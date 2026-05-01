“¿Pasaron 10 días así?”: el divertido momento de los astronautas de Artemis II en el show de Jimmy Fallon

Astronautas de Artemis II estuvieron en el Show de Jimmy Fallon

Los astronautas de Artemis II de la NASA, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, estuvieron presentes anoche en “The Tonight Show” y hablaron con su conductor, Jimmy Fallon sobre los momentos vividos de la misión espacial a la Luna a principios de abril.

En un momento del programa, Jimmy les preguntó cuáles habían sido los momentos más tensos que vivieron, cómo fue la convivencia y cómo es pasar 10 días en un espacio muy reducido con los compañeros de trabajo.

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La tripulación de Artemis II relató los desafíos de trabajar y dormir durante diez días en un espacio de solo cinco metros de diámetro en órbita

-Jimmy, tienes que venir. Tienes que ser parte de esto.

“¿Soy parte de la misión?”, preguntó Jimmy. “Realmente tienes que materializar esto. Así que sí, entra ahí”, le contestó Koch.

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Inmediatamente los astronautas rodearon al conductor del programa nocturno y comenzaron a moverse en el estudio simulando un espacio muy estrecho como lo son los cinco metros de diámetro de la cápsula Orión, pidiéndose cosas y a veces chocándose o enredándose los cuerpos.

“Ok, quédate ahí. Y trabaja durante las próximas 12 horas”, le dijo el comandante Wiseman a Jimmy, que no podía creer esa situación al preguntar: “¿Pasaron 10 días juntos así?”“Sí, en cierto modo no teníamos otra opción”, contestó el piloto Glover.

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La misión Artemis II superó la marca establecida por Apolo 13 en 1970, al lograr que sus astronautas viajaran a 406.771 kilómetros de la Tierra, un nuevo récord de distancia

En otro tramo del programa, Fallon le señaló al comandante: “Leí que tuviste un momento muy especial cuando, nombraste un cráter en honor a tu difunta esposa, Carol. Fue un gesto increíblemente conmovedor. ¿Ese era el plan?”

“Definitivamente no era el plan. Pero cuando estás volando en el espacio con tres de las personas más extraordinarias con las que podrías volar en el espacio, Christina tuvo esa idea. Y en el Centro Espacial Kennedy, antes del lanzamiento, Jeremy me preguntó si era algo que deberíamos hacer como tripulación. Fue una decisión de la tripulación”, contestó Wiseman.

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El cráter “Carroll”, bautizado por la tripulación en homenaje a la esposa fallecida del comandante Wiseman, queda inmortalizado en la superficie lunar. (NASA)

Y agregó: “Y Jeremy dio uno de los discursos más emotivos. Y ese momento fue un gran honor para mis hijas Ellie y Katie, que estaban en el centro de control de la misión cuando sucedió, y no sabían nada al respecto. Es profundamente conmovedor para ellas. Pero también para nosotros cuatro, eso nos consolidó como tripulación. Como si estuviéramos unidos para siempre”.

Inmediatamente el público comenzó a aplaudir el momento tan emotivo que estaban presenciando.

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El 10 de abril a las 21:07 en Argentina, la cápsula Orión de la misión Artemis II tocó el océano Pacífico tras un descenso a más de 40.000 kilómetros por hora.

La misión Artemis II de la NASA capta una vista asombrosa de la Tierra asomándose sobre el horizonte lunar, aparentemente 'escondiéndose' detrás de la Luna.

Así concluyó una travesía de 9 días, una hora y 32 minutos que llevó a cuatro astronautas a orbitar la Luna y regresar a la Tierra, un hito que no ocurría desde hace más de cincuenta años.

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El jefe de la NASA, Jared Isaacman, calificó el regreso como un momento de orgullo y anticipó que el objetivo es volver al satélite para quedarse.

La NASA ya está trabajando en la próxima misión Artemis III a lanzarse a fin de 2027. La etapa central del cohete Space Launch System (SLS) llegó el martes a Florida como parte de los preparativos de Artemis III, la misión de la NASA prevista para 2027 y concebida para probar maniobras en órbita terrestre y sentar las bases del alunizaje tripulado que la agencia proyecta para 2028.

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La próxima misión Artemis III tiene previsto lanzarse en 2027, con su cohete Space Launch System ya arribado a Florida para comenzar el ensamblaje final ( REUTERS/Steve Nesius/File Photo)

La NASA trasladó el martes la enorme estructura que usará Artemis III al interior del Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB, en inglés), en el Centro Espacial Kennedy. Con unos 64 metros de altura, la etapa centra, traída de Luisiana, será ensamblada y preparada para su integración con el resto del cohete.

La agencia espacial estadounidense anunció además que el pasado 13 de abril llegó el primer envío de segmentos de los propulsores sólidos, fabricados por Northrop Grumman en Utah.

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Donald Trump felicitó a la tripulación de Artemis II en la Casa Blanca, elogiando sus capacidades y el éxito de la misión lunar más lejana en cinco décadas ( REUTERS/Evelyn Hockstein)

Anteayer, el presidente estadounidense, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a los astronautas de Artemis II de la NASA, a los que felicitó por el éxito de la primera misión que alcanzó la órbita de la Luna en más de medio siglo y los humanos que han viajado más lejos de la Tierra.

“Se necesita gente como esta para hacer grande a nuestro país. Y, repito, nunca había visto nada parecido. Todos mis conocidos querían ver el lanzamiento y, especialmente, querían ver un aterrizaje exitoso. Y, Jared (Isaacman, el administrador de la NASA), quiero felicitarte por haberlo logrado. NASA, hiciste una gran elección”, declaró Trump junto a los astronautas desde el Despacho Oval.

La misión Artemis II superó la marca establecida por Apolo 13 en 1970, al lograr que sus astronautas viajaran a 406.771 kilómetros de la Tierra, un nuevo récord de distancia. ( REUTERS/Lexi Parra TPX IMAGES OF THE DAY)

El presidente recalcó las habilidades mentales y físicas que deben tener los astronautas para llevar a cabo una misión como esa y bromeó con que él mismo podría participar en un futuro. “Yo no habría tenido ningún problema para conseguirlo; físicamente estoy muy bien. Bueno, tal vez un pequeño problema. ¿Se le permite a un presidente viajar en una de estas misiones?”, ironizó.

Esta busca dar un impulso a las próximas misiones del Programa Artemis que persigue alunizar dos veces en 2028, mientras la agencia espacial estadounidense avanza simultáneamente en los planes de construcción de una base en la Luna.

La tripulación superó el récord de distancia alcanzado en el espacio por la misión Apolo 13 en 1970 y estableció una nueva marca al alejarse 406.771 kilómetros de la Tierra.