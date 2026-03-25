Ciencia

Descubren un indicador clave que podría facilitar el diagnóstico temprano de Parkinson y demencia

En un estudio, la presencia de una proteína específica en el sistema nervioso central resultó útil para diferenciar enfermedades neurodegenerativas

Guardar
Un biomarcador basado en DOPA
Un biomarcador basado en DOPA descarboxilasa permite distinguir entre Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy y Alzheimer en fases tempranas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Científicos lograron un avance clave para distinguir con precisión la enfermedad de Parkinson y la demencia con cuerpos de Lewy. Se trata de un biomarcador, es decir, un indicador biológico que se emplea para medir y analizar procesos corporales normales.

Este dato podría abrir la puerta a un diagnóstico temprano y confiable de dos de los trastornos neurodegenerativos más complejos, según una investigación publicada en Nature Medicine.

La innovación se basa en la medición de la proteína DOPA descarboxilasa en el cerebro, que cumple un papel esencial en la síntesis de dopamina. Investigadores han demostrado que la concentración de esta proteína es significativamente mayor en pacientes con enfermedad de Parkinson o demencia con cuerpos de Lewy que en aquellos que sufren la enfermedad de Alzheimer, lo que proporciona una especificidad diagnóstica inédita.

Los estudios fueron liderados por la Dra. Katharina Bolsewig y la profesora Charlotte Teunissen del Laboratorio de Neuroquímica del UMC de Ámsterdam —con la colaboración central del profesor Sebastiaan Engelborghs, catedrático de la Vrije Universiteit Brussel y jefe de Neurología en UZ Brussel.

“Un nuevo biomarcador en el líquido cefalorraquídeo mejora el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson y la demencia con cuerpos de Lewy”, titularon en un comunicado institucional.

Los ensayos clínicos realizados por el consorcio revelan que los valores de DOPA descarboxilasa en el líquido cefalorraquídeo alcanzan hasta dos veces y media los de sujetos control sanos. El líquido cefalorraquídeo es una sustancia que circula alrededor y en el interior del cerebro y la médula espinal con la función de proteger ante lesiones.

La nueva prueba diagnóstica mide
La nueva prueba diagnóstica mide los niveles de DOPA descarboxilasa en el líquido cefalorraquídeo con una sensibilidad que supera a los marcadores tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este resultado no solo se distancia cuantitativamente de las mediciones en la población general, sino que también permite diferenciar entre distintas patologías neurodegenerativas asociadas a la demencia por alteraciones proteicas en el cerebro.

Engelborghs enfatiza: “La importancia de este descubrimiento para la práctica clínica es considerable, ya que la demencia con cuerpos de Lewy suele ser difícil de diagnosticar correctamente en la actualidad. Debido a la gran similitud de los síntomas con otras formas de demencia, los pacientes suelen recibir diagnósticos erróneos. Un diagnóstico erróneo puede derivar en tratamientos menos eficaces o, en algunos casos, perjudiciales. El nuevo método de medición proporciona a los médicos una herramienta objetiva para determinar el curso de acción adecuado en una fase temprana”.

La utilidad clínica del nuevo biomarcador queda establecida en el desarrollo de dos pruebas de laboratorio de alta sensibilidad, capaces de registrar la presencia y los niveles de DOPA descarboxilasa en el líquido cefalorraquídeo. Este avance no solo facilita la identificación temprana, sino que —según el equipo— la mayor concentración detectada correlaciona de forma directa con el grado de alteraciones patológicas en el cerebro, reforzando el valor diagnóstico y biológico de la prueba.

La publicación firmada por un equipo internacional plantea que la prueba contribuirá a determinar el rumbo terapéutico con mayor objetividad y en fases iniciales de la progresión de estos trastornos. El profesor Engelborghs resume el impacto: “Esta publicación acerca un biomarcador crucial al paciente, precisamente en casos donde el diagnóstico aún se asocia con demasiada frecuencia a la incertidumbre”.

La concentración elevada de DOPA
La concentración elevada de DOPA descarboxilasa en el cerebro está asociada a mayor gravedad de alteraciones neurodegenerativas en demencia con cuerpos de Lewy y Parkinson (Imagen Ilustrativa Infobae)

La precisión diagnóstica, clave ante cuadros clínicos similares

El diagnóstico preciso de demencia con cuerpos de Lewy y enfermedad de Parkinson plantea retos persistentes por la similitud sintomática de estos trastornos con otras demencias, tal como subraya el estudio en Nature Medicine. El cuerpo de investigadores advierte que confusiones frecuentes en la práctica médica derivan en tratamientos inadecuados, con efectos negativos que pueden ser severos para la calidad de vida y la evolución del paciente.

