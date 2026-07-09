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La AFA presentará su modelo de gestión comercial durante un evento en Kansas City

El encuentro, llamado “AFA Global Expansion”, será encabezado por Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la entidad. Los detalles

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AFA Global Expansion
El evento se desarrollará en Kansas City

En la previa de un nuevo partido de la selección argentina, Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la AFA será uno de los protagonistas de un encuentro que reunirá a empresarios, dirigentes deportivos y autoridades de Kansas City, una de las sedes del Mundial 2026. La entidad que rige los destinos del fútbol argentino buscará mostrar cómo el campeón del mundo también se convirtió en una referencia fuera de la cancha.

Mientras el entrenador Lionel Scaloni define los últimos detalles del equipo que saldrá al campo de juego para enfrentar a Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo, la Asociación del Fútbol Argentino también disputa otro partido. Uno que no se juega con la pelota, sino con la gestión, el desarrollo de nuevos mercados y el crecimiento de una marca que en los últimos años logró posicionarse a nivel mundial de la mano de Petersen y se transformó en un caso de referencia dentro de la industria del deporte.

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Este jueves, Petersen, encabezará el encuentro “AFA Global Expansion”, organizado junto a la Kansas City Chamber, una actividad que reunirá a autoridades gubernamentales, empresarios y referentes del deporte en una ciudad que viene teniendo un papel central durante el Mundial.

La jornada se llevará a cabo en la histórica Union Station y contará con la presencia del presidente y CEO de la Kansas City Chamber, Joe Reardon; la alcaldesa de Kansas City, Kansas, Christal Watson; el alcalde de Kansas City, Missouri, Lucas Quinton; y la presidenta y CEO de la KC Sports Commission, Kathy Nelson, entre otros dirigentes y ejecutivos.

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AFA Global Expansion
El encuentro será encabezado por Leandro Petersen y contará con la presencia de empresarios, dirigentes deportivos y autoridades de Kansas City

La elección de Kansas City no es casual. Además de recibir a la selección argentina en una nueva presentación, la ciudad, una de las sedes del Mundial, ya trabaja para consolidarse como uno de los principales polos deportivos de Estados Unidos. En ese escenario, la AFA aprovechará la enorme expectativa que genera el campeón del mundo para fortalecer vínculos institucionales y comerciales con actores estratégicos de la región.

Durante su exposición, Petersen repasará el camino que llevó a la AFA a expandir su marca por todo el mundo desde 2018. A través de acuerdos comerciales, academias internacionales y alianzas estratégicas con empresas líderes, la Asociación convirtió a la Selección en una de las marcas deportivas con mayor crecimiento global, acompañando con gestión el éxito que el equipo de Lionel Scaloni consiguió dentro de la cancha.

Ese crecimiento también quedó reflejado durante este Mundial. En apenas unas semanas, la AFA incorporó seis nuevos socios comerciales internacionales: Kalshi, Migu, Double Eagle, Winna, Airbnb y LBank, acuerdos que continúan fortaleciendo un proyecto que ya tiene presencia en América, Europa, Asia y Medio Oriente.

La estrategia comercial impulsada por Petersen acompaña el momento futbolístico de la Selección. Mientras el equipo mantiene su protagonismo entre las principales potencias del fútbol mundial, la AFA continúa ampliando su presencia internacional, desarrollando nuevas academias, generando experiencias para patrocinadores y consolidando relaciones con compañías de alcance global.

El encuentro en Kansas City representa un nuevo paso dentro de ese proceso. A horas de que la pelota vuelva a rodar para la selección argentina, la AFA también saldrá a jugar su propio partido: seguir posicionando al fútbol argentino como una de las marcas deportivas más fuertes del mundo, demostrando que el liderazgo del campeón del mundo también se construye fuera de la cancha.

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