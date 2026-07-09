Cabito habló de su presente alejado de la radio y cómo quedó su vínculo con Matías Martin: “No me lo crucé más”

La historia de Cabito Massa Alcántara en los medios atraviesa diferentes etapas que marcaron no solo su identidad profesional, sino también la percepción que el público construyó a su alrededor. Su voz, reconocible y cargada de ironía y humor, se convirtió en compañía habitual para quienes, durante años, consumieron radio y televisión argentina.

El propio Cabito, en charla con el ciclo Infobae a las Nueve, de Infobae en vivo, recuerda que su recorrido comenzó lejos del micrófono. “Estudié publicidad, estudié cine”, relata, y agrega una definición sobre su formación: “Estudiar publicidad es como ser un océano de un centímetro de profundidad”. Su camino académico incluyó sociología, psicología, economía e historia del arte, lo que, según él, le permitió desarrollar una mirada amplia y diversa sobre el mundo de la comunicación.

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Antes de ser conocido por su labor en la radio, se desempeñó como publicista y mantuvo un contacto temprano con el universo gastronómico. Durante los años 90, aunque su ocupación principal era la publicidad, ya se sentía atraído por las cocinas y la movida de los restaurantes porteños, en una época en la que descubrir sabores y lugares exigía curiosidad y cierta “información privilegiada”.

El salto definitivo a los medios se dio cuando decidió dejar atrás su carrera anterior para apostar por la radio. “Yo fui publicista y un día largué todo para hacer radio en Rock & Pop los sábados a las seis de la mañana”, cuenta. Aquella apuesta implicó, según sus palabras, varios años de esfuerzo y sacrificios económicos, pero el deseo de comunicar y de formar parte de ese mundo pesó más que cualquier otra cosa.

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Ayer compinches, hoy ex amigos: Cabito, Matias Martin y Diego Ripoll (Foto: Instagram)

Su llegada a Basta de todo significó un punto de inflexión. El programa, que se mantuvo veinte años al aire en Radio Metro, logró instalarse como un clásico que acompañó a varias generaciones. Sobre el formato y el estilo, Cabito señala: “Éramos tres boludos alegres, pero había una química ahí que sucedía, que a veces pasa, a veces no pasa. No es porque éramos mejores ni peores”. La dinámica entre los integrantes, lejos de ser solo entretenimiento superficial, incluía preparación profesional: “Nos tomábamos en serio, nos reíamos todo el tiempo, pero había momentos serios. Venía un actor por una película, nosotros en la semana íbamos a una salita así a ver la película para hablar con el actor. Venía un escritor y leíamos un poco el libro antes de hacer la nota”.

En la construcción de su vínculo con la audiencia, Cabito destaca la complicidad y la familiaridad que genera la radio: “Vos eras el cuarto en la mesa… entonces como un amigo tuyo. Yo a veces te parecía un genio, a veces un estúpido. Y a veces tenías ganas de cargarme como te pasa con un amigo y yo entiendo ese sentimiento de la gente”.

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La transformación de los medios y los cambios en los consumos culturales son temas recurrentes en su reflexión. Observa que el sentido del humor también se modificó con el tiempo: “Yo podía decir una barbaridad sin decirte una barbaridad… nunca utilizaba la palabra que te sugería por distintas metáforas. Pero yo sabía que si había un chico escuchando, no sabía lo que yo estaba hablando”. Advierte que la literalidad ganó terreno en los nuevos formatos, especialmente en el streaming y la comunicación digital, donde se perdió parte del doble sentido que caracterizaba a su generación.

La radio de hoy, según su mirada, poco tiene que ver con aquella que lo vio crecer profesionalmente. “La radio, la que yo hice, no existe más. Es como volver a un lugar o volver con una exnovia, no va a ser la misma”, afirma. El propio consumo de la audiencia cambió: “Antes la radio era otra cosa. Cuando yo por algo no estaba en el programa, porque iba a hacer una nota o tenía que irme antes al médico por lo que fuera y paraba en un semáforo, era un eco todos los autos. No pasa más”.

