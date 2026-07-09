Ministro de Trabajo recibe iniciativa para frenar discriminación laboral por edad en República Dominicana

La propuesta incluyó incentivos y una cuota de participación en las nóminas de instituciones públicas y privadas para contratar a personas mayores de 40 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro de Trabajo de la República Dominicana, Eddy Olivares, recibió este miércoles una propuesta para impulsar el acceso al empleo sin discriminación por edad.

La iniciativa, presentada por representantes del Grupo Alianza por la Paz y encabezada por la economista Angie Fondeur de Morin, busca ampliar las oportunidades laborales para personas mayores de 45 años, según informó la institución.

Durante la reunión, la organización social entregó un estudio que documenta las dificultades específicas que enfrentan personas de 40 años en adelante al intentar ingresar, permanecer o regresar al mercado laboral formal, incluso cuando cuentan con experiencia y formación. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, el levantamiento estadístico presentado señala que la brecha afecta tanto a hombres como a mujeres, y no distingue sector público de privado.

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Olivares valoró la presentación de la propuesta y subrayó la importancia de que las empresas mantengan sus puertas abiertas a todas las personas con disposición para trabajar.

“Una persona que tiene 40, 45, 50 o 60 años no puede ser descartada por su edad. La experiencia, la responsabilidad y la disposición de trabajar son valores que deben ser reconocidos por las empresas y por toda la sociedad”, expresó el funcionario de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Trabajo.

Un estudio del Grupo Alianza por la Paz advirtió que las personas de 40 años en adelante enfrentaron obstáculos para ingresar, permanecer o regresar al mercado laboral formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impulsan acciones contra la discriminación laboral por edad en República Dominicana

El funcionario indicó que la realidad demográfica dominicana y el aumento en la expectativa de vida requieren una revisión profunda de los prejuicios existentes en torno a la edad y el empleo.

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“Las expectativas de vida han aumentado y nuestra población tiene hoy mayores posibilidades de mantenerse activa, productiva y vinculada al trabajo durante más tiempo. No podemos permitir que la edad se convierta en una causa de exclusión, cuando el país necesita aprovechar plenamente el talento y la experiencia de su gente”, sostuvo el ministro, según informó el propio Ministerio de Trabajo.

La economista Angie Fondeur de Morin, representante de Grupo Alianza por la Paz, explicó que el fenómeno de exclusión afecta a dominicanos y dominicanas mayores de 40 años en todos los sectores, lo que genera impactos económicos, sociales y emocionales en las familias. Según los datos presentados por la organización, la participación de personas entre 40 y 50 años dentro de la población desocupada pasó de 16.4 % en 2018 a 20 % en 2024, mientras que su presencia en la población ocupada se ha mantenido prácticamente sin variación en los últimos diez años.

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Entre las medidas propuestas, se plantea impulsar incentivos para la contratación de personas mayores de 40 años, como la implementación de una cuota de participación en las nóminas de instituciones públicas y privadas. Esta cuota tendría mecanismos de aplicación gradual y se ajustaría a las características de cada sector, de acuerdo con lo expuesto por Fondeur de Morin.

Eddy Olivares, Ministro de Trabajo, vinculó el empleo con el envejecimiento demográfico y pidió revisar los prejuicios sobre edad y trabajo en República Dominicana. (Cortesía: Ministerio de Trabajo de la República Dominicana )

El ministro Olivares destacó que esta propuesta está alineada con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como con el Convenio núm. 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre discriminación en materia de empleo y ocupación. “El trabajo digno es un derecho de todas las personas. Desde el Ministerio de Trabajo continuaremos impulsando políticas que amplíen las oportunidades de empleo, fortalezcan la formalidad y promuevan una sociedad más justa e inclusiva”, expresó el titular de la cartera laboral.

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Como parte de los compromisos asumidos, Olivares anunció que el Ministerio de Trabajo priorizará la incorporación de personas mayores de 45 años en los programas de empleabilidad de RD-Trabaja, con el objetivo de facilitar su capacitación, orientación, intermediación laboral y acceso a vacantes formales. “RD-Trabaja debe ser una herramienta para que nadie quede fuera. Vamos a fortalecer la incorporación de personas mayores de 45 años, para que puedan acceder a capacitación, acompañamiento y oportunidades reales de empleo formal”, añadió el funcionario.

Según el Ministerio de Trabajo, la propuesta presentada por el Grupo Alianza por la Paz será evaluada y podría servir de base para el diseño de nuevas políticas públicas que busquen erradicar la discriminación por edad en el ámbito laboral y aprovechar la experiencia de la población adulta en la economía nacional.

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