Jannik Sinner vs. Novak Djokovic y Alexander Zverev vs. Arthur Fery: hora y dónde ver en vivo las semifinales de Wimbledon 2026

Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev y Arthur Fery protagonizarán las semifinales de Wimbledon 2026. Crédito: Agencias

El cuadro masculino de Wimbledon ingresa en zona de definiciones. Este viernes se resolverán los dos finalistas del tercer Grand Slam de la temporada en una jornada que reunirá al campeón defensor, a una leyenda del tenis, uno de los mejores jugadores del circuito y la gran revelación del torneo.

La acción en el Centre Court del All England Club empezará con el duelo entre el alemán Alexander Zverev (3° del mundo) y el británico Arthur Fery (114° del ranking ATP). A continuación, se jugará el partido más esperado del certamen: el italiano Jannik Sinner (1°) frente al serbio Novak Djokovic (8°).

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Alexander Zverev vs. Arthur Fery

El primer encuentro de la jornada está previsto para las 9:30 (hora de la Argentina) y uno de sus protagonistas será la sensación del torneo. Fery, que recibió una invitación para disputar el cuadro principal, arrancó el torneo fuera del Top 100 de la clasificación de varones y ya se aseguró un ascenso de 78 posiciones gracias a una campaña inolvidable.

Después de una sólida gira sobre césped, el jugador de 23 años eliminó en sets corridos en cuartos de final al italiano Flavio Cobolli, finalista de Roland Garros y uno de los 10 mejores del mundo, para convertirse en el primer británico en alcanzar las semifinales desde que lo lograra Cameron Norrie en 2022. Previamente había superado al bosnio Damir Dzumhur (105°), al finlandés Otto Virtanen (140°), al belga Zizou Bergs (37°) y al búlgaro Grigor Dimitrov (146°), todos ellos especialistas en pasto.

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Del otro lado estará Zverev, quien atraviesa el mejor Wimbledon de su carrera. Impulsado por su reciente éxito en Roland Garros, que significó el primer título de Grand Slam en su carrera, el alemán rompió una barrera histórica al superar por primera vez los cuartos de final del All England Club tras vencer al estadounidense Taylor Fritz, un rival que le había ganado los siete enfrentamientos anteriores.

Camino a las semis, y antes del triunfo sobre su principal verdugo en el circuito, el 3 del mundo había derrotado sucesivamente al belga Alexander Blockx (36°), al francés Valentin Royer (75°), al estadounidense Marcos Giron (92°) y al checo Jiri Lehecka (14°).

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Alexander Zverev y Arthur Fery se enfrentarán por primera vez en el circuito. Crédito: Agencias

Jannik Sinner vs. Novak Djokovic

Tras la finalización del primer cruce de semis, se enfrentarán el presente y la leyenda: Sinner vs. Djokovic. El italiano, actual número 1 del mundo y campeón defensor, volvió a instalarse entre los cuatro mejores del torneo y parece decidido a revalidar el título obtenido el año pasado en una final a cuatro sets frente al español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo y su principal competidor en el circuito, que no jugó en esta edición en la Catedral del Tenis (tampoco había participado de Roland Garros semanas antes) debido a una lesión en la muñeca derecha.

Sinner tuvo un estreno complicado frente al serbio Miomir Kecmanovic (50°), a quien derrotó en cinco sets en un partido lleno de tensión: sufrió una caída que encendió alarmas en un principio y terminó con el pie ensangrentado, mientras los fantasmas de su colapso en Roland Garros frente a Juan Manuel Cerúndolo rondaban por el aire de Londres.

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Sin embargo, Sinner elevó considerablemente su nivel y ganó todos sus partidos siguientes sin ceder un solo parcial: el portugués Nuno Borges (48°), el estadounidense Jenson Brooksby (81°), el japonés Shintaro Mochizuki (151°) y el alemán Jan-Lennard Struff (74°) -en ese orden- sufrieron el poderío del italiano.

Enfrente estará Djokovic, quien a los 39 años continúa desafiando el paso del tiempo. El serbio protagonizó uno de los partidos más intensos del torneo al superar en más de cinco horas al canadiense Felix Auger-Aliassime (número 4 del mundo) para clasificarse a una nueva semifinal en Wimbledon, donde ya levantó el trofeo en siete oportunidades.

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Solo Roger Federer, con ocho títulos, supera al balcánico en la historia del certamen. Nole ya lo pasó en cantidad de triunfos en el All England (suma 107 contra 105 del suizo) y ahora busca igualarlo en cantidad de títulos.

Novak Djokovic y Jannik Sinner, de nuevo cara a cara en Wimbledon (Crédito: REUTERS/Edgar Su)

Djokovic, además, buscará repetir la victoria que consiguió sobre el italiano en las semifinales del Australian Open a comienzos de este año. Antes de doblegar a Auger-Aliassime, en su camino a las semis había derrotado sucesivamente al chino Wu Yibing (102°), al griego Stefanos Tsitsipas (actual 87° y ex 3° del mundo), al francés Arthur Rinderknech (28°) y al ruso Roman Safiullin (132°).

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Ambos partidos podrán verse en vivo en Argentina a través de ESPN y de la plataforma de streaming Disney+, que transmiten íntegramente el torneo.