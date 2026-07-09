En plena era de la electrificación, un auto de ultralujo podría volver a un motor de alta cilindrada

Con la decisión de lanzar Century como marca de ultralujo de Toyota, el Century Coupé sería la versión elegida para un motor V12 en el mercado japonés.

Cuando empezaba la década y la industria automotriz mundial se vio empujada por las regulaciones europeas de emisiones y contaminación ambiental a migrar urgentemente al auto eléctrico, la única marca que decidió no dar ese brusco cambio de dirección fue Toyota.

Los argumentos de su presidente, Akio Toyoda, fueron entonces en dos direcciones. La primera era la crisis social por un alto nivel de desempleo que podría producir en la industria la desaparición de muchos fabricantes de componentes de motor de combustión. La segunda, que los autos eléctricos eran muy costosos y muchos usuarios se verían imposibilitados de acceder a esa tecnología, generando una brecha social injusta, en la que la marca no quería estar involucrada.

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En tan solo cinco años la realidad mostró que Toyoda tenía razón. La venta de autos 100% eléctricos tuvo un pico de demanda en 2023 y luego empezó a ralentizarse, y si bien sigue creciendo, la velocidad no es la esperada, por lo cual casi todas las automotrices tuvieron que desarmar proyectos o interrumpir otros y tomar el camino intermedio, el de los autos híbridos, para mantener la sustentabilidad del negocio.

Akio Toyoda presentó el concept car Toyota Century Coupé en el Salón de la movilidad de Japón. Ese modelo podría traer de regreso un motor V12 híbrido.

Toyota solo tiene un auto eléctrico, el bZ4X que acaba de llegar a Argentina para su comercialización, y tiene también una versión eléctrica de la exitosa pickup Hilux, que incluso ya se vende en algunos países de la región. En diciembre se conocerá la tecnología que tendrá la nueva generación de la camioneta mediana que comenzará a fabricarse en Zárate con una plataforma electrificada, que podría ser microhíbrida, híbrida convencional o enchufable.

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La apuesta a los pistones

Pero la apuesta por los motores de combustión como parte del ecosistema de movilidad sigue teniendo un lugar especial para la marca. Todo empezó con su fuerte apuesta por los autos híbridos allá por 1997, bajo la premisa de reducir las emisiones de los autos con motores de combustión al combinarlos con un pequeño motor eléctrico que actúe en las instancias de mayor consumo de gasolina, es decir al arrancar desde cero.

Toyota ya dio el primer paso este año al presentar el Toyota GR GT, un súper deportivo que tiene un motor híbrido V8 de 650 CV.

Sin embargo, cuando el mundo del automóvil tomó la decisión de cambiar el rumbo hacia los autos completamente eléctricos, Toyota nuevamente se opuso, explicando que era preferible no usar una gran batería que le permita a un solo auto eléctrico generar cero emisiones, sino distribuir esa misma cantidad de litio en 50 baterías pequeñas que sean capaces de reducir las emisiones de 50 autos convencionales en un 40% cada uno.

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Ahora van por más. Primero develaron el nuevo Toyota GR GT, presentado oficialmente en marzo de este año como la máxima expresión deportiva que tendrá la marca cuando empiece producirse en edición limitada en 2027. Este auto tendrá un sistema híbrido inédito para la marca, que combinará un motor V8 biturbo de 4.0 litros con una asistencia eléctrica que le permitirá llevar la potencia hasta los 650 CV con un torque de 850 Nm.

Pero parece que las cosas no quedarán en el V8, porque existe la idea de revivir uno de los motores más sofisticados que Toyota fabricó 30 años atrás, el V12 de 5 litros, que podría ser el impulsor para un vehículo igualmente especial, el nuevo Century Coupé 2027, del que por el momento solo se conoce la versión conceptual presentada en el último Salón de la movilidad de Japón.

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El Toyota Century sedán de 1997 tenía el motor V12 de 5 litros que hizo famoso al auto como una limusina de lujo en Japón.

El motor V12 equipó ya a la limusina Toyota Century entre 1997 y 2017, y que se destacó por su entrega suave de la potencia y baja rumorosidad, ideal para autos de lujo como pueden ser un Rolls-Royce o un Bentley.

Con la decisión de lanzar a Century como una marca propia de ultralujo, Toyota estaría desarrollando un nuevo motor V12 de 6.0 litros para equipar al Century Coupé, que no es un auto similar a su antecesor sino un SUV coupé. Así lo reportó Magazine X, una publicación japonesa especializada en la industria automotriz esta semana.

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Además, el motor no tendría dependencia exclusiva de potencia térmica, ya que contará con la asistencia de dos turbocompresores y un sistema híbrido enchufable que le dará tracción integral. Aunque por el momento se trata solo de especulaciones, ese V12 podría alcanzar una potencia cercana a los 800 CV.