Teleshow

Carla Peterson destacó las similitudes entre su hijo y Martín Lousteau: “Me gusta que se parezca a su papá”

La actriz señaló que Gaspar, de trece años, refleja tanto los hábitos de su padre mientras desarrolla su propia pasión artística

Guardar
Google icon
Carla Peterson habló de las características de su hijo y sus similitudes con Martín Lousteau (Video: Vuelta y Media. Urbana Play)

La reciente declaraciones de Carla Peterson dejaron entrever detalles íntimos y cotidianos sobre la relación que mantiene con su hijo Gaspar, de 13 años, y su marido, el economista y diputado nacional Martín Lousteau. En una charla distendida, la actriz compartió observaciones sobre las similitudes entre el menor y sus padres, el clima familiar y las pequeñas obsesiones que marcan el día a día de la familia.

Durante la entrevista en Vuelta y Media, transmitido por Urbana Play y conducido por Sebastián Wainraich, Julieta Pink y Pablo Fábregas, Carla consultada sobre los rasgos que Gaspar heredó de cada progenitor. “Es bastante parecido a su papá y me gusta eso”, afirmó la actriz. La conversación giró entonces en torno a cómo se reflejan en Gaspar tanto los intereses artísticos de su madre como el carácter y la meticulosidad de su padre.

PUBLICIDAD

Al abordar las características que comparten padre e hijo, Peterson fue categórica e hizo referencia al orden y a ciertas manías que reconoce en ambos, sugiriendo una continuidad familiar en las costumbres y formas de hacer las cosas: “Agarra todo y le encuentra siempre algo, alguna cosita”. Fue entonces que Wainraich consultó: “¿En el tema del orden se parece más a él entonces?“, a lo que ella no dudó en destacar que ”sí, en todo eso es muy parecido a su papá“.

Ante la pregunta sobre en qué aspectos Gaspar se parece a ella, Peterson identificó su afinidad por el arte: “Le gusta el teatro, le gustan las películas, memoriza textos. En eso creo que le gusta bastante lo artístico”. A pesar de la claridad en las semejanzas con Lousteau, la actriz no dejó de notar que su hijo también hereda su inclinación por las artes escénicas y audiovisuales.

PUBLICIDAD

Carla Peterson
Carla Peterson junto con su hijo Gaspar (@petersoncarla)

La relación entre padres e hijo se construye sobre una base de reconocimiento mutuo de virtudes y rasgos compartidos. Peterson expresó abiertamente su agrado porque Gaspar sea “bastante parecido a su papá”, al subrayar el valor que otorga a esa semejanza. La interacción entre los conductores y la actriz dejó en evidencia que, lejos de generar competencia, la identificación de los parecidos enriquece la vida familiar.

Aunque la actriz manifestó cierta incertidumbre respecto del desarrollo profesional de Gaspar, no ocultó su entusiasmo por la posibilidad de que el joven explore el mundo artístico. La preferencia por lo escénico, sumada a la familiaridad con los ambientes creativos, parece ser una constante en la dinámica familiar.

Los conductores también aportaron una mirada humorística sobre el tema. Ante la posibilidad de que Gaspar elija el arte sobre la política, Wainraich ironizó: “Mejor que sea actor y no senador, ¿no? O diputado”. Peterson respondió entre risas: “Y sí, la verdad que sí”, evidenciando una preferencia por el terreno artístico, aunque sin descartar ninguna alternativa.

La charla derivó entonces hacia las tareas y roles dentro del hogar. Peterson detalló cómo se distribuyen las responsabilidades domésticas, poniendo énfasis en las diferencias entre ambos padres. “Yo no lavo platos, pero hago un montón de otras cosas”, explicó, mientras que Lousteau se encarga de tareas que, para Peterson, tienen un efecto casi terapéutico: “El agua que cae y todo eso, como un feng shui le hace”.

Carla Peterson cumplió años
Carla Peterson junto con Martín Lousteau

Los conductores y Peterson compartieron un intercambio distendido sobre el posible futuro profesional de Gaspar. Las bromas sobre la conveniencia de ser actor en vez de político ocuparon varios minutos de la charla. “Como actor puede ser diputado”, sugirió Julieta Pink, mientras Peterson coincidía en que ambas posibilidades son factibles, aunque con matices.

