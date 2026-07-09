El Salvador

“Me siento en casa”: Salvadoreña regresa a Estados Unidos tras autodeportarse por caso de trata de personas

Amparada por la decisión de un juez federal que protege a los solicitantes de visas por trata de personas (Visa T), Yessenia Ruano regresó a Milwaukee dispuesta a retomar su vida y convertirse en maestra

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La salvadoreña Yessenia Ruano priorizó la educación y bienestar de sus hijas al acatar el fallo federal que ordenó su retorno a los Estados Unidos (Cortesía: N+ Univision).
La salvadoreña Yessenia Ruano priorizó la educación y bienestar de sus hijas al acatar el fallo federal que ordenó su retorno a los Estados Unidos (Cortesía: N+ Univision).

El bullicio habitual del aeropuerto se disolvió en un estallido de aplausos, llanto y abrazos contenidos durante más de un año. El día 7 de julio de 2026, con las maletas cargadas de una mezcla de alivio y nostalgia, la inmigrante salvadoreña Yessenia Ruano volvió a pisar el suelo que considera su hogar: los Estados Unidos.

Después de catorce meses de un exilio forzado que ella misma tuvo que elegir para proteger a su familia, el reencuentro con la comunidad de Milwaukee no solo marcó el fin de una pesadilla, sino el inicio de un capítulo donde la justicia, aunque incompleta, finalmente tocó a su puerta.

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“Es como un sueño hecho realidad y le doy gracias a Dios primeramente por hacer esto posible. Es como que me siento en casa”, confesó Yessenia con la voz entrecortada, asimilando apenas el impacto de haber cruzado la terminal aérea no como una fugitiva de la deportación, sino como una mujer amparada por la ley.

A su lado, sus dos hijas gemelas de diez años, ciudadanas estadounidenses, miraban el entorno con una mezcla de asombro y familiaridad recuperada. El recibimiento fue abrumador. Rostros conocidos de la Escuela ALBA, el centro educativo público bilingüe donde Yessenia trabajó durante años como asistente de maestra, se congregaron para darle la bienvenida que las leyes migratorias le habían negado en el pasado.

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Tras un año de haberse autodeportado, la maestra salvadoreña Yessenia Ruano regresa a Estados Unidos con sus dos hijas gracias a un fallo judicial. Conoce su emotiva historia de reencuentro y los desafíos que aún enfrenta.

En mayo de 2025, la presión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se había vuelto insostenible. A pesar de que Yessenia tenía un trámite activo para obtener la Visa T, un visado humanitario otorgado a víctimas de trata de personas, las autoridades migratorias endurecieron sus políticas de supervisión.

Ante la inminente amenaza de ser arrestada y recluida en un centro de detención, lo que habría significado una separación abrupta y traumática de sus hijas menores de edad, Yessenia tomó una de las decisiones más desgarradoras que puede enfrentar una madre: la autodeportación.

La familia entera se trasladó a El Salvador, un país que para sus hijas era un territorio completamente desconocido y para Yessenia, un pasado que ya no le pertenecía. El choque cultural, el confinamiento en una vivienda precaria y la interrupción de la educación de las niñas marcaron catorce meses de resistencia silenciosa. Sin embargo, en los tribunales estadounidenses se gestaba una batalla legal decisiva.

Un juez federal, al evaluar una demanda colectiva que cuestionaba las agresivas tácticas de deportación del gobierno contra inmigrantes con solicitudes humanitarias vigentes, emitió un fallo histórico.

Tras un año de incertidumbre, la familia salvadoreña celebró en junio la decisión judicial que les permite retornar a EE. UU.

Una felicidad a medias

A pesar de la victoria jurídica, la felicidad en el hogar de los Ruano está incompleta. El fallo del juez federal, sumamente específico en sus alcances técnicos, solo amparó de forma directa a Yessenia y a sus hijas ciudadanas. Miguel, su esposo y el pilar que la sostuvo durante el difícil año de destierro en El Salvador, no fue incluido en la orden de retorno inmediato. Su estatus legal dependía de su condición de beneficiario colateral, un vacío legal que lo obligó a quedarse atrás en el aeropuerto de San Salvador.

Lejos de rendirse ante este nuevo obstáculo, Yessenia ya ha tomado cartas en el asunto. De la mano de sus abogados, ha presentado una petición formal ante las autoridades de inmigración solicitando de manera urgente que Miguel pueda unirse a ellas en los Estados Unidos.

Tras un año de haber sido deportada a El Salvador, la maestra Yessenia Ruano y sus hijas regresan a Estados Unidos gracias a un fallo judicial. Sin embargo, su alegría no es completa, ya que su esposo y padre de las niñas tuvo que permanecer en El Salvador.

El retorno a Milwaukee representa un triunfo, pero no el fin de la batalla. Yessenia es plenamente consciente de que regresar no significa haber obtenido la residencia automática y que el laberinto legal del ajuste de estatus sigue vigente.

Las autoridades y sus antiguos compañeros de la Escuela ALBA ya le han comunicado que tiene las puertas completamente abiertas para reincorporarse a su antiguo puesto. Pero esta vez, el objetivo de Yessenia es más ambicioso: inspirada por el proceso legal que la obligó a madurar y a defender sus derechos, se ha propuesto iniciar su certificación oficial para dejar de ser asistente y convertirse, finalmente, en una maestra titular.

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