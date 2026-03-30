Ciencia

Un estudio documenta cómo la mala alimentación afecta la salud cardíaca: claves para prevenir enfermedades

Por primera vez, un análisis incluyó datos de 204 países y examinó factores alimentarios para medir el peso real de la dieta sobre el funcionamiento del corazón. Qué detectaron y cuáles son las recomendaciones

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Un hombre y una mujer embarazada sentados a una mesa de madera comiendo hamburguesas, cada uno con un vaso de gaseosa de cola y un plato blanco.
Un estudio publicado en Nature Medicine revela que 4,06 millones de muertes por cardiopatía isquémica estuvieron vinculadas a una mala alimentación durante 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mesa bien servida no implica una buena salud necesariamente. Un nuevo estudio, que fue publicado en la revista Nature Medicine, demostró que la mala calidad de la alimentación estuvo relacionada con aproximadamente 4,06 millones de muertes por cardiopatía isquémica -que puede producir infarto- en el mundo durante 2023.

La investigación fue liderada por científicos de Corea del Sur junto con el Instituto de Evaluación y Métricas de la Salud de la Universidad de Washington y la Iniciativa Enfermedad Cardiovascular del Instituto Broad, que depende del MIT y la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos.

Confirmaron que cuando la alimentación de las personas es baja en el consumo de nueces, semillas, granos integrales y frutas, pero abunda el de sodio, el riesgo de cardiopatía isquémica aumenta de manera importante.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación internacional señala que una dieta baja en nueces, semillas, granos integrales y frutas eleva significativamente el riesgo cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corazón resulta especialmente vulnerable cuando faltan esos alimentos protectores y predominan los productos ultraprocesados en la dieta diaria.

El impacto es tan grande que la enfermedad cardiovascular sigue liderando las causas de muerte a nivel global. El análisis también mostró que el daño afecta a hombres y mujeres de manera similar.

La comida y el corazón: un vínculo que pesa

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La prevalencia de productos ultraprocesados y alto consumo de sodio en la dieta diaria contribuye a la enfermedad cardíaca en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cardiopatía isquémica es una enfermedad que ocurre cuando el corazón recibe menos sangre de la que necesita debido a la obstrucción de las arterias coronarias. Este problema puede llevar a un infarto agudo de miocardio o ataque al corazón.

Los investigadores intentaron estudiar la persistencia de la cardiopatía isquémica. Aunque la cantidad de alimentos disponibles creció, la calidad nutricional no avanzó igual de rápido en el mundo.

Señalaron que hubo investigaciones anteriores que se centraron en ingredientes aislados o en países ricos y dejaron afuera a la mayoría de la población mundial.

Sal fina y rodajas de papa preparadas en la encimera, listas para cocinar, ilustran los elementos básicos de la cocina saludable. Estos productos, esenciales para la dieta, enfatizan el valor de la simplicidad en la preparación de alimentos nutritivos y accesibles. Palabras clave: cocina saludable, dieta, elementos básicos, preparación de alimentos, productos esenciales, simplicidad, alimentos nutritivos, accesibilidad, sal y papa, valor nutricional. (Imagen ilustrativa Infobae)
El consumo elevado de sodio se asocia con un mayor riesgo de cardiopatía isquémica a nivel global, según el estudio en Nature Medicine (Imagen ilustrativa Infobae)

El equipo buscó entonces ponerle cifras concretas al problema y ofrecer herramientas para que cada país diseñe políticas más efectivas. Para eso analizaron datos de más de 200 países y regiones.

Se estudiaron 13 factores clave de la alimentación y se calculó cuántas muertes y años de vida perdidos están asociados a una dieta pobre.

Así, el estudio pudo identificar con precisión cuáles alimentos protegen más y cuáles elevan el riesgo. Esta visión global permitió entender mejor qué falla y en qué lugares.

