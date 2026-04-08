Ciencia

Un aliado silencioso: el árbol de nuez pecán y su rol en la salud y el bienestar

Su plantación en hospitales porteños se amplía y suma talleres terapéuticos que acompañan la recuperación de los pacientes

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Primer plano de varias nueces pecán en sus cáscaras que se abren, colgando de una rama con hojas verdes, bajo luz natural difusa.
El árbol de pecán mejora la calidad del aire hospitalario mediante la captura de carbono y la producción de oxígeno en la Ciudad de Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

Considerado un puente natural entre el ambiente y la salud pública, el árbol de nuez pecán despliega una doble función: purifica el aire al capturar carbono, libera oxígeno y, al mismo tiempo, regala frutos de alto valor nutricional. Su reciente presencia en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires no solo transforma el paisaje, sino que enciende una estrategia integral para mejorar la calidad de vida desde la raíz misma del entorno terapéutico.

La historia comenzó en diciembre, cuando el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez se transformó en el escenario de la primera plantación que sembró futuro y esperanza. Desde entonces, la propuesta se expandió a otros centros de salud, donde cada ejemplar de pecán plantado se vuelve símbolo de aire más limpio, de alimento saludable y de una nueva oportunidad para quienes atraviesan procesos de rehabilitación psicosocial.

Lo que empezó con 30 árboles en el Gutiérrez hoy expande sus raíces hacia los hospitales Alvear, Borda y Moyano. Allí, la suma de voluntades entre equipos profesionales y autoridades sanitarias busca dejar una huella duradera en la Ciudad: espacios verdes que sean reserva alimenticia, legado ambiental y testimonio vivo de que el bienestar puede florecer incluso en los lugares más desafiantes.

Talleres terapéuticos enfocados en salud mental

Esta nueva etapa de plantaciones, impulsada por Abel Pintos y su productora Plan Divino, suma una dimensión transformadora: talleres terapéuticos desarrollados por el equipo de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de los procesos de rehabilitación en salud mental.

Árbol de pecán con denso follaje verde y frutos maduros visibles en sus ramas. Parte de un edificio con ventanas se distingue en el fondo superior derecho.
Las actividades de agricultura urbana con árboles de pecán en hospitales favorecen la rehabilitación psicosocial y la integración social de los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿De qué se trata? Actividades vinculadas a la agricultura, como el desarrollo de huertas comunitarias y el cuidado de las plantaciones, que promueven la participación activa de los pacientes, la generación de rutinas, el trabajo grupal y la construcción de autonomía.

De esta manera, sembrar y cuidar plantas en los jardines hospitalarios se integra al proceso de rehabilitación psicosocial, generando rutinas que fortalecen la autonomía y promueven la integración social. El trabajo colectivo en huertas busca además despertar habilidades grupales y permitir a los pacientes ver cómo el entorno se transforma bajo sus manos, convirtiendo al hospital en un espacio de oportunidades donde la naturaleza se vuelve aliada de la salud.

La presencia del pecán trasciende lo simbólico y se convierte en una acción concreta que transforma la vida cotidiana de quienes pasan por el hospital. Cada árbol plantado representa un compromiso con el bienestar a largo plazo, uniendo salud ambiental y alimentación consciente. Al plantar y cuidar estos árboles, pacientes, profesionales y vecinos dejan una marca duradera tanto en el entorno como en la comunidad.

En diciembre, Abel Pintos plantó 30 árboles de nuez pecán en los jardines del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires
En diciembre, Abel Pintos plantó 30 árboles de nuez pecán en los jardines del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires

Abel Pintos, uno de los impulsores de la propuesta, es justamente productor sustentable de nuez pecán y embajador de este fruto en el país. Al frente del proyecto “La Matera” en Mercedes, Buenos Aires, lidera una plantación de 12.000 ejemplares y extiende su apuesta productiva a Mendoza con cultivos de pistachos. Su emprendimiento impulsa el desarrollo de un cultivo en expansión, que hoy exporta cerca del 70% de la producción nacional y busca posicionar a la nuez pecán como un recurso estratégico en la alimentación y la economía argentina.

El árbol de pecán y el ambiente urbano

El pecán, árbol de porte majestuoso y vida extensa, se distingue por su capacidad de transformar el entorno urbano. Su copa generosa regala sombra, pero su verdadero aporte es invisible: captura carbono, libera oxígeno y se convierte en pulmón verde dentro de la ciudad. Al integrarse a hospitales, estos árboles no solo brindan un respiro a quienes transitan por sus pasillos, sino que también siembran biodiversidad y esperanza en el corazón del cemento.

La acción lleva la impronta de lo tangible: sumar naturaleza donde más se necesita y reconstruir el lazo entre las personas y su ambiente. Con el tiempo, la expectativa es que los pecanes no solo cambien la fisonomía hospitalaria, sino que ofrezcan alimento nutritivo y refuercen la salud ambiental y colectiva, entre ramas que crecen como símbolo de futuro.

Descubre por qué las nueces pecanas lideran el ranking de capacidad antioxidante (ORAC), superando incluso a los arándanos. Conoce sus beneficios para la salud cardiovascular, su valor nutricional por porción y cómo ayudan a neutralizar los radicales libres para prevenir el envejecimiento celular. Crédito: InfografíaIA
La nuez pecán es reconocida por su alto valor nutricional, aportando antioxidantes, grasas saludables, vitamina E, complejo B, zinc, manganeso y fibra (InfografíaIA)

El fruto de este árbol, la nuez pecán, es celebrado por su perfil nutricional: grasas saludables, antioxidantes, vitamina E y vitaminas del complejo B, junto a minerales esenciales como zinc, manganeso y fibra. Su consumo se asocia a una mejor salud cardiovascular y a un equilibrio energético que acompaña el bienestar diario.

La evidencia científica sostiene estos beneficios. Un estudio reciente en Estados Unidos reveló que incorporar 57 gramos diarios de nuez pecán puede reducir la apolipoproteína B, un marcador clave de riesgo cardiovascular, y mejorar el índice vinculado a la resistencia a la insulina.

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