Estados Unidos

La Tartan Army invade Miami: la previa escocesa antes del duelo ante Brasil por el Mundial 2026

Entre 8.000 y 10.000 hinchas colmaron las calles de la ciudad del sur de Florida, alentaron en un partido de béisbol, llenaron bares y desplegaron banderas acompañando la ilusión de su selección

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Aficionados llegados desde distintos puntos del mundo celebran con música y trajes típicos en las calles de Miami (NBC 6 South Florida)

Miami se transformó en la base temporal de la Tartan Army, el grupo de seguidores más fieles de la selección de Escocia, en la antesala de un encuentro clave del Mundial 2026.

Según informó NBC 6 South Florida, la ciudad recibió entre 8.000 y 10.000 aficionados escoceses, que desfilaron por La Pequeña Habana y llenaron las tribunas durante un partido de béisbol de los Miami Marlins, en una de las movilizaciones más impactantes de la primera fase del torneo.

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La presencia masiva de escoceses en Miami se hizo visible desde el lunes, jornada en la que, de acuerdo con la agencia EFE, el club de béisbol confirmó a NBC 6 que más de 8.000 entradas habían sido adquiridas por miembros de la Tartan Army para el duelo entre los Marlins y los Rangers de Texas.

La expectativa por el duelo ante Brasil movilizó a miles de hinchas y transformó el ambiente en la ciudad anfitriona (IMAGN IMAGES via Reuters/Jim Rassol)
La expectativa por el duelo ante Brasil movilizó a miles de hinchas y transformó el ambiente en la ciudad anfitriona (IMAGN IMAGES via Reuters/Jim Rassol)

La previa tuvo una concentración en la emblemática Calle Ocho y una marcha ruidosa hacia el loanDepot Park. Vestidos con kilts y acompañados por gaitas, los aficionados coparon bares del barrio y captaron la atención de vecinos y turistas con música y banderas.

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La agenda de la Tartan Army en su paso por Miami incorporó una serie de actividades que reforzaron el ambiente festivo. El grupo se reunió entre las 14 y las 16 horas locales, para luego avanzar por Southwest 15th Avenue en dirección al estadio.

El recorrido incluyó el icónico bar Ball and Chain, uno de los puntos de encuentro predilectos en Little Havana, y se extendió hasta Miami Beach en la previa del partido ante Brasil.

Según EFE, la policía local advirtió que esperaba entre 2.000 y 10.000 personas en el trayecto y activó un operativo especial, incluyendo un equipo de respuesta en bicicleta para garantizar el desplazamiento seguro hacia el estadio.

Agentes locales acompañan el despliegue de fanáticos y refuerzan la seguridad durante los eventos previos al partido (REUTERS/Paul Childs)
Agentes locales acompañan el despliegue de fanáticos y refuerzan la seguridad durante los eventos previos al partido (REUTERS/Paul Childs)

Escocia, ante el partido más importante de su historia reciente

El foco de la movilización escocesa en Florida recae en el duelo del miércoles ante Brasil, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens el 24 de junio a las 18:00 (hora local).

El contexto deportivo, según detalló ESPN, es inédito para la selección escocesa: una victoria o un empate le permitirían avanzar a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA.

Incluso una derrota por un margen pequeño podría clasificar a Escocia como uno de los mejores terceros de grupo, aunque el equipo dirigido por Steve Clarke buscará sellar su pase sin depender de otros resultados.

La selección busca alcanzar un logro inédito y avanzar a la siguiente ronda en la cita máxima del fútbol (REUTERS/Paul Childs)
La selección busca alcanzar un logro inédito y avanzar a la siguiente ronda en la cita máxima del fútbol (REUTERS/Paul Childs)

La expectativa se refleja también en la demanda de boletos. ESPN reportó que las entradas para el partido alcanzaron precios superiores a USD 2.700 en reventa, lo que confirma el atractivo del cruce. El árbitro designado para el encuentro es César Ramos, de México.

La cobertura internacional será amplia, con transmisión por Fox Sports en Estados Unidos y BBC One y BBC Radio 5 Live en Reino Unido.

El evento se anuncia como el más importante para los escoceses en décadas y es seguido de cerca por medios como BBC y The Guardian, que dedicaron espacios al fenómeno social que representa la Tartan Army durante el Mundial.

El grupo de seguidores se distingue por su vestimenta tradicional y su fervor inquebrantable en cada rincón de Miami (REUTERS/Paul Childs)
El grupo de seguidores se distingue por su vestimenta tradicional y su fervor inquebrantable en cada rincón de Miami (REUTERS/Paul Childs)

El fenómeno Tartan Army: antecedentes y repercusión en Estados Unidos

Antes de llegar a Miami, la Tartan Army ya había dejado su huella en Boston. Según cifras de EFE, alrededor de 50.000 escoceses se desplazaron a Massachusetts para acompañar a su selección en los dos primeros partidos del Grupo C, ante Haití y Marruecos.

En esa ciudad, los hinchas colmaron calles y bares, y protagonizaron escenas de color con sus kilts y gaitas, en una ciudad con fuerte tradición de inmigración celta.

La marea escocesa también se hizo sentir en Massachusetts durante los primeros encuentros de la fase de grupos (REUTERS/Peter Cziborra)
La marea escocesa también se hizo sentir en Massachusetts durante los primeros encuentros de la fase de grupos (REUTERS/Peter Cziborra)

La agencia EFE subrayó que Escocia regresó a un Mundial de fútbol tras 28 años de ausencia, circunstancia que potencia el entusiasmo de sus seguidores.

De acuerdo con BBC, “la Tartan Army no puede especular con el resultado ante Brasil, aunque aun perdiendo por poco podría avanzar a la próxima fase”.

El regreso al torneo internacional disparó la pasión y el colorido de los simpatizantes en cada ciudad donde juega el equipo (REUTERS/Amanda Perobelli)
El regreso al torneo internacional disparó la pasión y el colorido de los simpatizantes en cada ciudad donde juega el equipo (REUTERS/Amanda Perobelli)

El camino de Escocia en la fase de grupos y lo que está en juego

El recorrido de Escocia en el Grupo C comenzó en Boston, donde logró una victoria por 1-0 ante Haití. En su segundo compromiso, el equipo sufrió una derrota por 1-0 frente a Marruecos.

El grupo se cierra con el esperado enfrentamiento ante Brasil en Miami, que definirá si la selección escocesa logra avanzar por primera vez a la fase de eliminación directa en una Copa Mundial.

Mundial 2026 - Haití - Escocia
Los resultados previos mantienen en vilo a la afición, que aguarda por una clasificación histórica a la fase de eliminación directa (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

La organización de la ciudad y la respuesta de las autoridades se suman a la experiencia: el Departamento de Policía de Miami emitió avisos para los vecinos y desplegó un operativo coordinado para evitar incidentes, mientras que la alcaldía buscó generar un ambiente hospitalario para los visitantes.

La movilización de hinchas, la logística de seguridad, la agenda de celebraciones y el clima de expectativa en torno al partido proyectan un escenario singular en la historia reciente del fútbol escocés y del Mundial en Estados Unidos.

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