Máximo Kirchner: “Los equilibrios fiscales que hay que construir son con la gente adentro”

Máximo Kirchner cuestionó al gobierno nacional en el marco de los actos por el Día del Trabajador en Cañuelas

El diputado nacional Máximo Kirchner reclamó que cualquier propuesta política seria para Argentina debe partir de una discusión sobre el endeudamiento externo, y advirtió que los actuales niveles de vencimientos de deuda hacen inviable una mejora en las condiciones de vida de la población. “Los equilibrios fiscales que hay que construir son con la gente adentro”, sostuvo el legislador durante una visita a Cañuelas, en el marco de los actos por el Día del Trabajador.

Para el líder de La Cámpora, el escenario que atraviesa el país no fue producto de la casualidad: “A todas luces era previsible lo que iba a pasar con este gobierno. Esto iba a suceder y era evidente ley tras ley que sancionaba el Congreso de la Nación, decisión tras decisión de Sturzenegger y Caputo“. En ese sentido calificó la situación actual como “una consecuencia previsible que la Argentina ya ha vivido en otras oportunidades, en esta quizás con mayor crudeza y cuyo calado a futuro parece profundizarse”.

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El eje de su diagnóstico se centró en la deuda pública contraída desde 2015. A su entender, ese endeudamiento no se tradujo en mejoras concretas para la ciudadanía: “A 8 años —se cumplen el 20 de junio— no lo hemos visto en escuelas, en universidades, en viviendas, en asfalto, en rutas, en mejorar la logística de nuestro país para que la economía sea más competitiva”. El diputado afirmó que se trata de “un endeudamiento que nadie puede explicar dónde está” y cuestionó que el Poder Judicial “mira para otro lado”.

Máximo Kirchner apuntó contra el actual superávit fiscal y señaló que alcanzar ese resultado a expensas del bienestar social no representa un mérito. “Alcanzar estos números y este supuesto equilibrio fiscal con la gente en esta situación lo puede hacer cualquier persona que no tenga alma, que no tenga empatía, que no tenga un mínimo grado de humanidad", afirmó en diálogo con AR12. En esa línea, sostuvo que “cuando la gente es tenida en cuenta y está adentro, trabaja, se mueve, produce, puede acceder a su vivienda”.

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El diputado afirmó que la deuda con el FMI creció de cero a entre 60 y 70 mil millones de dólares desde 2015, sin mejoras visibles para los argentinos (REUTERS/Tomas Cuesta)

La figura del Fondo Monetario Internacional (FMI) también ocupó un lugar central en su discurso. El legislador señaló que el organismo “prestó de manera irresponsable y no teniendo en cuenta la capacidad de repago de la Argentina”, y planteó la necesidad de renegociar los términos con los acreedores: “Hay que charlar con los acreedores argentinos y empezar a cambiar esto. No puede ser la realidad de la gente una variable que no se tenga en cuenta a la hora de negociar con quienes han endeudado el país y han prestado“.

En términos históricos, trazó una línea que va desde la salida de Cristina Fernández de Kirchner del gobierno hasta el presente: “Hace 10 años ya que gobierno tras gobierno se le pide sacrificio y paciencia a la sociedad argentina. Un gobierno que fue entregado el 9 de diciembre de 2015 con cero deuda con el FMI y hoy son 60 o 70 mil millones de dólares”. Esa cifra, proyectada sobre una década, representa —según sus propias palabras— “casi 6 o 7 mil millones de deuda solo con el Fondo” por año, sin que los argentinos lo hayan visto reflejado en su calidad de vida.

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El diputado también apuntó contra el presidente Javier Milei y cuestionó la coherencia de su gestión. Recordó que el mandatario había calificado públicamente a su propio ministro de economía, Luis Caputo, con términos duros antes de designarlo en el cargo. “La opinión de Milei sobre su actual ministro de economía era más dura que la que hemos tenido muchos. Prácticamente decía que era un inútil que se había patinado el préstamo con el FMI y después lo pone ahí. Son conscientes de lo que están haciendo, esto es una miseria planificada, una entrega planificada”, afirmó.

El legislador planteó que el peronismo debe asumir que en diciembre de 2023 dejó el poder con la plaza vacía, a diferencia de lo ocurrido en 2015

En ese marco, el legislador reivindicó la figura de Cristina Fernández de Kirchner, detenida tras su condena en la causa Vialidad: “Es una mujer firme, inteligente, estudiosa, trabajadora. Le mete, nos está empujando a todos para ponerle ganas y poder transmitirle a la gente que tenga esperanzas, que vamos a poder salir de esto”, dijo. Máximo calificó la situación de la expresidenta como “tremendamente injusta” y remarcó: “En Argentina la casta está libre y Cristina está presa y la sociedad vive como vive".

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El diputado también hizo una autocrítica sobre el ciclo político del peronismo: “El peronismo tiene que asumir que el 9 de diciembre de 2015 nos fuimos con una plaza llena y el 9 de diciembre de 2023 nos fuimos con la plaza vacía y esa es la realidad, de ahí tenemos que arrancar para tener una discusión seria, responsable y que no busque engañar voluntades por un par de votos”.

Máximo Kirchner cerró su intervención con una advertencia dirigida a quienes, según él, prometen mejoras salariales y jubilatorias sin explicar de dónde saldrán los recursos. “Yo quiero que me digan cómo vamos a hacer. Si no discutimos esto después aparecen diciendo vamos a subir los salarios y las jubilaciones. ¿Cómo? ¿Con este nivel de vencimientos actual cómo vamos a hacer? Esta es la pregunta y la discusión central de la Argentina hoy”, concluyó.

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