Qué es la flexibilidad psicológica y cómo los hábitos saludables pueden fortalecerla para enfrentar el estrés

Una joven muestra señales de agotamiento y estrés mientras desayuna frente a su computadora portátil en casa. En la mesa se observa un desayuno saludable con frutas, panecillos, jugo y café, reflejando la importancia de atender la salud mental aun durante la rutina diaria laboral desde casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vida cotidiana, muchas veces el estrés aparece sin aviso: un problema laboral, un imprevisto económico o incluso un vuelo perdido pueden desencadenar una reacción emocional intensa. Sin embargo, no todas las personas responden de la misma manera ante estas situaciones.

Mientras algunas quedan paralizadas o desbordadas, otras logran adaptarse con rapidez y claridad. ¿La diferencia? No necesariamente está en la personalidad, sino en una habilidad menos visible pero clave: la flexibilidad psicológica.

Un estudio reciente de la Universidad de Binghamton aporta una pista concreta sobre cómo desarrollar esta capacidad. Según los resultados, hábitos tan simples como desayunar regularmente, dormir bien o hacer ejercicio no solo impactan en la salud física, sino que también fortalecen la manera en que el cerebro procesa el estrés y toma decisiones frente a la adversidad. Los hallazgos fueron publicados en la revista Journal of American College Health.

Cómo los hábitos saludables impactan la flexibilidad psicológica

Para entender este concepto, puede pensarse en la mente como si fuera un sistema de navegación. Cuando todo funciona bien, permite recalcular rutas ante obstáculos. Pero cuando falla, queda “atascada” en una única dirección, incluso si ya no es viable.

La flexibilidad psicológica es justamente esa capacidad de recalcular: implica ajustar pensamientos, emociones y conductas frente a cambios inesperados. No se trata de evitar el malestar, sino de atravesarlo sin quedar atrapado en él.

El estudio de la Universidad de Binghamton revela que hábitos saludables como el sueño y la alimentación mejoran la gestión del estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profesora Lina Begdache, autora del estudio, lo explica con claridad: “Cuando estamos bajo estrés, sentimos que nos fusionamos con él… pero la flexibilidad psicológica es como dar un paso atrás y pensar ‘¿qué puedo hacer?’”. Esa distancia mental es lo que permite analizar la situación en lugar de reaccionar impulsivamente.

Por ejemplo, ante la pérdida de un vuelo, una persona con baja flexibilidad puede quedar dominada por la frustración. En cambio, alguien con mayor capacidad adaptativa logra reorganizar opciones —buscar otro vuelo, avisar a quienes corresponda— sin que la emoción bloquee su accionar.

Recomendaciones prácticas para fortalecer la resiliencia

Aunque a menudo se confunde con la resiliencia, la flexibilidad psicológica cumple un rol diferente. Mientras la resiliencia describe la capacidad de sobreponerse a las dificultades, la flexibilidad es el mecanismo interno que permite que eso suceda.

En otras palabras, la resiliencia es el resultado visible; la flexibilidad, el proceso invisible que la hace posible. Este matiz es clave, porque sugiere que no se trata de una cualidad fija, sino de una habilidad que puede entrenarse.

El estudio analizó a 401 estudiantes universitarios, con una edad promedio de 19 años. A través de encuestas, los investigadores evaluaron hábitos cotidianos —como alimentación, sueño y actividad física— y los compararon con indicadores de flexibilidad psicológica y resiliencia.

Desayunar al menos cinco veces por semana se asocia a una mayor resiliencia y a una mejor adaptación emocional, según los investigadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados fueron consistentes:

Quienes desayunaban al menos cinco veces por semana mostraban mayor resiliencia.

Dormir más de seis horas por noche se asociaba con una mejor capacidad para manejar el estrés.

Realizar ejercicio físico al menos 20 minutos diarios también contribuía a una mayor adaptación emocional.

En contraste, patrones como el consumo frecuente de comida rápida o el descanso insuficiente se vincularon con menores niveles de flexibilidad y peor respuesta ante situaciones adversas.

Un dato particularmente interesante es que los efectos de estos hábitos no son directos. Es decir, no es que hacer ejercicio o comer mejor automáticamente vuelve a alguien más resiliente.

Lo que ocurre, según los investigadores, es que estos comportamientos primero fortalecen la flexibilidad psicológica, y luego esta capacidad actúa como mediadora para mejorar la respuesta frente al estrés.

El rol invisible de la rutina

Este hallazgo cambia la forma en que se entiende el autocuidado. Muchas veces se asocia una buena alimentación o el ejercicio con beneficios físicos visibles —peso, energía, salud cardiovascular—, pero este estudio sugiere que también moldean procesos mentales más profundos.

Incorporar grasas saludables, como las presentes en el aceite de pescado, también mostró efectos positivos. Estos nutrientes están relacionados con el funcionamiento cerebral y podrían influir en la regulación emocional.

Practicar actividad física al menos 20 minutos diarios favorece la flexibilidad psicológica y una mejor respuesta ante la adversidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave, sin embargo, no está en cambios extremos ni en soluciones rápidas. El impacto proviene de la repetición sostenida. Pequeñas acciones diarias, acumuladas en el tiempo, generan una base más estable desde la cual enfrentar el estrés.

Lejos de ser un rasgo innato, la flexibilidad psicológica puede desarrollarse con prácticas concretas. El equipo de investigación recomienda comenzar con tres pilares básicos:

Mantener una rutina de sueño regular

Incorporar actividad física moderada

Priorizar una alimentación equilibrada, incluyendo desayuno frecuente

A esto se suma un componente menos tangible pero igualmente importante: aprender a reconocer las propias emociones sin reaccionar automáticamente. Identificar lo que se siente —en lugar de negarlo o amplificarlo— permite tomar decisiones más conscientes.

En un contexto donde el estrés parece inevitable, estos resultados ofrecen una perspectiva distinta. No se trata de eliminar las dificultades, sino de construir una mente capaz de atravesarlas con mayor claridad.

La investigación de la Universidad de Binghamton sugiere que el bienestar emocional no depende únicamente de grandes cambios o intervenciones complejas. En muchos casos, comienza con algo más simple: lo que se hace todos los días.