir se asocia con enfermedades neurológicas como Alzheimer. El vínculo entre el sueño y la limpieza cerebral es una de las áreas de mayor interés en la neurociencia actual.

El trabajo estuvo a cargo de Seunghyeb Ban, Junwoo Kwon, Ikhwan Shin, Youngjin Kwon, Kang-Min Choi, Yunuo Huang, Chang-Ho Yun y Woon-Hong Yeo, del Instituto de Tecnología de Georgia y la Universidad Cornell, en los Estados Unidos, y del Hospital Universitario Bundang de la Universidad Nacional de Seúl, Corea del Sur.

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El cerebro se limpia de noche

El sistema glinfático usa el líquido cefalorraquídeo para limpiar los desechos tóxicos que el cerebro acumula durante el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema glinfático usa el líquido cefalorraquídeo (el fluido que rodea y protege el cerebro) para arrastrar los desechos acumulados durante el día. Ese proceso ocurre principalmente durante el sueño profundo, y su mal funcionamiento se asocia con enfermedades neurológicas graves.

Las herramientas existentes para medirlo tienen serias limitaciones. La microscopía de dos fotones es invasiva, la resonancia magnética es costosa e incompatible con el sueño natural, y la polisomnografía solo está disponible en hospitales.

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Esas barreras llevaron a los investigadores a buscar una alternativa portátil y domiciliaria.

Intentaron demostrar que los cambios en el contenido de agua del cerebro pueden monitorizarse de forma continua y no invasiva con un sistema de espectroscopía de infrarrojo cercano (NIRS) —una técnica que usa luz invisible para medir cambios en los tejidos—.

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El parche que lee el cerebro mientras se duerme

El parche con espectroscopía de infrarrojo cercano incluye una capa adhesiva, un circuito flexible con LEDs y detector de luz, y una cubierta de silicona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dispositivo tiene tres capas: una adhesiva para pegarse a la piel, un circuito impreso flexible con LEDs y un detector de luz, y una capa de silicona protectora.

Los LEDs emiten luz a 640, 680 y 950 nanómetros, y el fotodetector mide la hemoglobina oxigenada, la desoxigenada y la fracción de agua. Funciona de manera inalámbrica a través de Bluetooth, con una batería que permite unas 5,5 horas de operación continua.

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Las señales del electroencefalograma (EEG) —actividad eléctrica del cerebro— y del electrooculograma (EOG) —movimientos oculares— se procesaron con un modelo híbrido de aprendizaje automático que alcanzó entre el 80 y el 90% de precisión en la clasificación de etapas del sueño.

La investigación se realizó con cuatro participantes a lo largo de 16 noches en sus propios domicilios.

Los investigadores señalaron que el dispositivo podría usarse para el monitoreo prolongado del sueño en personas con enfermedades neurológicas/Archivo Freepik

Los resultados mostraron que el agua cerebral aumenta durante el sueño NREM —la fase profunda sin movimientos oculares rápidos— y disminuye durante el REM —la fase asociada a los sueños—.

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Los desfases temporales entre los cambios en el agua y las transiciones de etapa del sueño fueron cercanos a cero segundos, lo que indica una coordinación estrecha entre ambas señales.

El parche con espectroscopía de infrarrojo cercano incluye una capa adhesiva, un circuito flexible con LEDs y detector de luz, y una cubierta de silicona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores concluyeron que el estudio “demuestra la viabilidad del dispositivo NIRS portátil y flexible para capturar la dinámica del agua cerebral vinculada al sueño en entornos naturalistas”.

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Entre las limitaciones, señalaron que el dispositivo no mide directamente el flujo de líquido cefalorraquídeo, y que los movimientos durante el sueño pueden influir parcialmente en las mediciones.

Como un paso para dar en el futuro, plantearon incorporar señales de referencia directas para validar los componentes espectrales identificados.