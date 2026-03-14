Más allá del sabor: el desayuno salado como clave para el control glucémico y el rendimiento cognitivo

Un desayuno salado es especialmente útil para personas con diabetes, hipoglucemia o resistencia a la insulina, al regular la glucosa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La costumbre de elegir alimentos dulces al comenzar el día se encuentra cada vez más cuestionada por especialistas en nutrición. Diversos medios internacionales han analizado la tendencia, destacando que un desayuno salado puede ofrecer ventajas metabólicas y energéticas frente a las opciones tradicionales ricas en azúcar.

Según un análisis del portal de salud iHealth Unified Care, priorizar proteínas, grasas saludables y vegetales en la primera comida del día ayuda a estabilizar la glucosa y favorece la saciedad durante varias horas.

El desayuno salado contribuye a mantener la saciedad y estabilizar los niveles de glucosa. Esta estrategia favorece un mejor control del apetito y previene los picos energéticos y los antojos matutinos, de acuerdo con reportes de medios especializados.

Un artículo de la revista británica de gastronomíal, Olive Magazine, señala que quienes reemplazan los desayunos dulces por preparaciones saladas suelen informar niveles de energía más sostenidos a lo largo de la mañana y menor incidencia de antojos.

Especialistas consultados recomiendan incluir huevos, lácteos sin azúcar, palta o salmón ahumado, además de verduras frescas. Esta combinación ayuda a regular el apetito y puede facilitar el control del peso. El artículo detalla: “Cambiar el desayuno dulce por uno salado estabilizó mi estado de ánimo y evitó la fatiga matutina”.

Efectos metabólicos y rendimiento cognitivo

Optar por alimentos ricos en proteínas y grasas saludables reduce los antojos y mantiene la energía durante toda la mañana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la publicación estadounidense SCIplanet, diversas investigaciones relacionan el consumo de alimentos salados y ricos en proteínas en la mañana con una mayor concentración y mejor rendimiento cognitivo. El desayuno salado se asocia con curvas de glucosa más planas y una menor probabilidad de experimentar caídas energéticas súbitas. El beneficio, aclara el portal, está condicionado a la calidad de los ingredientes: “Las opciones ultraprocesadas, con exceso de sodio y aditivos, pueden revertir estos efectos positivos”.

Entre los argumentos principales, especialistas citados por Olive Magazine resaltan que la proteína y la grasa saludable presentes en alimentos como huevos y aguacate contribuyen a mantener la sensación de saciedad, lo que reduce el riesgo de consumir snacks poco saludables antes del almuerzo. El reporte de iHealth Unified Care indica que el desayuno salado puede ser particularmente útil para quienes buscan controlar el peso corporal, ya que ayuda a evitar los picos y caídas de glucosa que suelen provocar hambre repentina.

El análisis de SCIplanet, publicación estadounidense especializada en ciencia y salud, también destaca la importancia de adaptar el desayuno al perfil metabólico de cada uno. Personas con resistencia a la insulina, diabetes o tendencia a la hipoglucemia pueden beneficiarse especialmente de un desayuno salado, siempre que este priorice ingredientes frescos y naturales.

Según publicó el medio, la evidencia científica respalda una mejor capacidad de concentración y desempeño en tareas cognitivas cuando se eligen fuentes de proteína y fibra en lugar de azúcares simples.

Expertos consultados por los tres medios consideran que la clave está en la calidad y variedad de los alimentos. Recomiendan evitar embutidos, quesos ultraprocesados y panes industriales, privilegiando opciones como verduras, frutos secos y proteínas magras. Señalan que la elección entre desayuno salado o dulce debe responder a las necesidades particulares, siempre priorizando ingredientes naturales y una composición equilibrada.

Riesgos del exceso de sodio y recomendaciones actuales

El exceso de sodio en desayunos salados con productos procesados puede incrementar el riesgo cardiovascular, advierten especialistas en nutrición - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien el desayuno salado ofrece beneficios metabólicos y energéticos, los especialistas advierten que un consumo elevado de sodio o productos procesados puede tener efectos adversos sobre la salud cardiovascular. El portal de estadísticas alemán Statista indica que la ingesta diaria de sodio en América Latina supera, en promedio, los 3.400 mg, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda no exceder los 2.000 mg. Por este motivo, la clave está en seleccionar alimentos frescos y evitar el agregado de sal extra.

Estudios publicados en la revista médica The Lancet muestran que una dieta elevada en proteína animal y baja en azúcares simples reduce el riesgo de picos glicémicos en adultos jóvenes y personas con predisposición a la diabetes tipo 2. La misma publicación señala la importancia de mantener un equilibrio con el consumo de fibra y micronutrientes para no generar deficiencias a largo plazo.

Las recomendaciones actuales de la Asociación Americana de Dietética subrayan la importancia de personalizar la primera comida del día según las necesidades, el estado de salud y el nivel de actividad física. De acuerdo con la entidad, un desayuno equilibrado debe aportar entre el 20% y el 25% del requerimiento calórico diario y contener fuentes de proteína, fibra, grasas insaturadas y micronutrientes esenciales.