La demencia con cuerpos de Lewy representa la segunda causa más frecuente de discapacidad cognitiva tras la enfermedad de Alzheimer, según lo explica Mayo Clinic. Se desarrolla por la acumulación de depósitos proteicos —los cuerpos de Lewy— en las células nerviosas, afectando gravemente las áreas cerebrales responsables del pensamiento, la memoria y la función motora. La presentación clínica incluye alucinaciones visuales —ver cosas que no existen— y fluctuaciones en la atención y el estado de alerta. A esto se suman síntomas motores similares a los del Parkinson: rigidez muscular, lentitud de movimientos, dificultad para caminar y temblores.

La diferenciación entre demencia con cuerpos de Lewy, demencia por enfermedad de Parkinson y otros tipos de deterioro cognitivo “es una necesidad crítica en neurología”, detalla el estudio dirigido por Bolsewig y Teunissen, debido a que la sobreposición fenotípica puede inducir errores de diagnóstico y, con ello, a la administración de terapias no indicadas o incluso perjudiciales para el paciente.

El avance liderado por investigadores
El avance liderado por investigadores de Ámsterdam y Bruselas abre la puerta a diagnósticos más precisos en trastornos neurodegenerativos complejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Parkinson y la demencia: características y causas

Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad de Parkinson es un trastorno cerebral caracterizado por alteraciones en el movimiento, problemas mentales, trastornos del sueño, dolor y otras complicaciones de salud. Esta enfermedad progresa con el tiempo y, aunque no existe una cura definitiva, los tratamientos y medicamentos consiguen atenuar los síntomas más incapacitantes. Los más emblemáticos son los temblores, las contracciones musculares dolorosas y las dificultades en el habla.

Este trastorno genera altas tasas de discapacidad y dependencia, y muchas personas con Parkinson también llegan a desarrollar demencia durante el curso de la enfermedad. El riesgo de aparición es más elevado en personas mayores y en aquellos con antecedentes familiares del trastorno. La patología, además, se manifiesta con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. La causa exacta del Parkinson permanece desconocida; sin embargo, la OMS identifica factores ambientales como la exposición a la contaminación del aire, plaguicidas y disolventes como incrementadores del riesgo.

Por otra parte, la progresión de la demencia con cuerpos de Lewy comparte muchos de estos determinantes: su evolución es progresiva, e implica una pérdida sostenida de capacidad cognitiva que impacta gravemente la autonomía personal y la vida social de quienes la padecen. Mayo Clinic enfatiza que existen dos formas principales de la enfermedad, ambas asociadas a síntomas cognitivos: la demencia con cuerpos de Lewy y la demencia por enfermedad de Parkinson.

La demencia con cuerpos de
La demencia con cuerpos de Lewy es la segunda causa de discapacidad cognitiva, tras Alzheimer, y su diagnóstico suele confundirse con otras demencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación encabezada por Bolsewig, Teunissen y Engelborghs constata que la detección de DOPA descarboxilasa en el líquido cefalorraquídeo puede mejorar notablemente la discriminación diagnóstica entre la demencia con cuerpos de Lewy, el Parkinson y el Alzheimer. Además, el estudio de Nature Medicine señala que cuanto más alta es la concentración de la proteína, más grave es el nivel de alteración cerebral, lo que convierte al biomarcador en un indicador fiable no solo para la detección, sino también para la evaluación de la gravedad del proceso neurodegenerativo.

Los ensayos incluyeron métodos de laboratorio desarrollados específicamente para medir de manera precisa la proteína. Esta sensibilidad analítica excede a la de marcadores tradicionales y podría modificar el abordaje clínico en los próximos años. La publicación advierte, sin embargo, que para incorporar el test en protocolos médicos rutinarios “es necesaria una mayor estandarización”, paso previo imprescindible para la generalización de la técnica diagnóstica.

Perspectivas inmediatas y futuras en el diagnóstico neurológico

El avance anunciado en Nature Medicine sitúa la cuantificación de DOPA descarboxilasa como una de las innovaciones diagnósticas más prometedoras en el campo de las enfermedades neurodegenerativas asociadas a cuerpos de Lewy. Según los responsables del consorcio internacional, una de las principales ventajas es la capacidad de anticipar el curso del trastorno antes de que el deterioro cognitivo y motor se consolide, propiciando intervenciones más ajustadas y eventualmente menos dañinas.

