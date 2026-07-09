Costa Rica: La CNE inicia la construcción del puente sobre la quebrada Tinaja en Canoas de Corredores

La CNE inició la construcción del puente sobre la quebrada Tinaja en Canoas de Corredores para mejorar la conectividad y la seguridad en la zona sur de Costa Rica./ (CNE)

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) ha iniciado la construcción del puente sobre la quebrada Tinaja en Canoas de Corredores, una obra clave para mejorar la conectividad y la seguridad de las comunidades de la zona sur de Costa Rica.

Según datos oficiales divulgados por la CNE en 2025, el proyecto forma parte de un paquete de 19 obras de reconstrucción y protección de infraestructura pública que se ejecutan de manera simultánea en los cantones de Buenos Aires, Coto Brus, Osa, Corredores y Pérez Zeledón.

La nueva estructura atenderá una demanda urgente de la población local, luego de que el puente anterior resultara afectado por las intensas lluvias y el aumento de caudal provocados por la tormenta tropical Julia en octubre de 2022. De acuerdo con información difundida por Colosal Radio y Televisión, más de 800 personas de las comunidades de San Isidro, Altos de San Antonio, El Triunfo y San Miguel, muchas de ellas pertenecientes a la población indígena Ngöbe Buglé, dependen del paso seguro sobre la quebrada Tinaja para acceder a servicios esenciales.

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La obra, que cuenta con una inversión superior a los 374 millones de colones (USD 822,900.61), según el mismo medio. El diseño contempla la construcción de un puente vehicular de un carril con paso peatonal adosado, pensado para fortalecer la seguridad ante futuros fenómenos climáticos y facilitar el traslado de cosechas como palma aceitera, rambután y otros cultivos. La actividad agrícola se mantiene como una de las principales fuentes de empleo y sustento para las familias de la región.

El puente Tinaja es la segunda infraestructura del PROERI en beneficio del Territorio Indígena Altos de San Antonio, después de la entrega del puente sobre la quebrada Callejonuda en febrero de 2025./ (Colosal Radio & Televisión)

Según la información oficial de la CNE, la construcción del puente Tinaja se convierte en la segunda infraestructura desarrollada mediante el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) en beneficio directo del Territorio Indígena Altos de San Antonio. En febrero de 2025, la entidad ya había entregado el puente sobre la quebrada Callejonuda en el mismo distrito de Canoas de Corredores, marcando un avance constante en el fortalecimiento de la red vial local.

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La CNE destacó que el financiamiento de estos proyectos proviene del Fondo Nacional de Emergencias y del empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), canalizado a través del PROERI. El objetivo es reducir vulnerabilidades y garantizar la operatividad de infraestructura estratégica en zonas recurrentemente afectadas por fenómenos meteorológicos.

En total, el paquete anunciado en julio de 2025 comprende la reconstrucción de 10 puentes, cuatro proyectos en edificios públicos, cuatro obras de protección y una intervención en centros educativos. Entre las obras más relevantes se encuentra la construcción del nuevo colegio indígena Yimba Cajc en Rey Curré de Buenos Aires, diseñado para ofrecer un entorno seguro a estudiantes que antes sufrían interrupciones por inundaciones del río Grande de Térraba.

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Otra intervención de alto impacto es el dique de 10.5 kilómetros en Palmar Sur, Osa, cuya inversión supera los 2,500 millones de colones (USD 5,500,672.50) y que busca proteger a más de 5,000 habitantes de inundaciones en comunidades y cultivos aledaños.

El CNE avanza en la construcción de obras que apoyan con la movilidad y seguridad de la población costarricense./ (CNE)

Entre los proyectos destacados también figura la construcción del puente sobre el río Limón en Limoncito, Coto Brus, que beneficiará a la comunidad indígena de Brusmalis. Esta obra responde a la necesidad histórica de facilitar el comercio local y la movilidad, especialmente luego de que un joven muriera en 2016 al intentar cruzar el río durante una crecida.

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La inversión total para la ejecución de las 19 obras supera los 13 mil millones de colones (USD 28,603.50), orientada a fortalecer la resiliencia y mejorar la calidad de vida de cerca de medio millón de personas en la región Brunca. La prioridad de la CNE y el BCIE es garantizar infraestructura segura, funcional y adaptada a las necesidades de las poblaciones más vulnerables ante eventos climáticos extremos.

La expectativa en Canoas de Corredores se centra ahora en la culminación de la nueva estructura sobre la quebrada Tinaja, que permitirá restablecer el acceso seguro para estudiantes, adultos mayores, trabajadores y productores, además de reforzar la producción local y la movilidad en una de las regiones agrícolas más activas del sur costarricense.

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