En ese sentido, la actriz reconoció que tanto su hijo como su marido valoran y disfrutan de su trabajo como actriz. Esta aceptación y valoración mutua de las trayectorias individuales se presenta como un rasgo distintivo de la familia, donde el respeto por la profesión del otro y el aliento a seguir los propios intereses ocupan un lugar central.

Temas Relacionados

Carla PetersonMartín Lousteau

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sofía Calzetti compartió la intimidad de sus días con el Kun Agüero y Olivia en Miami: festejos, paseos y relax

Mientras siguen los partidos de la Selección por diferentes ciudades de Estados Unidos, la influencer retrató la vida familiar

Sofía Calzetti compartió la intimidad de sus días con el Kun Agüero y Olivia en Miami: festejos, paseos y relax

El sentido adiós de María Becerra a Sol, la fanática que la conmovió con su historia: “El cielo ganó un ángel”

La cantante despidió a la joven que murió a los 28 años luego de luchar contra una enfermedad. Las postales de un vínculo basado en la solidaridad y una admiración que se volvió mutua

El sentido adiós de María Becerra a Sol, la fanática que la conmovió con su historia: “El cielo ganó un ángel”

Nicki Nicole y Ángela Torres palpitan la edición 2026 de Popstars: “Es un honor estar en este lugar”

A 25 años del estreno que consagró a Bandana, el reality vuelve con la conducción de Nico Vázquez y las cantantes como parte del jurado

Nicki Nicole y Ángela Torres palpitan la edición 2026 de Popstars: “Es un honor estar en este lugar”

Evangelina Anderson le enseñó a Maxi López una exigente rutina de yoga: “Esto es cabeza, cuerpo y alma”

En medio de su puesta a punto física, el exfutbolista abrió las puertas de su casa para mostrar su primer entrenamiento con la modelo

Evangelina Anderson le enseñó a Maxi López una exigente rutina de yoga: “Esto es cabeza, cuerpo y alma”

Michael Bublé en modo fan de la Scaloneta: el festejo familiar en Malta y el gesto que tuvo con sus hijos

El canadiense continúa con su gira por Europa acompañado por Luisana Lopilato y mostró su fascinación por el archipiélago con un look inspirado en la Selección

Michael Bublé en modo fan de la Scaloneta: el festejo familiar en Malta y el gesto que tuvo con sus hijos

DEPORTES

Con Scaloni como intermediario, Messi tuvo una charla con Klose tras romper su récord en el Mundial 2026 y le prometió un regalo

Con Scaloni como intermediario, Messi tuvo una charla con Klose tras romper su récord en el Mundial 2026 y le prometió un regalo

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El particular ranking que califica a los partidos del Mundial 2026: el podio de los más votados y qué puesto ocupan los de Argentina

La reacción de Nico González cuando escuchó el nuevo apodo que le puso Scaloni: “¡Se volvió loco!”

Batistuta recordó el día que compartió ataque con el brasileño Ronaldo en un Europa vs. Resto del Mundo: “Los bailamos”

TELESHOW

Sofía Calzetti compartió la intimidad de sus días con el Kun Agüero y Olivia en Miami: festejos, paseos y relax

Sofía Calzetti compartió la intimidad de sus días con el Kun Agüero y Olivia en Miami: festejos, paseos y relax

El sentido adiós de María Becerra a Sol, la fanática que la conmovió con su historia: “El cielo ganó un ángel”

Nicki Nicole y Ángela Torres palpitan la edición 2026 de Popstars: “Es un honor estar en este lugar”

Evangelina Anderson le enseñó a Maxi López una exigente rutina de yoga: “Esto es cabeza, cuerpo y alma”

Michael Bublé en modo fan de la Scaloneta: el festejo familiar en Malta y el gesto que tuvo con sus hijos

INFOBAE AMÉRICA

Más de 1,000 nicaragüenses muertos en Estados Unidos desde 2019: calor extremo, autopistas y morgues que cobran por día mientras las familias juntan dinero

Más de 1,000 nicaragüenses muertos en Estados Unidos desde 2019: calor extremo, autopistas y morgues que cobran por día mientras las familias juntan dinero

Guatemala evalúa un proyecto REDD+ para ingresar a mercados de carbono

El Salvador ya completó la siembra de arroz y reporta 75% de avance en maíz, según gremial

Más de 750 personas fueron atendidas por diarreas diariamente en El Salvador, en lo que va del año

‘La Odisea’ de Christopher Nolan arrancó con elogios de la crítica y una meta millonaria de taquilla