El estudio publicado en Nature
El estudio publicado en Nature Medicine destaca la necesidad de estandarizar el test de DOPA descarboxilasa antes de su aplicación clínica generalizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Podemos hablar de una fructífera colaboración internacional. Esta publicación acerca un biomarcador crucial al paciente, precisamente en casos donde el diagnóstico aún se asocia con demasiada frecuencia a la incertidumbre”, puntualiza Engelborghs, quien destaca la contribución colectiva a la mejora de la atención médica y la calidad de vida de los pacientes afectados.

El estudio, titulado “Un biomarcador cuantitativo de la DOPA descarboxilasa para el diagnóstico de trastornos por cuerpos de Lewy”, constituye un avance significativo, aunque sus autores sostienen que la estandarización de la prueba es el próximo paso imprescindible para su integración definitiva en los algoritmos asistenciales.

Temas Relacionados

Enfermedad de ParkinsonDemencia con Cuerpos de LewyBiomarcadores NeurológicosDiagnóstico TempranoÚltimas noticias

Últimas Noticias

La calidad del descanso no depende solo de cuántas horas dormimos: cómo los sueños pueden marcar la diferencia

Científicos de Italia analizaron la actividad cerebral y los relatos oníricos de 44 adultos tras más de mil despertares en laboratorio. Qué encontraron

La calidad del descanso no

La base lunar de la NASA: claves de la ciencia, la tecnología y la cooperación en el espacio

La agencia espacial estadounidense confirmó que busca instalar la primera base permanente antes de 2030. El plan, basado en el programa Artemis, cuenta con la participación de Japón, Italia y Canadá. La opinión de un experto a Infobae

La base lunar de la

Consumir ultraprocesados en la gestación puede afectar el tamaño embrionario y la fertilidad masculina

Un estudio publicado en la revista Human Reproduction demostró que el consumo de estos alimentos durante el embarazo no sólo influye en el crecimiento embrionario durante la gestación, sino que también está vinculado con una menor capacidad reproductiva en los varones en el futuro

Consumir ultraprocesados en la gestación

Descubren nuevos beneficios de la dieta mediterránea para la salud del corazón y el cerebro

Un estudio científico analizó el impacto de este plan alimentario en el organismo. La relación entre su consumo y la presencia de proteínas celulares asociadas a un mejor funcionamiento cardiovascular y cerebral en personas mayores

Descubren nuevos beneficios de la

La prevalencia de la esclerosis múltiple en Inglaterra se duplicó en las últimas dos décadas, según un estudio

El análisis de la University College London mostró que los casos por cada 100.000 habitantes pasaron de 107 a 232 entre 2000 y 2020, un aumento que se explica por diagnósticos más tempranos y mayor supervivencia

La prevalencia de la esclerosis
DEPORTES
Fuerte protagonismo argentino en los

Fuerte protagonismo argentino en los Challenger: se destacan Facundo Díaz Acosta y Román Burruchaga

Los impactantes diseños de los equipos que correrán en el GP de Japón de F1: un lobo, Godzilla y un símbolo clásico del país asiático

Francisco Cerúndolo, tras una victoria que ilusiona en el Masters 1000 de Miami: “Esto no terminó, quiero ir por más”

Francisco Cerúndolo ganó con autoridad y se metió entre los ocho mejores del Masters 1000 de Miami

Atento River Plate: se modificó la fecha del debut en la Copa Sudamericana ante Blooming de Bolivia

TELESHOW
La tremenda pelea de Daniela

La tremenda pelea de Daniela y Cinzia en Gran Hermano: “Con un cuchillo en la mano”

Carmiña reapareció en la casa de Gran Hermano para pedirle perdón a Mavinga por sus expresiones racistas: el fuerte momento

Rocco Canataro de la banda Roze marchó por su abuelo desaparecido: “Hacer memoria para que nunca se olvide”

Ángel de Brito habló de la polémica de un jugador de la selección argentina con Emilia Mernes: “La mujer se enteró”

Rolando Barbano fue víctima de un robo durante el recital de AC/DC: “Es difícil protegerse de esto”

INFOBAE AMÉRICA

El debate sobre la maternidad

El debate sobre la maternidad en el psicoanálisis: clásicos, polémicas y nuevas voces femeninas

La inteligencia artificial pone en jaque a la industria editorial: el caso emblemático de una novela

Banksy pierde el anonimato, pero el mito de su arte sigue más vigente que nunca

El Salvador: Consorcio privado inaugura planta solar que beneficiará a más de 23,000 hogares en La Paz Oeste

Así nació el secuestro digital de datos que paraliza gobiernos y organizaciones