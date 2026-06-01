Ciencia

Mundial 2026: qué vacunas recomiendan aplicarse antes de viajar a Estados Unidos, México y Canadá

La reaparición de enfermedades y la caída en las tasas de vacunación en América obligan a quienes planean viajar al Mundial 2026 a reforzar la prevención

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El sistema de salud argentino ofrece vacunas gratuitas y un calendario nacional robusto, accesible para los viajeros antes del Mundial 2026

Viajar al Mundial 2026 requerirá especial atención a vacunación y medidas preventivas frente al resurgimiento de enfermedades como el sarampión en Estados Unidos, México y Canadá. Las tasas de vacunación disminuyeron en la región, lo que aumenta la importancia de preparar a cada viajero con esquemas completos, hábitos de auto-cuidado y recursos sanitarios adecuados.

Quienes planean asistir al Mundial 2026 deben priorizar la vacunación, especialmente contra el sarampión. La periodista especializada en Ciencia y Salud, Daniela Blanco explicó en Infobae en Vivo Al Mediodía que en Estados Unidos, México y Canadá hubo reaparición de la enfermedad.

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En esta misma línea remarcó que la caída de las tasas de vacunación impactó en esos tres países y en Sudamérica. En Argentina también hubo una baja en la cobertura y reaparecieron enfermedades como el sarampión y la tos convulsa.

La especialista sumó dos vacunas para quienes viajen al Mundial: gripe y covid. Según detalló, el traslado aéreo aumenta la exposición a virus respiratorios. En ese punto, citó al genetista Jorge Dotto para explicar que el avión representa un espacio de alta circulación viral. Además, recordó que algunas aerolíneas volvieron a sugerir el uso de barbijo durante los vuelos.

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Primer plano de una enfermera con guantes blancos administrando una vacuna en el brazo de una persona con la camiseta de la Selección Argentina. Al fondo, una valija abierta.
Las autoridades sanitarias recomiendan que los viajeros al Mundial 2026 completen esquemas de vacunación contra sarampión, gripe y covid (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué medidas sanitarias conviene tomar durante el viaje

La prevención no se limita a las vacunas. En este sentido, Blanco recomendó estudiar las condiciones sanitarias del lugar de destino antes de viajar. Entre los puntos centrales mencionó el acceso a agua segura y la disponibilidad de servicios médicos.

Tenemos que ir por agua segura”, afirmó al describir los problemas gastrointestinales que suelen aparecer en temporadas turísticas. Blanco recordó que todos los años aumentan los casos de diarreas por consumo de agua contaminada en destinos turísticos de la región.

Otra de las recomendaciones incluyó el armado de un botiquín básico para el viaje. La periodista aconsejó llevar alcohol en gel, vendas, curitas y medicamentos de uso habitual. También insistió en la importancia del lavado frecuente de manos.

En relación con los virus respiratorios, Blanco defendió el uso de barbijo en lugares cerrados y con aglomeraciones. “El barbijo y el lavado de manos son dos medidas muy baratas y muy accesibles”, indicó.

Primer plano de una enfermera con guantes azules inyectando una vacuna en el brazo de un hombre, con un póster del Mundial FIFA 2026 en el fondo.
La baja en las tasas de vacunación en América incrementa el riesgo de enfermedades como el sarampión durante el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La periodista reconoció que muchas personas abandonaron el uso de barbijo después de la pandemia. Sin embargo, sostuvo que la protección resulta útil en aviones, aeropuertos y lugares cerrados durante el invierno. Y aclaró que los barbijos descartables ofrecen mayor protección que los reutilizables de tela.

Además de las vacunas contra sarampión, gripe y covid, la periodista mencionó la vacuna contra el HPV para adolescentes y las dosis contra dengue para viajeros que se trasladen a regiones con circulación viral. Blanco destacó el desarrollo argentino de la vacuna ARVAC contra covid. “Las vacunas en Argentina son gratuitas, están disponibles y hay un calendario nacional de vacunación solvente y robusto”, concluyó.

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