Un mapa mundial de comida y riesgo cardíaco

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Desde 1990, las muertes globales por cardiopatía isquémica aumentaron un 41,59% a pesar de una tasa menor, debido al envejecimiento poblacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo reunió datos sobre consumo alimentario, ventas y registros de salud de 204 países, al usar una herramienta estadística que permite comparar estudios distintos. De esa manera, lograron una radiografía precisa de la dieta global y su impacto en el corazón.

El análisis detalló el efecto del bajo consumo de frutas, verduras, granos integrales, nueces, semillas, legumbres y pescado y del alto consumo de sodio, carnes procesadas y bebidas azucaradas.

Detectaron que las personas de 75 años y más experimentaron la mayor carga de cardiopatía isquémica atribuible a la dieta. Es decir, los mayores de 70 años son los más afectados, pero el riesgo también existe para todos los adultos.

Comida procesada, varices en las piernas, efecto de la dieta, alimentos grasos, problemas circulatorios, salud cardiovascular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo frecuente de productos ultraprocesados, como carnes procesadas y bebidas azucaradas, se asocia con un mayor riesgo de cardiopatía isquémica y otras enfermedades cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2023, la alimentación inadecuada causó 4,06 millones de muertes por cardiopatía isquémica y casi 97 millones de años de vida perdidos ajustados por discapacidad.

Aunque la tasa bajó, el número total de muertes creció un 41,59% desde 1990, debido al envejecimiento y al aumento de la población.

En los países con menos recursos, la falta de alimentos saludables representó el mayor problema. En los países con más recursos, el exceso de productos poco nutritivos elevó el riesgo.

Cambiar la alimentación, cambiar el destino

una persona come un plato de ensalada de palta - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los investigadores proponen políticas públicas para mejorar la producción, acceso y educación sobre alimentos nutritivos como clave para prevenir enfermedades cardíacas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el análisis de los resultados, los investigadores recomendaron políticas públicas que aseguren acceso a alimentos nutritivos y educación alimentaria.

Sugirieron que “los riesgos dietéticos, por ser modificables y estar fuertemente ligados a enfermedades no transmisibles, requieren enfoques de políticas integrales”. Mejorar la producción y la distribución de alimentos resulta clave para una nutrición más segura.

Reconocieron que aún faltan datos de algunos países y que es difícil medir con exactitud el consumo real.

Pero la conclusión es clara: cuidar la alimentación diaria puede evitar millones de muertes y años de vida perdidos. Así, el riesgo de enfermedad cardíaca baja y la salud gana espacio en todas las mesas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Mejorar la dieta diaria puede salvar millones de vidas en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae, Ariel Kraselnik, médico cardiólogo, profesor, investigador, director del posgrado de Nutrición Basada en Plantas de la Universidad Nacional de Rosario y miembro del Consejo de Prevención de la Sociedad Argentina de Cardiología, valoró el estudio publicado en Nature Medicine.

“El nuevo estudio confirma lo que ya muestran numerosas investigaciones: una alimentación rica en nueces, frutas, verduras, legumbres y granos enteros reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular y favorece una vida más saludable”, dijo.

Resaltó que los patrones alimentarios donde predominan esos alimentos se asocian con menor mortalidad y menos enfermedades crónicas.

Advirtió que el consumo de bebidas azucaradas y carnes procesadas, como fiambres y embutidos, resulta perjudicial y lo ideal sería evitarlo por completo.

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Evitar bebidas azucaradas y carnes procesadas ayuda a prevenir enfermedades del corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es interesante que el estudio propone metas claras, como 350 gramos diarios de frutas y de vegetales, 200 gramos de granos enteros, y 25 a 30 gramos de nueces y semillas”, opinó.

Kraselnik aconsejó que se debería tener en cuenta que las dietas basadas en vegetales, con alta fibra y bajo consumo de grasas saturadas, sodio y carnes procesadas, son las más efectivas para cuidar la salud y prevenir enfermedades.

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