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Cabito se inició en la radio en la Rock And Pop

A fines de 2018, la noticia de la salida de Cabito de Basta de todo sorprendió a oyentes y colegas. La decisión de apartarlo del ciclo, tomada por su principal figiura, Matías Martin, marcó el inicio de un distanciamiento que tuvo repercusión pública. Martin, al referirse al hecho, manifestó en su momento: “Siento que lo que queda instalado como visión general es: ‘Lo echaron porque está enfermo, ahora no les sirve’, ‘Lo abandonaron en su peor momento unos amigos a los que les dio todo’. Y esa visión me parece muy injusta, dolorosa y me obliga a defenderme porque me siento atacado”.

Martin ubicó el origen del conflicto en 2015: “El estado de deterioro y abandono se hizo insostenible”. Según sus palabras, intentaron ayudarlo, pero “no es fácil porque no se deja; y entonces, se enojaba”.

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Desde la perspectiva de Cabito, la relación con Martin y el desenlace de su salida se parece al final de una pareja: “Yo siento que fuimos… somos un exmatrimonio. Hubo mucho amor y hay cariño y es como un matrimonio. Viste cuando te separás con hijos y decís: ‘Fracasé’. No, no fracasaste. Estuviste veinte años juntos y construyeron una historia. No lo podés leer como un fracaso”.

Durante la charla, reconoce que no volvió a cruzarse con Martin, aunque estuvieron cerca: “No me lo crucé más a Matías. La última vez que estuvimos más o menos cerca, fue en un teatro, creo que Escuela de Rock, pero el teatro es gigante, él estaba en una punta, yo en la otra y no nos cruzamos", aunque sostiene: “Te lo firmo con sangre, sin saber qué opina él, que si nos cruzamos nos saludamos con afecto y con cariño”.

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Tras alejarse de los medios, Cabito se centró en su rol como empresario gastronómico

Respecto de las razones del conflicto, evita reducirlo a una sola causa y prefiere una visión compleja: “Yo creo que tengo el cien por ciento de la razón y estoy seguro que Matías cree que tiene el cien por ciento de la razón. ¿Quién tiene la razón? Ninguno de los dos. Un poco y un poco seguramente”.

La salida de Basta de todo significó un quiebre personal y profesional para ambos. Para Cabito, el desafío fue reconstruir su identidad fuera de un espacio que había marcado su vida durante dos décadas. “Yo creí que no había vida después de Basta y… recontra. Yo pensé que todo el mundo hablaba de Basta y no todo el mundo hablaba”.

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Después de su paso por los medios, volcó su energía al mundo de la gastronomía. Actualmente, gestiona seis restaurantes y se prepara para inaugurar un séptimo. La pasión por la cocina, lejos de ser nueva, viene de su adolescencia y de sus primeras incursiones en la movida gastronómica porteña. “Siempre coqueteé con la cocina. Cuando era chico cocinaba… yo era publicista, pero me metía en las cocinas. Íbamos a buscar un restaurant que no era alguien en TikTok diciéndote: ‘Vení acá, que está buenísimo’. Había que estar muy en la movida de restaurant, descubriendo sabores”.

Según detalló, el trabajo en un restaurante guarda cierta continuidad con lo que hacía en la radio: “Era un poco laburar para otro, para que pases un gran momento y de alguna manera ser honorable respecto a la definición de… a mí me gusta tipo el título de lo que sos. Bueno, sos periodista, honrá ser periodista. Restaurant, honrá la palabra restaurant, que significa restaurar. Significa que vos cuando vengas a mi restaurant o al restaurant de cualquiera, te tenés que ir mucho mejor de lo que entraste”.

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Cabito junto con el chef Roberto Ottini

Entre sus proyectos se destacan “Mondongo y Coliflor”, un bodegón de barrio en Parque Chacabuco con más de 120 años de historia, y “Casa Bellucci”, con noventa años. Él se involucra en la restauración de estos espacios, resaltando el valor de lo histórico y la memoria en la experiencia gastronómica.

En el plano personal, la reinvención también incluyó nuevos comienzos. Recientemente se casó y rememora con humor sus famosas fiestas de cumpleaños, que llegaron a convocar a numerosas figuras del ambiente artístico. Con la misma sinceridad con la que evalúa el pasado y el presente, afirma que cambió de etapa varias veces, siempre guiado por el deseo y la curiosidad.

La vida después de Basta de todo no fue un fracaso, sino una transformación profunda, en la que el sentido de comunidad, la memoria y el oficio siguen siendo el hilo conductor de su historia.

Cabito vive un presente marecado por los seis restaurantes que tiene, y pensando en la septima apertura

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